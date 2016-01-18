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Покормите птиц!!!

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем fcsm, 18 янв 2016.

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    fcsm

    fcsm Гений

    Дата регистрации:
    4 авг 2013
    Сообщения:
    86
    Люди покормите птиц, им сейчас оооочень тяжело, всем спс)))
     
    fcsm, 18 янв 2016
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Алексей

    Алексей Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    2.060
    Кормлю каждый день синичек, прилетает каждый день по 20 штук и так несколько лет
     
    Алексей, 18 янв 2016
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.899
    Сейчас их салом подкармливать нужно. Оно энергию им даёт и они не так мёрзнут. Снегом всё покрыто, им клевать нечего.
     
    Warlock, 18 янв 2016
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. Алексей

    Алексей Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    2.060
    Даю семочки сырые и сало бывает
     
    Алексей, 18 янв 2016
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  5. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.934
    Сало надо привязать на проволоку и хай висит повыше, а если проволока жесткая то можно из нее и жердочку сделать.
    [​IMG]
    Если знать, что любит та или иная птица, можно попытаться привлечь их в свой сад, приманив любимым кормом. Конечно, если эти птицы живут в вашем регионе или прилетают туда на зиму или на лето. Вот такой рацион подкормок рекомендует RSPB для разных птиц:
    1. Зимние "пироги" из сала и семечек привлекают синиц, воробьев и зеленушек
    2. Сало и нутряной жир особенно любимы синицами, дроздами, крапивниками и дятлами
    3. Разложенные на земле свежие или сухие фрукты и ягоды не останутся без внимания дроздов, малиновок (зарянок), синиц и скворцов
    4. Целый арахис – любимое лакомство синичек, зеленушек, воробьев, поползней, больших пятнистых дятлов и чижей, а измельченный – малиновок, лесных завирушек и крапивников. Арахисом также можно попытаться привлечь очаровательных и пугливых соек
    5. Сыр любят малиновки, завирушки и дрозды
    6. Картофель нравится многим птицам, если повезет, им можно приманить даже диких уток, гусей, лебедей и фазанов
     
    Lёka, 18 янв 2016
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. nomerodin1

    nomerodin1 Гений

    Дата регистрации:
    23 мар 2014
    Сообщения:
    461
    Бывает кормлю чёрных чаек, через окно кидая хлеб
     
    nomerodin1, 18 янв 2016
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.934
    Это что за птичка???Ворона что ли?
     
    Lёka, 18 янв 2016
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.934
    Шишки с жиром и семечками
    Для этого птичьего лакомства вам потребуются шишки любых размеров, веревка, нож, свиной жир (нутряное сало, почечный жир), а также сборный мелкий корм для диких птиц.

    [​IMG][​IMG]

    Сначала свяжите шишки в гирлянду - такую гирлянду будет удобно повесить на дереве, арке или другой садовой конструкции. Затем ножом густо замажьте отверстия между чешуйками в шишках нутряным жиром. Следующий шаг - обмакните намазанные жиром шишки в мелкий корм и слегка вдавите, чтобы семечки застряли в жире. Вот и все, вкусная гирлянда для птиц готова! Теперь можно развесить ее в саду и наблюдать за птицами.
     
    Lёka, 18 янв 2016
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. ant

    ant Гений

    Дата регистрации:
    16 окт 2013
    Сообщения:
    181
    Стакан семечек утром и стакан вечером. Правда сегодняшний завтрак ветер унес на снег. Про сало читал, что нельзя синичкам. Для печени нехорошо.
     
    ant, 18 янв 2016
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.899
    Я когда птичек кормлю, кошки сильно рады! Птички кушают корм, кошки - птичек! :D:D:D Круговорот еды в природе происходит! :D
     
    Warlock, 18 янв 2016
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  11. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.097
    Птицам помимо того что очень тяжело сейчас добыть пищу, так им и голодать нельзя, они так устроены, что умирают без еды очень быстро.
    А кормлю я птичек круглый год-)
     
    Admin, 18 янв 2016
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.477
    К-р Тирасполь:

    DSC_0077.jpg
     
    коммерсант, 18 янв 2016
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.477
    Есть еще и такие нуждающиеся:

    DSC_0052.jpg
     
    коммерсант, 18 янв 2016
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.477
    А эти сами себя кормят:

    DSC_0094.jpg
    DSC_0097.jpg
     
    коммерсант, 18 янв 2016
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.522
    Оптик, 18 янв 2016
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  16. klёn

    klёn Гений

    Дата регистрации:
    24 апр 2014
    Сообщения:
    695
    У меня уже сало заканчивается,такой аппетит у птичек...
     
    klёn, 18 янв 2016
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.899
     
    Warlock, 18 янв 2016
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Nika

    Nika Гений

    Дата регистрации:
    15 фев 2015
    Сообщения:
    1.247
    метель утихла-пойду с малой сегодня кормить птиц во дворе
    стырю сала у мужа и понатыкаю семечек всяких-в припадке здорового питания накупила тыквенных,льняных и отпустило меня))),не ем.
     
    Nika, 19 янв 2016
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    4.101
    и зря не едите - полезно же))) моя мама, когда печет хлеб, то добавляет туда семечки и ржаную муку - вкусно и полезно))) Правда, в хлеб в основном льняные семечки) А в прошлом году мы делали печеньки типа крекера, с разными семечками - тоже вкусно)) надо рецепт найти и снова напечь :)
     
    Незнакомка, 19 янв 2016
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.899
    Напоминаю. Пора кормить петуха :D, птичек. Снег...
     
    Warlock, 7 янв 2017
    #20 + к цитате ответитьTag
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