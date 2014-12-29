Погода нас радует...

Тема в разделе 'Флуд', создана пользователем Алексей, 29 дек 2014.
Сейчас ехал с центра на балку тирасполь, пока не раскатали снег еще можно ехать 30-40кмч, к вечеру будет жесть!
Самое главное! Дорожники, как всегда, справились с гололедам на дорогах. Сначала дали ночью воде замерзнуть. Потом посмотрели как лед присыпало сверху снегом. И только после этого, скорее всего этой ночью, выйдут чистить улицы. Ну даже не смешно если честно((((
Жесть однако. УбиЦа можно в 5 секунд на льду
Почему не выехать было этой ночью? Дабы предотвратить такое. Хоть посыпать..
Снежок радует)
Не знаю. Реально высыпав песок на дороги можно было бы избежать образование льда.
Исправляюсь, уже катаются трактора по городу.
Почистили на работе от снега проход к входу шваброй-щеткой. Сборная Молдовы по керлингу, блин))))
Каждые 10-20 минут чистим, засыпает мгновенно
Сейчас с лопатой во дворе разминался . Хорошая зарядка ) А как собаки рады ! Кувыркались в снегу, как дети малые ))) Сушимся.
Та же фигня)
Я сегодня уже дважды упражнялся
Исче предстоит у мамана пофигачить лопатой)))
Если такими же темпами и ночью будет сыпать, ещё ох как намашемся
ну не щеткой наверное чистите, а лопатой))))))) а вы без лопаты попробуйте))))
ломом, ломом попробуй )))
тоже сегодня днём прокатились по Балке, ничё, тянет машинка, местами с пробуксовками .... но действительно не разгонишься ....
от Шерифа по Одесской помогли выехать "засевшему" Мерсику .... думал сам за ним там же "сяду", но ничо, спасибо ехавшим по Одесской, остановились, выпустили меня со стоянки....
ехал сегодня и вспомнил @Jedinike , вот кому щас пофик на снег то ))) Жипы рулят ? )))
А в Одессу не получилось доехать однако. Пришлось развернуться и ехать домой.
пол часа назад звонил человеку, а он в Одессе оказывается.... говорит жопа там, встрял .... большими подробностями пока не владею )))
Судя по фотографиям, в Одессе выпало снега столько же, сколько и у нас, а город практически полностью парализован. Так что у нас не все уж так и плохо. Даже на маршрутке домой приехал. Друзья в Одессе просидев полдня в машине, бросили ее и пошли домой пешком.
С одесского форума
Как твой джипарь ведет себя на такой дороге?
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