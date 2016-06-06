Полезные советы

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем VIGO, 6 июн 2016.
Spoiler: Как вывести пятна разного типа?
или смочите раствором воды и фиксажа для фотографий.
Домашний увлажнитель воздуха
1) В боку пластиковой бутылки прорезать отверстие размером примерно 5х10см.
2) Подвесить ее отверстием вверх на горизонтальной трубе батареи, используя тесемки из ткани.
3) Тесемки закрепить на бутылке скотчем, чтобы она не ускользнула.
4) Марлю сложить в несколько слоев в виде прямоугольника шириной 10см и длиной около метра.
5) В прорезь бутылки опустить один конец фитиля, а остальное намотать на горячую трубу батареи. Лучше сделать два таких фитиля (см.рис.).
6) Залить в бутылку воду (например, при помощи другой бутылки).
Устройство успешно установлено и готово к работе.
Примечания:
Техническое обслуживание заключается в периодическом добавлении воды. Регулировать интенсивность увлажнения можно, поднимая и опуская агрегат.
Убедитесь, что фитиль нигде не свисает ниже уровня воды за пределами бутылки, иначе вода начнет капать на пол.
Cредство от комаров!
Лайм (Лимон) + гвоздика (приправа) - ставим возле кровати и можно спать с открытыми окнами на даче или квартире:
Ловушка для комаров:
Креативная покраска майки:
Альтернативное использование пробок от вина:
Как бы не так. Спиртом можно только размазать. Хорошо помогает обычная стирка.
купите таблетки от комаров и спите спокойно...
вот кто это пишет?! кто?! этот раствор купить надо!!!!
тупо бросьте в машинку и нажмите Пуск...
этому способу - 30 лет... варёнки так делали тоже... с хлоркой...
а для креатива есть - краски по ткани...
Да, читал о б этом в Юном Технике, как раз 30 лет назад )
сестра так варёнки делала... прилетело от мамы ей нереально...
Как сохранить земляничку несколько дней без потери вкусовых качеств)...
Гм. Вот только сделал)...:
Собрал на земляничной полянке на участке кг 2 ягод, или чуть меньше. Ясно, что они не очень сладкие... да и... короче, помыл... перебрал... отщипнул плодоножки... высыпал в большую миску. Добавил 0,5кГ сахара. Все размял, перемешал до полного растворения сахара. Вылил в 1,5L кувшин для сока (или вина), и поставил в холодильник. Ах да, не все поместилось. Излишки оприходовал.
Ну ото так.
CTRL+SHIFT+N - и вы уже "инкогнито".
Бутылка с напитком во влажной салфетке охладится даже на солнце.
(это для пляжа если что)
У меня это при нажатии вышло в FF и всё:
https://connect.ok.ru/error404
Там другая комбина:
Ctrl+Shift+P
А вот в Опере, да:
opera : private
У Вас наверно не "хром".
У меня рабочая Mozilla и на подхвате - Опера и ИЕ.
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