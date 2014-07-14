Пенсионеры, пенсионеры...

В Приднестровье сложилась ситуация, при которой расходы на пенсионные выплаты по городам и районам, кроме Тирасполя, превышают в ряде случаев доходы в три с лишним раза, при этом количество пенсионеров превышает число занятых в экономике. В системе МВД и ГТК ПМР налаживают информационный обмен базами данных пенсионеров и тех, кто выбыл с территории Приднестровья, по пенсионному обеспечению, сообщила пресс-служба МВД ПМР. Речь идет об одновременном оформлении пенсий в Приднестровье и в постсоветских странах. При информационном обмене обе структуры выявят бывших сотрудников правоохранительных органов, получающих пенсионное обеспечение из двух источников. Искать двойников, которые "сосут у двух телок" надо. Но хреновую ситуацию этим не выправить. Надо увеличивать доходы работающих и количество занятых в экономике. Вот как это сделать - бальшой вопрос!