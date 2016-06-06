Полезные советы

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Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем VIGO, 6 июн 2016.

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  1. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.712
    1111111111111111.jpg
     
    Last edited: 6 июн 2016
    VIGO, 6 июн 2016
    #1 + к цитате ответитьTag
    Робинзон нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.712
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    VIGO, 6 июн 2016
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.712
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    или смочите раствором воды и фиксажа для фотографий.

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    VIGO, 6 июн 2016
    #3 + к цитате ответитьTag
    Робинзон и Warlock нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.712
    Домашний увлажнитель воздуха

    [​IMG]

    1) В боку пластиковой бутылки прорезать отверстие размером примерно 5х10см.
    2) Подвесить ее отверстием вверх на горизонтальной трубе батареи, используя тесемки из ткани.
    3) Тесемки закрепить на бутылке скотчем, чтобы она не ускользнула.
    4) Марлю сложить в несколько слоев в виде прямоугольника шириной 10см и длиной около метра.
    5) В прорезь бутылки опустить один конец фитиля, а остальное намотать на горячую трубу батареи. Лучше сделать два таких фитиля (см.рис.).
    6) Залить в бутылку воду (например, при помощи другой бутылки).
    Устройство успешно установлено и готово к работе.

    Примечания:
    Техническое обслуживание заключается в периодическом добавлении воды. Регулировать интенсивность увлажнения можно, поднимая и опуская агрегат.
    Убедитесь, что фитиль нигде не свисает ниже уровня воды за пределами бутылки, иначе вода начнет капать на пол.
     
    VIGO, 6 июн 2016
    #4 + к цитате ответитьTag
    Робинзон, rura и Оптик нравится это.
  5. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.712
    [​IMG]
     
    VIGO, 6 июн 2016
    #5 + к цитате ответитьTag
    Робинзон, Warlock, Анаконда и ещё 1-му нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.712
    Cредство от комаров!
    Лайм (Лимон) + гвоздика (приправа) - ставим возле кровати и можно спать с открытыми окнами на даче или квартире:
    [​IMG]

    Ловушка для комаров:
    [​IMG]
     
    VIGO, 6 июн 2016
    #6 + к цитате ответитьTag
    Tata, Робинзон, rura и 2 другим нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.712
    Креативная покраска майки:
    [​IMG]
     
    VIGO, 6 июн 2016
    #7 + к цитате ответитьTag
    Робинзон нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.712
    Альтернативное использование пробок от вина:
    [​IMG]
     
    VIGO, 6 июн 2016
    #8 + к цитате ответитьTag
    Tata и Робинзон нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.712
    [​IMG]
     
    VIGO, 6 июн 2016
    #9 + к цитате ответитьTag
    Робинзон, Warlock и Оптик нравится это.
  10. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.246
    Как бы не так. Спиртом можно только размазать. Хорошо помогает обычная стирка.
     
    Оптик, 6 июн 2016
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.515
    купите таблетки от комаров и спите спокойно...
     
    Анаконда, 6 июн 2016
    #11 + к цитате ответитьTag
    Ostrov nevezenia, Warlock и VIGO нравится это.
  12. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.515
    вот кто это пишет?! кто?! этот раствор купить надо!!!!
    тупо бросьте в машинку и нажмите Пуск...
     
    Анаконда, 6 июн 2016
    #12 + к цитате ответитьTag
    елисей и Оптик нравится это.
  13. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.515
    этому способу - 30 лет... варёнки так делали тоже... с хлоркой...

    а для креатива есть - краски по ткани...
     
    Анаконда, 6 июн 2016
    #13 + к цитате ответитьTag
    Vladm, Warlock и Оптик нравится это.
  14. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.246
    Да, читал о б этом в Юном Технике, как раз 30 лет назад )
     
    Оптик, 6 июн 2016
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.515
    сестра так варёнки делала... прилетело от мамы ей нереально...
     
    Анаконда, 6 июн 2016
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.385
    Как сохранить земляничку несколько дней без потери вкусовых качеств)...
    Гм. Вот только сделал)...:
    Собрал на земляничной полянке на участке кг 2 ягод, или чуть меньше. Ясно, что они не очень сладкие... да и... короче, помыл... перебрал... отщипнул плодоножки... высыпал в большую миску. Добавил 0,5кГ сахара. Все размял, перемешал до полного растворения сахара. Вылил в 1,5L кувшин для сока (или вина), и поставил в холодильник. Ах да, не все поместилось. Излишки оприходовал.
    Ну ото так.
     
    Арчи_Гудвин, 6 июн 2016
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Робинзон

    Робинзон Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    813
    CTRL+SHIFT+N - и вы уже "инкогнито".;)

    Бутылка с напитком во влажной салфетке охладится даже на солнце.;)
    (это для пляжа если что)
     
    Робинзон, 6 июн 2016
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.712
    У меня это при нажатии вышло в FF и всё:
    https://connect.ok.ru/error404
    Там другая комбина:
    Ctrl+Shift+P


    А вот в Опере, да:
    opera : private
     
    VIGO, 6 июн 2016
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Робинзон

    Робинзон Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    813
    У Вас наверно не "хром".
     
    Робинзон, 6 июн 2016
    #19 + к цитате ответитьTag
    Оптик нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.712
    У меня рабочая Mozilla и на подхвате - Опера и ИЕ.
     
    VIGO, 6 июн 2016
    #20 + к цитате ответитьTag
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