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Подскажите хороший сервисный центр по ремонту мобильных телефонов.

Тема в разделе 'IT, железо, софт, интернет', создана пользователем Crazy, 17 май 2014.

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  1. TopicStarter Overlay
    Crazy

    Crazy Гений

    Дата регистрации:
    28 сен 2013
    Сообщения:
    363
    Купила детю LG VIPER в сентябре в магазине GO и с первого же дня начались проблемы. Сначала не могли интернет подключить, хотя он на этом номере уже более 7 лет (номер со всеми услугами перекидывали), потом с плеймаркетом проблемы и с gmail. Сказали перепрошить надо. Сдали в Go перепрошили, но пропал русский язык на телефоне. У ребёнка паника, слёзы: "Как я буду им пользоваться, я ничего не понимаю?". Опять вернули в GO, они ничего не смогли сделать. Ребёнок смирился. Пару месяцев назад купили карту памяти на 20 игов. Через неделю или 2 телефон ломается: с утра дочь поставила его в режим вибро, а после уроков хотела прибавить звук, но телефон показал картинку LG и вырубился. Больше в рабочее состояние он не приходил.
    - Сдавала в "Apple" в торговом центре "Тирасполь", сказали что вроде контроллер поломался, ремонт обойдётся не больше 15 долларов, но нет запчастей.
    - В "IDC" сказали что причина в экране и так же обошлось бы не больше 15 долларов, но нет комплектующих.
    - В "Мобильной марке" такими телефонами не занимаются.
    - В "GO" - написали: "НЕТ ЗАПЧАСТЕЙ. Рекомендуем обратиться в другой сервисный центр - ремонт мобильных телефонов.". Хотя покупала телефон у них.
    - Обратилась в "Импульс" и только там меня обрадовали тем, что нашли поломку и сказали что отремонтируют. Сказали что трещина в микросхеме и ремон будет стоить 460 с чем-то рублей: вроде 250 деталь, а остальное наверное за работу.
    Как-то дороговато, но если не найду ничего другого, то придётся ремонтировать там.
    - Сегодня сдала в сервис, который находится возле кафе "Сказка". Посмотрим что скажут там.
    Подскажите, где ещё у нас есть сервисные центры??? И, если вы в в курсе, где какое качество работы и какие цены?
     
    Last edited by a moderator: 20 июл 2016
    Crazy, 17 май 2014
    #1
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  2. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.069
    Пару раз ремонтировал в Диалоге у Загса и напротив универа, у драмтеатра. Но это было несколько лет назад, тогда всё устроило.
    Знакомый по юности у ювелирного ремонтировался, тоже вроде всё нормально, а главное быстро, за час сделали..
    Но это из того что я помню, и на совет этот комментарий не претендует, просто вспомнил конторы
     
    Валерьян, 17 май 2014
    #2
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  3. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.573
    http://club-cdma.ru/remont.html
    Вроде неплохие ребята.

    А вас не настораживает, что каждый раз разный диагноз? Вот и думайте, какие у нас сервисы...
     
    Targitai, 17 май 2014
    #3
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  4. pridnestrovian

    pridnestrovian Гений

    Дата регистрации:
    13 май 2014
    Сообщения:
    169
    Присоединяюсь. Действительно качественный сервис, осенью ремонтировал там телефон. Серьёзную поломку исправили за несколько дней, а также выдали гарантию.
     
    pridnestrovian, 17 май 2014
    #4
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  5. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.573
    А вообще, если это контроллер питания - то скорее всего это приговор.
     
    Targitai, 17 май 2014
    #5
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  6. TopicStarter Overlay
    Crazy

    Crazy Гений

    Дата регистрации:
    28 сен 2013
    Сообщения:
    363
    Забрала сегодня из сервиса на набережной, возле "Сказки". У них деталей нет, но подтвердили диагноз из "Импульса". Мастер всё подробно объяснил. Сказал что ремонт обойдётся в полстоимости телефона + тестирование в IDC 10 $ + перекидка номера 5 $. Итого баксов 55. Это если с той ценой что в "Импульсе" сказали. Хотя я не знаю, может они сказали цену вместе с тестированием и с перекидкой.
     
    Last edited: 17 май 2014
    Crazy, 17 май 2014
    #6
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  7. TopicStarter Overlay
    Crazy

    Crazy Гений

    Дата регистрации:
    28 сен 2013
    Сообщения:
    363
    Настораживает. Но радует то что в 2 сервисах диагноз совпал. Знакомомый раньше ремонтом занимался. Я ему на прошлой неделе телефон давала посмотреть. Сказал что восстановить не сможет, но диагноз такой же как в "Импульсе".
    Схожу по ещё к ЗАГСу и к универу. Погляжу чё скажут.
     
    Crazy, 17 май 2014
    #7
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  8. alexisbn

    alexisbn Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    1.742
    Может и неплохие, вот только работают они только с популярными телефонами. На ту же Моторолу xt912 у них не было динамика (и по корпусу штчуки одной).

    Сколько стоил телефон что вы готовы отдать за ремонт такие деньги? Почему выбрали именно его?

