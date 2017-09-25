Плевать на предупреждения! Приднестровский премьер во время шопинга в кишиневском Молле

Тема в разделе 'Внутренняя политика', создана пользователем ruslan_40, 25 сен 2017 в 15:40.
https://deschide.md/ru/russian_news...ремьер-во-время-шопинга-Кишиневском-Молле.htm
Текст:
От только когда это было - может вчера, может в прошлом году... А был ли мальчик?
Не вижу ничего страшного в том, что Мартынов не верит в страшилки Гебоса, он же умный.
Ну это еще нормально, по сравнению с тем куда некоторые члены бывшей команды ехали закупаться! Ну не на Тираспольском рынке же закупаться то ему!
А это запрещено?
Имена участников (разделяйте запятой).