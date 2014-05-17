Подскажите хороший сервисный центр по ремонту мобильных телефонов.

Купила детю LG VIPER в сентябре в магазине GO и с первого же дня начались проблемы. Сначала не могли интернет подключить, хотя он на этом номере уже более 7 лет (номер со всеми услугами перекидывали), потом с плеймаркетом проблемы и с gmail. Сказали перепрошить надо. Сдали в Go перепрошили, но пропал русский язык на телефоне. У ребёнка паника, слёзы: "Как я буду им пользоваться, я ничего не понимаю?". Опять вернули в GO, они ничего не смогли сделать. Ребёнок смирился. Пару месяцев назад купили карту памяти на 20 игов. Через неделю или 2 телефон ломается: с утра дочь поставила его в режим вибро, а после уроков хотела прибавить звук, но телефон показал картинку LG и вырубился. Больше в рабочее состояние он не приходил. - Сдавала в "Apple" в торговом центре "Тирасполь", сказали что вроде контроллер поломался, ремонт обойдётся не больше 15 долларов, но нет запчастей. - В "IDC" сказали что причина в экране и так же обошлось бы не больше 15 долларов, но нет комплектующих. - В "Мобильной марке" такими телефонами не занимаются. - В "GO" - написали: "НЕТ ЗАПЧАСТЕЙ. Рекомендуем обратиться в другой сервисный центр - ремонт мобильных телефонов.". Хотя покупала телефон у них. - Обратилась в "Импульс" и только там меня обрадовали тем, что нашли поломку и сказали что отремонтируют. Сказали что трещина в микросхеме и ремон будет стоить 460 с чем-то рублей: вроде 250 деталь, а остальное наверное за работу. Как-то дороговато, но если не найду ничего другого, то придётся ремонтировать там. - Сегодня сдала в сервис, который находится возле кафе "Сказка". Посмотрим что скажут там. Подскажите, где ещё у нас есть сервисные центры??? И, если вы в в курсе, где какое качество работы и какие цены?