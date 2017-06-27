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Поезд и розетка в нём на 220 вольт...выдержит -ли?

Тема в разделе 'Флуд', создана пользователем Warlock, 27 июн 2017 в 21:14.

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    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.647
    Ребята это свершилось скоро еду в отпуск. (beer)Ехать нам трое суток в вагоне, он цивильный с кондеем, постоянно работающими туалетами и есть в вагоне розетки на 220В.
    Так вот, по такой жаре в вагоне домашняя стряпня 3-е суток не продержится, питаться в ресторане накладно, а покупать у бабулек на станциях страшновато, а от бичпакетов у меня изжога. Выход есть – на длительных станциях бежать в близлежащий супермаркет и покупать готовую еду (всякие чибупели, картошку фри, готовые котлеты и т.д). Но вот беда, холодным самому есть тоже неохота да и семью тоже жалко.
    И опять я нашел выход – взять собой из дома микроволновку в поездку! Но вот не знаю справится ли розетка в вагоне с моей микроволновкой ? Поделитесь опытом, кто уже делал так, может какой то еще нужен преобразователь, чтобы не накрыть ее и розетку?
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    Last edited: 27 июн 2017 в 21:20
    Warlock, 27 июн 2017 в 21:14
    #1
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  3. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.347
    VIGO, 27 июн 2017 в 21:26
    #2
  4. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.576
    Думаю, что ни хрена не получится. Эти розетки сделаны для электробритв, преобразователь в вагонах слабенький, и он или уйдёт в защиту по перегрузке, или накрячится.
     
    Vladm, 27 июн 2017 в 21:29
    #3
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  5. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.502
    :D ты ещё стиральную машину с собой в вагон возьми :D

    если современный вагон, то уточни, может у проводников в купе есть встроенная микроволновка, а если нет, то сходишь разогреешь в вагон-ресторан
     
    ГастЫр БайтЫр, 27 июн 2017 в 21:31
    #4
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  6. Алексей

    Алексей Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    2.179
    Думаю можно еще взять машику стиральную...:D
     
    Алексей, 27 июн 2017 в 21:31
    #5