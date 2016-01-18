Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем fcsm, 18 янв 2016.
Люди покормите птиц, им сейчас оооочень тяжело, всем спс)))
Кормлю каждый день синичек, прилетает каждый день по 20 штук и так несколько лет
Сейчас их салом подкармливать нужно. Оно энергию им даёт и они не так мёрзнут. Снегом всё покрыто, им клевать нечего.
Даю семочки сырые и сало бывает
Сало надо привязать на проволоку и хай висит повыше, а если проволока жесткая то можно из нее и жердочку сделать.
Если знать, что любит та или иная птица, можно попытаться привлечь их в свой сад, приманив любимым кормом. Конечно, если эти птицы живут в вашем регионе или прилетают туда на зиму или на лето. Вот такой рацион подкормок рекомендует RSPB для разных птиц:
Зимние "пироги" из сала и семечек привлекают синиц, воробьев и зеленушек
Сало и нутряной жир особенно любимы синицами, дроздами, крапивниками и дятлами
Разложенные на земле свежие или сухие фрукты и ягоды не останутся без внимания дроздов, малиновок (зарянок), синиц и скворцов
Целый арахис – любимое лакомство синичек, зеленушек, воробьев, поползней, больших пятнистых дятлов и чижей, а измельченный – малиновок, лесных завирушек и крапивников. Арахисом также можно попытаться привлечь очаровательных и пугливых соек
Сыр любят малиновки, завирушки и дрозды
Картофель нравится многим птицам, если повезет, им можно приманить даже диких уток, гусей, лебедей и фазанов
Бывает кормлю чёрных чаек, через окно кидая хлеб
Это что за птичка???Ворона что ли?
Шишки с жиром и семечками
Для этого птичьего лакомства вам потребуются шишки любых размеров, веревка, нож, свиной жир (нутряное сало, почечный жир), а также сборный мелкий корм для диких птиц.
Сначала свяжите шишки в гирлянду - такую гирлянду будет удобно повесить на дереве, арке или другой садовой конструкции. Затем ножом густо замажьте отверстия между чешуйками в шишках нутряным жиром. Следующий шаг - обмакните намазанные жиром шишки в мелкий корм и слегка вдавите, чтобы семечки застряли в жире. Вот и все, вкусная гирлянда для птиц готова! Теперь можно развесить ее в саду и наблюдать за птицами.
Стакан семечек утром и стакан вечером. Правда сегодняшний завтрак ветер унес на снег. Про сало читал, что нельзя синичкам. Для печени нехорошо.
Я когда птичек кормлю, кошки сильно рады! Птички кушают корм, кошки - птичек! Круговорот еды в природе происходит!
Птицам помимо того что очень тяжело сейчас добыть пищу, так им и голодать нельзя, они так устроены, что умирают без еды очень быстро.
А кормлю я птичек круглый год-)
К-р Тирасполь:
Есть еще и такие нуждающиеся:
А эти сами себя кормят:
От хлеба тоже не откожутся ).
У меня уже сало заканчивается,такой аппетит у птичек...
метель утихла-пойду с малой сегодня кормить птиц во дворе
стырю сала у мужа и понатыкаю семечек всяких-в припадке здорового питания накупила тыквенных,льняных и отпустило меня))),не ем.
Spoiler: оффтоп
и зря не едите - полезно же))) моя мама, когда печет хлеб, то добавляет туда семечки и ржаную муку - вкусно и полезно))) Правда, в хлеб в основном льняные семечки) А в прошлом году мы делали печеньки типа крекера, с разными семечками - тоже вкусно)) надо рецепт найти и снова напечь
Напоминаю. Пора кормить петуха , птичек. Снег...
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