Переоформление машины, (продажа)... в Бендерском МРЭО

9.Итого: вы сдали свои номера (чистенькие - т.к. грязные не принимают) и получаете чьи то б/у, грязные номера - но Вас успокоят сотрудники, что это временные, а вот спустя месяц ВАМ выдадут новые с другим номером (его Вам карандашиком внутрь нарисуют)

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