Тема в разделе 'Тирасполь', создана пользователем Алексей, 27 ноя 2013.
Вот где то снежок уже пролетает....
Угу, в головах у них пролетает....
Но вообще да, зима постучалась в двери.... ногой...
Чо, парочку снежинок упало
Тут не просто постучалась, тут так ногой в дверь треснула,шо та с петель и вылетела ))) весь вчерашний день снег шёл,даже щас благодаря морозцу лежит,зараза....такая
23.15 - температура за бортом - минус 2,4 градуса.
как вовремя я сегодня сменил дистиллят на тосол)))
...а солярку зимнюю кто нибудь уже залил в бак?)
а есть где-то 92-й зимний? я вот сегодня так вообще задумался о предпусковом подогревателе)))
А не лучше ли антигель?
нет практики
Могу посоветовать Размораживатель д/т HI-GEAR 160 рублей
Антигель KLEEN-FLO средний 90 рублей, большой 180 рублей, малый 40 рублей.[DOUBLEPOST=1385590809][/DOUBLEPOST]
экстремал, однако)
сейчас полно антифризов, да и феликс доступен
В 7-00 показывало -6..... брррррррр....
Хочу лето!!!!
Ленк,а ну открывай секрет,ты помимо турагенства ещё и в автосервисе работаешь ? ))) откуда такие знания у женщины ?[DOUBLEPOST=1385629104][/DOUBLEPOST]
Ох них..... Ох ниф... Ох ничего себе !!!
Юхуууу.... на улице веселуха!!!! Непонятно, то ли дождь, то ли снег... какая-то бяка валит с неба....
Да, наша зима, в декабре будет дождь, а в марте будет дубасить мороз)
я только дождь наблюдал
Мне показалось, что и снежинки проскакивали. Может, смотря где...
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