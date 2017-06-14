Пожар в Лондоне.

Я не понимаю - из чего этот дом был построен? Какой бы ни был пожар в квартирах, но чтобы от этого полыхало всё здание? Или отделка стен, или утеплитель - горючие материалы, что является грубейшим нарушением для таких зданий.

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