Пенсионеры, пенсионеры...

В соответствии с действующими нормативами (приказ №999 от 11.10.1982 г.) медицинское обслуживание учащихся осуществляется школьным врачом из расчета 1 должность на 2500 школьников; медицинская сестра из расчета 1 должность на 700 человек.Врач и медсестра входят в штат детской поликлиники.Основной задачей медицинской помощи школьникам является организация- профилактических- санитарно-гигиенических- лечебных мероприятий, направленных на улучшение здоровья учащихся.Школьный врач входит в состав пед. совета школы с правом решающего голоса. План работы школьного врача утверждается зав. детской поликлиникой и пед. советом, директором школы.Главные разделы работы медицинского персонала школы определены в «Положение о враче-педиатре детской городской поликлинике по оказанию лечебно-профилактической помощи детям в школах» – приказ № 60 от 19.01.1983 г.