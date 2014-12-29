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Погода нас радует...

Тема в разделе 'Флуд', создана пользователем Алексей, 29 дек 2014.

3.6666700839996/5, Голосов: 3
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    Алексей

    Алексей Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    2.242
    readImage.jpg загруженное (2).jpg
     
    Алексей, 29 дек 2014
    #1
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  3. fr1

    fr1 Гений

    На форуме с:
    29 июн 2014
    Сообщения:
    432
    Сейчас ехал с центра на балку тирасполь, пока не раскатали снег еще можно ехать 30-40кмч, к вечеру будет жесть!
     
    fr1, 29 дек 2014
    #2
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  4. alexisbn

    alexisbn Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    1.873
    Самое главное! Дорожники, как всегда, справились с гололедам на дорогах. Сначала дали ночью воде замерзнуть. Потом посмотрели как лед присыпало сверху снегом. И только после этого, скорее всего этой ночью, выйдут чистить улицы. Ну даже не смешно если честно((((
     
    alexisbn, 29 дек 2014
    #3
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  5. Johnny

    Johnny Гений

    На форуме с:
    7 окт 2013
    Сообщения:
    1.097
    Жесть однако. УбиЦа можно в 5 секунд на льду(046)
    Почему не выехать было этой ночью? Дабы предотвратить такое. Хоть посыпать..
     
    Johnny, 29 дек 2014
    #4
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  6. Jedinike

    Jedinike Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    5.459
    Снежок радует)
     
    Jedinike, 29 дек 2014
    #5
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  7. alexisbn

    alexisbn Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    1.873
    Не знаю. Реально высыпав песок на дороги можно было бы избежать образование льда.

    Исправляюсь, уже катаются трактора по городу.
     
    alexisbn, 29 дек 2014
    #6
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  8. Тасманский

    Тасманский Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    4.121
    Почистили на работе от снега проход к входу шваброй-щеткой. Сборная Молдовы по керлингу, блин))))
     
    Тасманский, 29 дек 2014
    #7
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  9. converstir

    converstir Гений

    На форуме с:
    28 сен 2014
    Сообщения:
    1.848
    Каждые 10-20 минут чистим, засыпает мгновенно
     
    converstir, 29 дек 2014
    #8
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  10. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.062
    Сейчас с лопатой во дворе разминался . Хорошая зарядка ) А как собаки рады ! Кувыркались в снегу, как дети малые ))) Сушимся.
     
    Оптик, 29 дек 2014
    #9
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  11. korvin

    korvin Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.810
    Та же фигня)
    Я сегодня уже дважды упражнялся
     
    korvin, 29 дек 2014
    #10
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  12. Jedinike

    Jedinike Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    5.459
    Исче предстоит у мамана пофигачить лопатой)))
     
    Jedinike, 29 дек 2014
    #11
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  13. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.062
    Если такими же темпами и ночью будет сыпать, ещё ох как намашемся (274):D
     
    Оптик, 29 дек 2014
    #12
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  14. Тасманский

    Тасманский Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    4.121
    ну не щеткой наверное чистите, а лопатой))))))) а вы без лопаты попробуйте))))
     
    Тасманский, 29 дек 2014
    #13
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  15. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.764
    ломом, ломом попробуй )))
    тоже сегодня днём прокатились по Балке, ничё, тянет машинка, местами с пробуксовками .... но действительно не разгонишься ....
    от Шерифа по Одесской помогли выехать "засевшему" Мерсику .... думал сам за ним там же "сяду", но ничо, спасибо ехавшим по Одесской, остановились, выпустили меня со стоянки....
    ехал сегодня и вспомнил @Jedinike , вот кому щас пофик на снег то ))) Жипы рулят ? )))
     
    ГастЫр БайтЫр, 29 дек 2014
    #14
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  16. SergoS

    SergoS Гений

    На форуме с:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    1.786
    А в Одессу не получилось доехать однако:(. Пришлось развернуться и ехать домой:).
     
    SergoS, 29 дек 2014
    #15
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  17. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.764
    пол часа назад звонил человеку, а он в Одессе оказывается.... говорит жопа там, встрял .... большими подробностями пока не владею )))
     
    ГастЫр БайтЫр, 29 дек 2014
    #16
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  18. azh

    azh Гений

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    1.198
    Судя по фотографиям, в Одессе выпало снега столько же, сколько и у нас, а город практически полностью парализован. Так что у нас не все уж так и плохо. Даже на маршрутке домой приехал. Друзья в Одессе просидев полдня в машине, бросили ее и пошли домой пешком.
     
    azh, 29 дек 2014
    #17
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  19. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.062
    С одесского форума
     
    Оптик, 29 дек 2014
    #18
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  20. Samurai.rus

    Samurai.rus Гений

    На форуме с:
    4 окт 2013
    Сообщения:
    2.100
    Как твой джипарь ведет себя на такой дороге?
     
    Samurai.rus, 29 дек 2014
    #19
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  21. Den1s94

    Den1s94 Гений

    На форуме с:
    18 июл 2014
    Сообщения:
    767
     
    Den1s94, 29 дек 2014
    #20
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