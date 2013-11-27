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Погода

Тема в разделе 'Тирасполь', создана пользователем Алексей, 27 ноя 2013.

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  1. TopicStarter Overlay
    Алексей

    Алексей Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    2.037
    [​IMG]
    Вот где то снежок уже пролетает....
     
    Алексей, 27 ноя 2013
    #1 + к цитате ответитьTag
    ПМР, Lёka и Елена нравится это.
  2. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.733
    Угу, в головах у них пролетает....
    Но вообще да, зима постучалась в двери.... ногой...
     
    Targitai, 27 ноя 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
    ПМР, Lёka, ГастЫр БайтЫр и ещё 1-му нравится это.
  3. Елена

    Елена Гений

    Дата регистрации:
    29 сен 2013
    Сообщения:
    7.299
    Чо, парочку снежинок упало 81307008.gif
     
    Елена, 27 ноя 2013
    #3 + к цитате ответитьTag
    ПМР, LOOK, Анаконда и ещё 1-му нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    Алексей

    Алексей Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    2.037
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG](303)[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
     
    Алексей, 27 ноя 2013
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.603
    Тут не просто постучалась, тут так ногой в дверь треснула,шо та с петель и вылетела ))) весь вчерашний день снег шёл,даже щас благодаря морозцу лежит,зараза....такая (274)
     
    ГастЫр БайтЫр, 27 ноя 2013
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  6. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.383
    23.15 - температура за бортом - минус 2,4 градуса.
     
    Арчи_Гудвин, 27 ноя 2013
    #6 + к цитате ответитьTag
    ПМР, ГастЫр БайтЫр, Jedinike и ещё 1-му нравится это.
  7. Розыск

    Розыск Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.836
    как вовремя я сегодня сменил дистиллят на тосол)))
     
    Розыск, 27 ноя 2013
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.383
    ...а солярку зимнюю кто нибудь уже залил в бак?)
     
    Арчи_Гудвин, 27 ноя 2013
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. Розыск

    Розыск Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.836
    а есть где-то 92-й зимний? я вот сегодня так вообще задумался о предпусковом подогревателе)))
     
    Розыск, 27 ноя 2013
    #9 + к цитате ответитьTag
  10. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.363
    А не лучше ли антигель?
     
    коммерсант, 27 ноя 2013
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.383
    нет практики
     
    Арчи_Гудвин, 27 ноя 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
  12. Елена

    Елена Гений

    Дата регистрации:
    29 сен 2013
    Сообщения:
    7.299
    Могу посоветовать Размораживатель д/т HI-GEAR 160 рублей
    Антигель KLEEN-FLO средний 90 рублей, большой 180 рублей, малый 40 рублей.[DOUBLEPOST=1385590809][/DOUBLEPOST]
    экстремал, однако)
    сейчас полно антифризов, да и феликс доступен
     
    Елена, 28 ноя 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.363
    67800956_vse-gaishniki-sprashivayut-tyi-pil.jpg
     
    коммерсант, 28 ноя 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
    Warlock, ГастЫр БайтЫр и Lёka нравится это.
  14. Елена

    Елена Гений

    Дата регистрации:
    29 сен 2013
    Сообщения:
    7.299
    221145242.gif 247169750.gif 887424354.gif 852855244.gif 480795826.gif
     
    Елена, 28 ноя 2013
    #14 + к цитате ответитьTag
    ПМР, Давид Маркович, ГастЫр БайтЫр и 2 другим нравится это.
  15. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.733
    В 7-00 показывало -6..... брррррррр....
    Хочу лето!!!!
     
    Targitai, 28 ноя 2013
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.603

    Ленк,а ну открывай секрет,ты помимо турагенства ещё и в автосервисе работаешь ? ))) откуда такие знания у женщины(025)(040) ?[DOUBLEPOST=1385629104][/DOUBLEPOST]
    Ох них..... Ох ниф... Ох ничего себе !!!(303)
     
    ГастЫр БайтЫр, 28 ноя 2013
    #16 + к цитате ответитьTag
    Граф Люцифер, ПМР, Давид Маркович и 2 другим нравится это.
  17. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.733
    Юхуууу.... на улице веселуха!!!! Непонятно, то ли дождь, то ли снег... какая-то бяка валит с неба....
     
    Targitai, 29 ноя 2013
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.212
    Да, наша зима, в декабре будет дождь, а в марте будет дубасить мороз)
     
    Jedinike, 29 ноя 2013
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.012
    я только дождь наблюдал
     
    Admin, 29 ноя 2013
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.733
    Мне показалось, что и снежинки проскакивали. Может, смотря где...
     
    Targitai, 29 ноя 2013
    #20 + к цитате ответитьTag
    Граф Люцифер и ПМР нравится это.
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