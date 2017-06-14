Пожар в Лондоне.

Тема в разделе 'Ближнее и дальнее зарубежье', создана пользователем Тираспольчанин, 14 июн 2017 в 09:17.
В Лондоне мощный пожар охватил жилой дом
Загорелось, так загорелось.... Попытки пожарных потушить сведены к 0....
Как страшно.....
*стёб над бедой*
Страшно очень, даже смотреть не хочется...
Мда, дом практически в уголек...
Не каждый день такое увидишь...
Я не понимаю - из чего этот дом был построен? Какой бы ни был пожар в квартирах, но чтобы от этого полыхало всё здание? Или отделка стен, или утеплитель - горючие материалы, что является грубейшим нарушением для таких зданий.
Я тоже сразу задалась этим вопросом - из чего построен дом. что он так хорошо горит?
Бррр, да я ваще глазам своим не поверил. Говорю - ж не каждый день увидишь.
Ониоказывается с ночи справиться не могут...
каак? из чего этот дом? каак огонь так быстро разошелся? что там произошло? я в шоке )
хоть бы головой думали... беда к каждому может прийти
Уже не так горит, слава богу, как утром по ТВ показывали, почти потушили.
А если после пожара он еще и рухнет...
Скорее всего его все равно снести придется. Если сам рухнет, то может еще нехороших дел натворить.
Не удивлен .
Результат использования новых прогрессивных технологий в отделке здания.
Там не досыпем а там пересыпем .
Опять загорелось, мде... снова языки пламени
А казалось просто дымит.
А ведь каждый занятый пожарный расчет, это минус оперативность в тушении других пожаров в городе. Тушат наверн и, мягко говоря, на измене, чтоб ещё где нить не долбануло, иначе это разгрести никаких людей не хватит.
Англичане нам прислали пожарку свою
А оказывается ихняя техника как бы тоже не современная
Лишь бы соседу насрать!
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