    От себя могу добавить ремонтную мастерскую возле Тернополя. По крайней мере я там часто находил запчасти которые мне нужны. Да и цены на них радовали. Про ремонтные способности не знаю. Это я к тому, попробуйте к ним обратиться за вашей деталью, может купите её дешевле чем везде, а работу закажете в более проверенном на ваш взгляд сервисе.
     
    alexisbn, 17 май 2014
    #8
  9. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.573
    Вам предлагают заменить материнскую плату. Это реально почти стоимость телефона. Ищите на ebay такой с разбитым дисплеем. Так может выгоднее. А может за те же деньги и целый найдёте - телефон из дешёвых.
    Плату перекинут вам за пол часа. Но тестирование и переуидка номера - по любому.

    PS не расчитывайте у нас в сервис ах найти её. Они так же скажут - под заказ.
     
    Targitai, 17 май 2014
    #9
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  10. alexisbn

    alexisbn Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    1.742
    Так может ну его этот телефон? Лучше что-то проверенное купить. Тот же Гэлэкси 1, 2 вполне годные аппараты. И запчастей на них полно.
     
    alexisbn, 17 май 2014
    #10
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  11. TopicStarter Overlay
    Crazy

    Crazy Гений

    Дата регистрации:
    28 сен 2013
    Сообщения:
    363

    Посмотрела вышеуказанный сайт. Сервис на набережной к ним же относится.
    Не помню сколько стоил телефон, но помню что много :), мне кажется в районе 100-200 долларов + клеёночка на экрай 45 руб + чехол 80 руб + карта памяти 20 баксов. Дочь придёт, уточню стоимость телефона. Детю крёстная деньги подарила специально для покупки телефона. Долго мы подбирали соотношение цены, качества и понтов. Детёнок выбирал. Ей надо было чтобы и интернет там работал хорошо и в игрушки играть, и фотик нормальный, перед одноклашками повыделываться, и т.д. Я ваще против была, но бабушка и крёстная хором кричали: "Купи детю то что она хочет, мы денег добавим". Вот и купила.
    Сейчас себе присматриваю телефон, а то мой временами ни на что не реагирует, пока батарею не снимеш и не поставишь наместо.
     
    Crazy, 17 май 2014
    #11
  12. TopicStarter Overlay
    Crazy

    Crazy Гений

    Дата регистрации:
    28 сен 2013
    Сообщения:
    363

    Мы когда выбирали телефон думали Гэлэкси взять, но он дороже был и взяли этот. Я то, наивная, думала что телефон прослужит несколько лет. А сколько ща Гэлэкси стоят?
     
    Crazy, 17 май 2014
    #12
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  13. alexisbn

    alexisbn Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    1.742
    Galaxy S1 в среднем 80 у.е
    Galaxy S2 - 145 у.е.
    Galaxy S3 - 220 у.е.

    Из альтернатив:
    HTC Evo 4G LTE почти тот же Гэлэкси 3 но чуть дешевле, сейчас он стоит в пределах 180 у.е.
    Еще по словам неплох LG Optimus G LS 970. Но сам не щупал, поэтому про него ничего не скажу. Стоит в среднем 200 у.е.

    Цены указал с рук. В магазинах будет дороже.
    Будете покупать телефон, обращайтесь ко мне в личку. Дам исчерпывающую консультацию по всем этим телефонам.
     
    alexisbn, 17 май 2014
    #13
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  14. TopicStarter Overlay
    Crazy

    Crazy Гений

    Дата регистрации:
    28 сен 2013
    Сообщения:
    363
    Спасибо!
     
    Crazy, 17 май 2014
    #14
    Lёka нравится это.
  15. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.573
    @Crazy, на ebay такой до 100 стоит. В раздолбанный на зап.части вообще копейки, правда доставка... Но можно взять через pesoto.md например.
     
    Targitai, 17 май 2014
    #15
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  16. TopicStarter Overlay
    Crazy

    Crazy Гений

    Дата регистрации:
    28 сен 2013
    Сообщения:
    363

    Я то в этом ничего не понимаю. И нет гарантии что детали рабочие. В сервисах хоть гарантию дают.
     
    Crazy, 17 май 2014
    #16
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  17. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.573
    Продавец отвечает за товар. Если не соответствует описанию или не рабочий - возврат денег.
    На самом деле ничего страшного в таких покупка нет. Сам себе заказывал мат.плату так. Сейчас на ноут надо заказать... Разве что сроки доставки.
    А в сервисе какая гарантия? Месяц? ;) а плата от туда же и будет.
     
    Targitai, 17 май 2014
    #17
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  18. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.573
    Да, такой момент - телефоны не любят когда часто ставят и снимают с зарядки. Это как раз ведёт к выходу из строя контролера питания.
    Ребёнок часто игрался с телефоном? Особенно на зарядке?
     
    Targitai, 17 май 2014
    #18
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  19. TopicStarter Overlay
    Crazy

    Crazy Гений

    Дата регистрации:
    28 сен 2013
    Сообщения:
    363
    Играла целыми вечерами и заряжала каждый день. Во время зарядки играла не часто. Ну она его больше для игр и брала.
     
    Crazy, 17 май 2014
    #19
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  20. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.573
    Планшет! ;)
     
    Targitai, 17 май 2014
    #20
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