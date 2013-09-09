Переоформление машины, (продажа)... в Бендерском МРЭО

Так как я данную процедуру проходила на днях, пишу для тех кто хочет ее провести в ближайшее время. 1. С собой в МРЭО надо привезти: - тех паспорт, - паспорта ПМР: продавца И покупателя - справка с налоговой инспекции (это вообще отдельная история) - ПОКУПАТЕЛЯ 2. В окошечке (на втором этаже) девочка, платно, напечатает Вам: - Договор купли/продажи - 1 экз - 50р - Заявление на снятие с учета -10 р - Заявление для постановки на учет - 10 р 3. С этим пакетом документов, спускаетесь вниз, и ожидаете около своего авто, инспектора (авось Вам повезет и он окажется там, мне не повезло ожидание продлилось более часа) 4. Предупреждение: под капотом на движке номер должен быть читаем, на кузове номер должен быть читаем.... ( в инете есть инфа где именно расположен выбитый номер кузова) Заранее проверьте. Если окажется грязным, или замазанным придется очищать до читаемого,(чем вы его будете очищать никого не волнует) 5. После, когда инспектор все это сверит с Вашим тех. паспортом и задаст пару вопросов он поставит дату и свою роспись на документах. 6. Идете на второй этаж, в кабинет регистрации авто, там сверяют все документы, наличие продавца и покупателя - выписывают бумажечку с суммами, вы их должны оплатить. 7. Выходите из здания, за территорию и по диагонали от МРЭО расположен магазин "Шелковик" (если не ошибаюсь) филиал АГРОПРОМБАНК, в котором можете оплатить данные суммы (правда сотрудник АГРОПРОМА, тоже догадывается на какие счета ему кидать). При оплате говорите ФИО покупателя.. 8. Возвращаетесь с квитанциями и ожидаете выдачу ВРЕМЕННЫХ НОМЕРОВ и ВРЕМЕННОГО ТЕХ ПАСПОРТА. 9.Итого: вы сдали свои номера (чистенькие - т.к. грязные не принимают) и получаете чьи то б/у, грязные номера - но Вас успокоят сотрудники, что это временные, а вот спустя месяц ВАМ выдадут новые с другим номером (его Вам карандашиком внутрь нарисуют) У меня данная процедура заняла с 8,40-12,30. 10. И конечно же с данными документами надо ехать на ул.Котовского для переоформления талона ТО.