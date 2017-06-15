Подземные ходы, клады и катакомбы в Бендерах. После того, как в одном из последних номеров «НВ» появилась публикация «Бендерский Суворов», в редакцию стали приходить и звонить люди с самыми неожиданными рассказами об истории нашего города. Вот о чем поведал житель Бендер Аким Орлов: - Я жил в небольшом частном доме недалеко от Суворовской горы в начале 50-х годов прошлого века. Мне было всего шесть лет, но я помню, как вместе с друзьями мы исследовали Суворовскую гору. Это было необычное место: наверху огромный крест, а на склоне - два надгробия с надписями, в которых была еще буква «ять». В одной говорилось, что здесь похоронен какой-то полковник еще суворовских времен. А там, где дорога делает поворот на Каушаны, мы нашли арочный вход в подземелье. Как сейчас вижу огромную деревянную дверь, которую перекрывал железный засов. Старик-сосед рассказывал, что до войны ходом из этого подземелья можно было пройти за Гиску. Знали мы и другой путь в подземный мир: напротив МЭЗа как-то обнаружили подвал, вниз вели 25 ступенек. Там тоже был высокий арочный свод. Спустя сто метров ход делился на три ответвления, потом каждое из них опять на три. Путешествовали там, пока горели фонарики. Выходили на аэродроме (сейчас там микрорайон Ленинский). Тогда мы считали, что эти ходы выкопали турки: при земляных работах в городе и его окрестностях находили множество турецких пуль. Были такие и у меня, большие полукруглые. Потом потерялись. Когда в середине 50-х прошлого века напротив Преображенского собора под землю ушел грузовик, никого это особенно не удивило. К провалам в городе привыкли. Одна из самых живучих легенд гласит, что прямо под домами пролегает множество подземных ходов, где, конечно, ждет счастливчика золотой клад. Впрочем, на поверку тот туннель оказался просторным погребом, а в нем стояли огромные бочки, кованные медными обручами, с темным желе - вином полувековой выдержки. Чем не подарок из прошлого, пусть и не столь далекого? Те, кому посчастливилось оказаться поблизости, выпили его с огромным удовольствием. После этого в существование подземных ходов верить не перестали. Это сейчас бендерские тинейджеры сидят за компьютерами, а в первой половине 20 века их сверстники искали клады. Коренной бендерчанин Николай Семенович Иванов не только о рассказах отца помнит, но и сам побывал в этих галереях. Иванов-старший поведал сыну, как еще он в молодости находил в темных переходах под землей - шпаги, сабли, мечи. Рукояти чудесного старинного оружия - серебряные, инкрустированные драгоценными камнями. Неудивительно, что и сына потянуло под землю. Снаряжались в экспедиции основательно, - заметил Николай Семенович Иванов. - Под землей темно и грязно, паутина и липкие дорожки, оставленные слизнями. Поэтому одевались похуже, с собой брали вымоченную в солярке старую фуфайку: она дольше горит. Искали, конечно, золото и драгоценности. Иногда поманит, напрасно, заржавевшая железка - привет из XIX века. Потом вылезали на поверхность: порой в самом неожиданном месте, однажды даже в соборе. Под Бендерами в разных направлениях пролегали не то, что ходы - целые подземные улицы, настоящие проспекты. При Потемкине там даже устраивали катания в колясках в два ряда, и они свободно разъезжались. В Европе о таком и не слышали. Впрочем, не только мальчишки, но даже взрослые бендерчане и сейчас верят, что у них в погребе спрятана своего рода «машина времени». И оттуда, как бы, запросто можно путешествовать в прошлое. Что же подразумевается под волшебным словом «клад»? Во-первых, золотая карета. В ней гетман Мазепа, якобы, приехал в Бендерскую крепость. Трудно представить, как удалось беглецу скрыться от уже висевших у него на пятках российских войск в таком неуклюжем транспорте. Ведь еще Пушкин сообщил в поэме «Полтава»: «Верхом, в глуши степей нагих, король и гетман мчатся оба». Однако народная молва не знает логики. Во-вторых, 90-каратный бриллиант султана Мохаммеда IV. Этот знаменитый камень, действительно, существует. Но где? Кое-кто полагает, что спрятан в подземном ходе в наших краях... В-третьих, менее исторически подкованные искатели счастья согласны и на самые банальные сокровища: золотые монеты и «нетитулованные» драгоценные камни. Все же бендерчане склоняются к тому, что золотой клад припрятали турки. А как же может быть иначе? Крепость построили, подземные ходы прокопали, значит, просто не могли не оставить в них сюрприз. Кстати, карта подземных ходов крепости еще недавно была выставлена в центральном музее Анкары.Но как только в Бендерской крепости начались работы, карта исчезла из экспозиции. Впрочем, о том, где в Бендерах искать подземные ходы, старшее поколение рассказывает младшему. А молодежь делится сведениями на форуме. Последние сообщения таковы: один потайной ход идет вдоль четной стороны улицы Ткаченко, другой начинается во дворе СШ №1, в районе котельной. Даже формируется группа энтузиастов для их исследования. И, кажется, в желающих нет недостатка. Вместо послесловия. В городе давно существует легенда о том, что один из бендерских подземных тоннелей ведет под Днестром на другой берег реки. Правда, скептики всегда подвергали ее сомнению: разве могли турки с их допотопными орудиями труда справиться с такой задачей? Однако эта любимая сказка горожан неожиданно находила косвенное подтверждение. Недавно были опубликованы воспоминания доктора физико-механических наук Л.С. Берман, которая в 1950 году, в соответствии с секретным постановлением Совмина СССР, занималась строительством тоннеля под Татарским проливом, чтобы связать железной дорогой материк с Сахалином. Она утверждала, что строители не столько прокладывали вновь, сколько восстанавливали уже существующий тоннель, построенный в глубокой древности, чрезвычайно грамотно, с учетом геологических особенностей дна пролива. Такие же древние тоннели, судя по публикациям, радио- и телепередачам предыдущих лет, находили строители современных тоннелей метро и других подземных коммуникаций и в других городах. Они образуют многоуровневую, хитро переплетенную систему бесчисленных подземных ходов и камер, а самые древние постройки находятся глубже линии метро и, вероятно, продолжаются далеко за пределами городов. Имеются сведения, что на территории Древней Руси существовали подземные галереи протяженностью в сотни километров, связывавшие крупнейшие города страны. Войдя в них, например, в Киеве, можно было выйти в Чернигове (120 км), Любече (130 км) и даже Смоленске (свыше 450 км). Обо всех этих грандиозных подземных сооружениях не говорится ни слова ни в одном справочнике. Нет ни их опубликованных карт, ни посвященных им изданий. Сообщения о том, что в разных городах России, Украины, дальнего зарубежья обнаруживаются древние подземные ходы, время от времени появляются в СМИ. Практически во всех столицах мира имеются подземные рукотворные города со своими многокилометровыми запутанными улицами и различной величины залами, хранящими многовековые тайны наших предков. Москва, Париж, Рим, Берлин, Вена, Палермо, Крым, Одесса, Севастополь, Керчь, Киев. Информация открытая, посещение свободное. По одной из версий исследователей, локальные сети связаны в одну общую, по которой можно было беспрепятственно передвигаться под землей, не ведая границ. Только кому это было нужно и зачем? Наталия Барбиер.