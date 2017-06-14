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Пожар в Лондоне.

Тема в разделе 'Ближнее и дальнее зарубежье', создана пользователем Тираспольчанин, 14 июн 2017 в 09:17.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    Тираспольчанин

    Тираспольчанин Гений

    На форуме с:
    28 ноя 2016
    Сообщения:
    518
    В Лондоне мощный пожар охватил жилой дом
     
    Тираспольчанин, 14 июн 2017 в 09:17
    #1
    Jedinike, Warlock, Admin и 4 другим нравится это.
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  3. TopicStarter Overlay
    Тираспольчанин

    Тираспольчанин Гений

    На форуме с:
    28 ноя 2016
    Сообщения:
    518
    Загорелось, так загорелось.... Попытки пожарных потушить сведены к 0....
     
    Тираспольчанин, 14 июн 2017 в 09:20
    #2
  4. Амазонка

    Амазонка Гений

    На форуме с:
    15 июл 2015
    Сообщения:
    136
    Как страшно.....
     
    Амазонка, 14 июн 2017 в 09:22
    #3
    Незнакомка нравится это.
  5. Дьяволенок

    Дьяволенок Гений

    На форуме с:
    17 июн 2016
    Сообщения:
    179
    *стёб над бедой*
     
    Last edited by a moderator: 14 июн 2017 в 10:52
    Дьяволенок, 14 июн 2017 в 09:31
    #4
  6. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.577
    Страшно очень, даже смотреть не хочется...
     
    Незнакомка, 14 июн 2017 в 09:38
    #5
    Амазонка нравится это.
  7. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.340
    Мда, дом практически в уголек...
    Не каждый день такое увидишь...
     
    Nike, 14 июн 2017 в 10:15
    #6
    Незнакомка нравится это.
  8. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.482
    Я не понимаю - из чего этот дом был построен? Какой бы ни был пожар в квартирах, но чтобы от этого полыхало всё здание? Или отделка стен, или утеплитель - горючие материалы, что является грубейшим нарушением для таких зданий.
     
    Vladm, 14 июн 2017 в 10:15
    #7
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  9. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.577
    Я тоже сразу задалась этим вопросом - из чего построен дом. что он так хорошо горит?
     
    Незнакомка, 14 июн 2017 в 10:17
    #8
    Vladm нравится это.
  10. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.340
    Бррр, да я ваще глазам своим не поверил. Говорю - ж не каждый день увидишь.
     
    Nike, 14 июн 2017 в 10:17
    #9
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  11. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.340
    Ониоказывается с ночи справиться не могут...
    [​IMG]
     
    Nike, 14 июн 2017 в 10:24
    #10
    Vladm и Незнакомка нравится это.
  12. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.340
     
    Nike, 14 июн 2017 в 10:27
    #11
    Vladm нравится это.
  13. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.577
    (009) каак? из чего этот дом? каак огонь так быстро разошелся? что там произошло? я в шоке )
     
    Незнакомка, 14 июн 2017 в 10:30
    #12
    Vladm нравится это.
  14. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.602
    хоть бы головой думали... беда к каждому может прийти
     
    Admin, 14 июн 2017 в 10:53
    #13
    ОДОБРЯМС, Nike, Vladm и 3 другим нравится это.
  15. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.630
    Уже не так горит, слава богу, как утром по ТВ показывали, почти потушили.
     
    Warlock, 14 июн 2017 в 11:10
    #14
  16. Laleo

    Laleo Гений

    На форуме с:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.706
    А если после пожара он еще и рухнет...(009)
     
    Laleo, 14 июн 2017 в 11:19
    #15
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  17. Опытный

    Опытный Гений

    На форуме с:
    12 ноя 2013
    Сообщения:
    1.054
    Скорее всего его все равно снести придется. Если сам рухнет, то может еще нехороших дел натворить.
     
    Опытный, 14 июн 2017 в 11:20
    #16
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  18. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.698
    Не удивлен .
    Результат использования новых прогрессивных технологий в отделке здания.
    Там не досыпем а там пересыпем .
     
    WoWaN, 14 июн 2017 в 11:22
    #17
  19. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.340
    Опять загорелось, мде... снова языки пламени
    А казалось просто дымит.
    А ведь каждый занятый пожарный расчет, это минус оперативность в тушении других пожаров в городе. Тушат наверн и, мягко говоря, на измене, чтоб ещё где нить не долбануло, иначе это разгрести никаких людей не хватит.
     
    Nike, 14 июн 2017 в 11:27
    #18
  20. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.698
    Англичане нам прислали пожарку свою
    А оказывается ихняя техника как бы тоже не современная
     
    WoWaN, 14 июн 2017 в 11:57
    #19
  21. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.745
    (014)
    Лишь бы соседу насрать!
     
    ОДОБРЯМС, 14 июн 2017 в 12:00
    #20
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