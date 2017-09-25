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Плевать на предупреждения! Приднестровский премьер во время шопинга в кишиневском Молле

Тема в разделе 'Внутренняя политика', создана пользователем ruslan_40, 25 сен 2017 в 15:40.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    ruslan_40

    ruslan_40 Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    636
    ruslan_40, 25 сен 2017 в 15:40
    #1
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  3. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.768
    ОДОБРЯМС, 25 сен 2017 в 16:02
    #2
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  4. TopicStarter Overlay
    ruslan_40

    ruslan_40 Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    636
    Не вижу ничего страшного в том, что Мартынов не верит в страшилки Гебоса, он же умный.
     
    ruslan_40, 25 сен 2017 в 16:29
    #3
  5. pirat2k

    pirat2k Гений

    На форуме с:
    25 июл 2015
    Сообщения:
    465
    Ну это еще нормально, по сравнению с тем куда некоторые члены бывшей команды ехали закупаться! Ну не на Тираспольском рынке же закупаться то ему!
     
    pirat2k, 25 сен 2017 в 16:43
    #4
  6. nomerodin1

    nomerodin1 Гений

    На форуме с:
    23 мар 2014
    Сообщения:
    584
    А это запрещено?
     
    nomerodin1, 25 сен 2017 в 16:56
    #5