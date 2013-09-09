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Переоформление машины, (продажа)... в Бендерском МРЭО

Тема в разделе 'Бендеры', создана пользователем Lёka, 9 сен 2013.

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Уменьшилась ли волокита в оформлении документов

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  1. TopicStarter Overlay
    Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.934
    Так как я данную процедуру проходила на днях, пишу для тех кто хочет ее провести в ближайшее время.
    1. С собой в МРЭО надо привезти:
    - тех паспорт,
    - паспорта ПМР: продавца И покупателя
    - справка с налоговой инспекции (это вообще отдельная история)
    - ПОКУПАТЕЛЯ
    2. В окошечке (на втором этаже) девочка, платно, напечатает Вам:
    - Договор купли/продажи - 1 экз - 50р
    - Заявление на снятие с учета -10 р
    - Заявление для постановки на учет - 10 р
    3. С этим пакетом документов, спускаетесь вниз, и ожидаете около своего авто, инспектора (авось Вам повезет и он окажется там, мне не повезло ожидание продлилось более часа)
    4. Предупреждение:
    под капотом на движке номер должен быть читаем,
    на кузове номер должен быть читаем....
    ( в инете есть инфа где именно расположен выбитый номер кузова)
    Заранее проверьте. Если окажется грязным, или замазанным придется очищать до читаемого,(чем вы его будете очищать никого не волнует)
    5. После, когда инспектор все это сверит с Вашим тех. паспортом и задаст пару вопросов он поставит дату и свою роспись на документах.
    6. Идете на второй этаж, в кабинет регистрации авто, там сверяют все документы, наличие продавца и покупателя - выписывают бумажечку с суммами, вы их должны оплатить.
    7. Выходите из здания, за территорию и по диагонали от МРЭО расположен магазин "Шелковик" (если не ошибаюсь) филиал АГРОПРОМБАНК, в котором можете оплатить данные суммы (правда сотрудник АГРОПРОМА, тоже догадывается на какие счета ему кидать). При оплате говорите ФИО покупателя..
    8. Возвращаетесь с квитанциями и ожидаете выдачу ВРЕМЕННЫХ НОМЕРОВ и ВРЕМЕННОГО ТЕХ ПАСПОРТА.
    9.Итого: вы сдали свои номера (чистенькие - т.к. грязные не принимают) и получаете чьи то б/у, грязные номера - но Вас успокоят сотрудники, что это временные, а вот спустя месяц ВАМ выдадут новые с другим номером (его Вам карандашиком внутрь нарисуют)
    У меня данная процедура заняла с 8,40-12,30.
    10. И конечно же с данными документами надо ехать на ул.Котовского для переоформления талона ТО.
     
    Lёka, 9 сен 2013
    #1 + к цитате ответитьTag
    Kartapet, Давид Маркович, Admin и 2 другим нравится это.
  2. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    (его Вам карандашиком внутрь нарисуют)

    в смысле нарисуют новый будущий гос. номер?
     
    Серж1, 9 сен 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. TopicStarter Overlay
    Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.934
    ага, а временный тех паспорт выпишут на временные номера(те которые б/у грязные)
     
    Lёka, 9 сен 2013
    #3 + к цитате ответитьTag
    Давид Маркович нравится это.
  4. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    а цель сего действа? типа не понравится номер можно под суетиться поменять?
     
    Серж1, 9 сен 2013
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. TopicStarter Overlay
    Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.934
    (147) о а я гадала,,думала мне их выдали чтоб помыла:D
     
    Lёka, 9 сен 2013
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. Karpenter

    Karpenter Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    403
    продал машину с хорошими номерами - покупатель сказал, что ему новые не надо - поэтому оставили те, что были. Это - по желанию).
     
    Karpenter, 9 сен 2013
    #6 + к цитате ответитьTag
  7. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    Буквально на днях жаловался чел, что старые отобрали и заставили покупать новые.
     
    Серж1, 9 сен 2013
    #7 + к цитате ответитьTag
  8. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    А мне вот не повезло мне временные больше нравились, чем последующие постоянные...:(
     
    Серж1, 9 сен 2013
    #8 + к цитате ответитьTag
  9. TopicStarter Overlay
    Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.934
    Мне вот как то без разницы что за номер, не могу понять смысл доплачивать N сумму за цифры
     
    Lёka, 10 сен 2013
    #9 + к цитате ответитьTag
    Давид Маркович нравится это.
  10. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    тут вопрос в другом какого черта отбирают знаки и заставляют приобретать новые.
     
    Серж1, 10 сен 2013
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. TopicStarter Overlay
    Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.934
    сумма за знак 339 р если не ошибаюсь ( это за простой, а вот отобрали, тот который по их расценкам 100 расчетных стоит)
     
    Lёka, 10 сен 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.006
    Огласите, пожалуйста, историю.... особенно с ценами, если можно :)
     
    Targitai, 10 сен 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. TopicStarter Overlay
    Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.934
    У каждого своя цена вопроса, зависит от стоимости авто и срока им владения. Мне справка с налоговой обошлась в 2300 р.
     
    Lёka, 10 сен 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
  14. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.776
    getImage (3).jpg

    Моя мурся, номер 007 и мои инициалы как буквы подарил муж. 200 уе.
     
    13-й Чертенок, 10 сен 2013
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    еще один сравнительно честный способ отъема денег у населения...
     
    Серж1, 10 сен 2013
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    есть поверье шо фотать своё авто плохая примета...:cool:
     
    Серж1, 10 сен 2013
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. TopicStarter Overlay
    Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.934
    Оплата по бумажечке из МРЭО -580 руб
    Услуги секретаря набирающего заявления 83,4 ( договор -50р, два заявления-20р, заявление на право управления - 10 р, две копии -1,4)
    итого 2300+580+83,4=2963,4/11,15=265,77у.е
     
    Lёka, 10 сен 2013
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. TopicStarter Overlay
    Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.934
    делала анализ, своих авто около которых фоткалась, ппц,,,,
    больше не фоткаюсь и не разрешаю чтоб фото делалось на фоне моего авто
     
    Lёka, 10 сен 2013
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    Лека, вот на скока знаю, фотаться в авто и на фоне пофигу, а вот само авто фотать вроде как плохая примета... Конечно это суеверие, но так говорят....
     
    Серж1, 10 сен 2013
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.776
    Я верю ток в одно, в себя...
     
    13-й Чертенок, 10 сен 2013
    #20 + к цитате ответитьTag
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