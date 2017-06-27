Поезд и розетка в нём на 220 вольт...выдержит -ли?

Ребята это свершилось скоро еду в отпуск. Ехать нам трое суток в вагоне, он цивильный с кондеем, постоянно работающими туалетами и есть в вагоне розетки на 220В. Так вот, по такой жаре в вагоне домашняя стряпня 3-е суток не продержится, питаться в ресторане накладно, а покупать у бабулек на станциях страшновато, а от бичпакетов у меня изжога. Выход есть – на длительных станциях бежать в близлежащий супермаркет и покупать готовую еду (всякие чибупели, картошку фри, готовые котлеты и т.д). Но вот беда, холодным самому есть тоже неохота да и семью тоже жалко. И опять я нашел выход – взять собой из дома микроволновку в поездку! Но вот не знаю справится ли розетка в вагоне с моей микроволновкой ? Поделитесь опытом, кто уже делал так, может какой то еще нужен преобразователь, чтобы не накрыть ее и розетку?