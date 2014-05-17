Подскажите хороший сервисный центр по ремонту мобильных телефонов.

Может и неплохие, вот только работают они только с популярными телефонами. На ту же Моторолу xt912 у них не было динамика (и по корпусу штчуки одной).





Сколько стоил телефон что вы готовы отдать за ремонт такие деньги? Почему выбрали именно его?



От себя могу добавить ремонтную мастерскую возле Тернополя. По крайней мере я там часто находил запчасти которые мне нужны. Да и цены на них радовали. Про ремонтные способности не знаю. Это я к тому, попробуйте к ним обратиться за вашей деталью, может купите её дешевле чем везде, а работу закажете в более проверенном на ваш взгляд сервисе.

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