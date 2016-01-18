Покормите птиц!!!

Nika сказал(а): ↑ метель утихла-пойду с малой сегодня кормить птиц во дворе

стырю сала у мужа и понатыкаю семечек всяких-в припадке здорового питания накупила тыквенных,льняных и отпустило меня))),не ем. Нажмите, чтобы показать полностью ...

и зря не едите - полезно же))) моя мама, когда печет хлеб, то добавляет туда семечки и ржаную муку - вкусно и полезно))) Правда, в хлеб в основном льняные семечки) А в прошлом году мы делали печеньки типа крекера, с разными семечками - тоже вкусно)) надо рецепт найти и снова напечь