Попытка похудеть (эксперимент)

Сегодня 05.07.17 и мой вес 110.5 кг и с завтрашнего дня я начинаю худеть не традиционным способом : выхожу работать в поле с 8-00 до примерно 17-00 там ещё и деньги за это будут платить (бонус). Пробовал разные способы 'схуднуть', но кроме физического труда ни чего больше не помогает..раньше ходил в спорт зал, но увы последние года очень сильно болят колени. Почему хочу сбросить вес? Трудно ходить, дышать, что-то физически делать, вялость..короче состояние: 'мбуэее' Супруга меня отговаривала, но после того как поняла что всё решено, сказала: не забудь взять панамку и нашатырь. По мере возможности буду каждый вечер фиксировать свой вес, самочувствие и отписываться тут, если выживу.., есть вероятность что завтра всё и закончится, но не будем думать о плохом. Может кто хочет попробовать со мной, подойдёт и для тех кому просто нужна работа. Всё, иду готовить ужин)))