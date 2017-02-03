Поздравим его с Днём Рождения !!!

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем ГастЫр БайтЫр, 3 фев 2017 в 19:33.
Ага ))) именно его
Найк, мои поздравления !!! пожелания я тебе уже желал, ещё вот в догонку )))
Присоединяюсь к поздравлениям! С Днем Рождения!
Поздравляю! С Днём рождения! Желаю! В нашем лесу, быть лучшим белком! Самым счастливым, всего тебе хорошего, братишка!
С Днём Рождения !!!
Nike наливай! Пятница-жеж. Все уже собрались! Валерьян тут лук на закусь вырастил.
С днём рождения! Исполнения желаний! ...ииии креееееепкого (нет, не орешка) здоровья! )
Желаю скатерть самобранку,
А на ней пивка с таранкой,
Дорогого кофе в зернах,
Коньячка с икрою черной,
Шашлычка с дымком пахучим,
И шампанского по круче,
Ананасов и бананов
Всех по десять килограммов,
А еще мешок с деньгами,
И шкатулку с чудесами,
Со здоровьем сундучок,
Сотню лет прожить кайфуя,
С Днём Рождения, !
Всем ОГРОМНОЕ спасибо, друзья
Да пребудет с вами Сила
С днём рождения !!! Здоровья, любви, счастья...
С днем рождения, Белк! Желаю, чтобы всё!))
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