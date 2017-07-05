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Попытка похудеть (эксперимент)

Тема в разделе 'Здоровье, медицина, красота', создана пользователем слон, 5 июл 2017 в 19:30.

?

Вас устраивает ваш вес?

  1. да

    3 голосов
    42,9%

  2. нет

    4 голосов
    57,1%

  3. я идеален!

    1 голосов
    14,3%

  4. Я идеальна!!

    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
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    слон

    слон Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    386
    Сегодня 05.07.17 и мой вес 110.5 кг и с завтрашнего дня я начинаю худеть не традиционным способом:) : выхожу работать в поле с 8-00 до примерно 17-00 там ещё и деньги за это будут платить (бонус).
    Пробовал разные способы 'схуднуть', но кроме физического труда ни чего больше не помогает..раньше ходил в спорт зал, но увы последние года очень сильно болят колени.
    Почему хочу сбросить вес?
    Трудно ходить, дышать, что-то физически делать, вялость..короче состояние: 'мбуэее'
    Супруга меня отговаривала, но после того как поняла что всё решено, сказала: не забудь взять панамку и нашатырь. По мере возможности буду каждый вечер фиксировать свой вес, самочувствие и отписываться тут, если выживу.., есть вероятность что завтра всё и закончится, но не будем думать о плохом. Может кто хочет попробовать со мной, подойдёт и для тех кому просто нужна работа. Всё, иду готовить ужин)))
     
    слон, 5 июл 2017 в 19:30
    #1
    Warlock, ОДОБРЯМС, Admin и 2 другим нравится это.
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  3. kpebetko

    kpebetko Гений

    На форуме с:
    22 окт 2014
    Сообщения:
    132
    как говорится в добрый час, и помните, быстро не получится, в вашем деле главное систематичность. в питании, в нагрузках, и, так сказать, в образе жизни. удачи
     
    kpebetko, 5 июл 2017 в 19:42
    #2
  4. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.136
    В похудении нет проблемы в выборе способа сжечь калории.
    Худеют не те кто потеет а те кто выдерживают вечернюю ломку компенсации жиропотерь
     
    Пиксель, 5 июл 2017 в 19:43
    #3
  5. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.768
    я как-то со 110кг за 4 месяца спустился до 88кг -22кг)) Была просто хорошая диета и всё
     
    Admin, 5 июл 2017 в 19:45
    #4
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  6. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.992
    Моя мать говорила - "Меньше надо жрать"!
    И если вы после трудового дня скушаете курицу или пол-поросенка - эффект будет как раз обратный!
    Во всяком случае - желаю успеха! В этом трудном деле!
     
    ОДОБРЯМС, 5 июл 2017 в 19:45
    #5
    коммерсант нравится это.
  7. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.220
    Ну а рост то какой? Может вы 230 см ;)
     
    Targitai, 5 июл 2017 в 19:54
    #6
  8. okarinasai

    okarinasai Гений

    На форуме с:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    1.158
    вот в этом-то вся проблема))) хочешь худеть - меньше жри)) физнагрузки в этом плане наоборот, разжигают аппетит)))
     
    okarinasai, 5 июл 2017 в 20:03
    #7
  9. коммерсант

    коммерсант Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.778
    На самом деле похудеть не так сложно, как кажется. При избыточном весе тяжело говорить о беге, или физических упражнениях, поэтому поможет только и только правильное питание.
    Самый лучший способ похудеть - это кушать сколько захочешь))) - но только салат)))
    Углеводов должно быть минимум, обязательно присутствует полезный жир (растительные масла и семечковые, рыбий) и белки (обезжиренные мясо, яйца, творог и т.д. желток яиц жирный)).
    Самый быстрый способ начать худеть - кушать раз в день ближе к вечеру салат из капусты, моркови, масла, рубленых вареных яиц, или творога - можно большую миску. В дальнейшем переходить на двухдневное питание - это для старта)
    Затем раскошелиться и питаться так (чередуя с физическими упражнениями с отягощениями):

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    коммерсант, 5 июл 2017 в 20:03
    #8
  10. copyleft

    copyleft Гений

    На форуме с:
    28 ноя 2014
    Сообщения:
    178
    Растительная диета позволяет сбросить вес по сути не ограничивая количество калорий, веганов и вегетарианцев иногда даже дразнят за их худобу. На русском языке об этом ничего толкового нет, на результаты исследований на английском могу накидать ссылок если надо.
     
    copyleft, 5 июл 2017 в 20:03
    #9
    коммерсант нравится это.
  11. okarinasai

    okarinasai Гений

    На форуме с:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    1.158
    ааааааа
    веганская диета сама по себе естественно ограничивает количество калорий! попробуйте нажрать 2 тыщи капустой!
     
    okarinasai, 5 июл 2017 в 20:06
    #10
  12. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.676
    От работы кони дохнут. (народная мудрость) ;)
    Как похудеть обжираясь на ночь? :D:D:D
    [​IMG]
     
    Warlock, 5 июл 2017 в 20:07
    #11
  13. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.676
    Не стоит предпринимать физические нагрузки, тем более в жару. Работа как и спорт не делает человека здоровее.
     
    Warlock, 5 июл 2017 в 20:16
    #12
  14. copyleft

    copyleft Гений

    На форуме с:
    28 ноя 2014
    Сообщения:
    178
    Ну зачем же писать глупости? Веганская диета - это овощи, крупы, фрукты, бобовые, орехи, семена, грибы, в которых калорий хватает. Я например ем блюда из вышеперечисленного два раза в день, иногда один, при этом сил хватает ещё позаниматься фитнессом.
     
    copyleft, 5 июл 2017 в 20:17
    #13