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Пенсионеры, пенсионеры...

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем ОДОБРЯМС, 14 июл 2014.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.740
    В Приднестровье сложилась ситуация, при которой расходы на пенсионные выплаты по городам и районам, кроме Тирасполя, превышают в ряде случаев доходы в три с лишним раза, при этом количество пенсионеров превышает число занятых в экономике.

    В системе МВД и ГТК ПМР налаживают информационный обмен базами данных пенсионеров и тех, кто выбыл с территории Приднестровья, по пенсионному обеспечению, сообщила пресс-служба МВД ПМР. Речь идет об одновременном оформлении пенсий в Приднестровье и в постсоветских странах.
    При информационном обмене обе структуры выявят бывших сотрудников правоохранительных органов, получающих пенсионное обеспечение из двух источников.

    Искать двойников, которые "сосут у двух телок" надо. Но хреновую ситуацию этим не выправить. Надо увеличивать доходы работающих и количество занятых в экономике. Вот как это сделать - бальшой вопрос!
     
    ОДОБРЯМС, 14 июл 2014
    #1
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  3. UFO

    UFO Гений

    На форуме с:
    12 мар 2014
    Сообщения:
    2.209
    это могли бы быть совместные с россией проекты, например строительство объектов в сибири,С привлечением приднестровских специалистов, часть дохода которых сможет пополнить бюджет пмр.
     
    UFO, 14 июл 2014
    #2
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  4. Робинзон

    Робинзон Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    1.127
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    Робинзон, 23 фев 2017
    #3
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  5. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.893
    Чеснок в шерифе 62р40 коп за килограммам! У бабушки явно да-же дешевле.
     
    Warlock, 23 фев 2017
    #4
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  6. Робинзон

    Робинзон Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    1.127
    Тем более..;)
     
    Робинзон, 23 фев 2017
    #5
    Lёka, Оптик и Warlock нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.740
    егфсс январь.jpg
     
    ОДОБРЯМС, 23 фев 2017
    #6
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  8. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.141
    1. Вернуть нормальную комплектность в классы в школе и в группы в д/с.
    2. Вернуть ставку врача в школе.
    3. вернуть ФАП в село
    4. Вернуть в больницы - коридорных.
    вернуть то, что сократили.
     
    Анаконда, 23 фев 2017
    #7
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  9. фельдфебель

    фельдфебель Гений

    На форуме с:
    4 июл 2014
    Сообщения:
    1.296
    Какой медицинской специальности должен быть врач в школах ?
     
    фельдфебель, 23 фев 2017
    #8
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  10. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.141
    терапевт. и даже пол ставки медсестры было в школе...
     
    Анаконда, 23 фев 2017
    #9
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  11. фельдфебель

    фельдфебель Гений

    На форуме с:
    4 июл 2014
    Сообщения:
    1.296
    В 80-е, у нас в школе, была только одна сестра или фельдшер. Если мне не изменяет память...
    Но, врача, точно не было.
     
    фельдфебель, 23 фев 2017
    #10
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  12. TopicStarter Overlay
    ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.740
    МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

    В соответствии с действующими нормативами (приказ №999 от 11.10.1982 г.) медицинское обслуживание учащихся осуществляется школьным врачом из расчета 1 должность на 2500 школьников; медицинская сестра из расчета 1 должность на 700 человек.
    Врач и медсестра входят в штат детской поликлиники.
    Основной задачей медицинской помощи школьникам является организация
    - профилактических
    - санитарно-гигиенических
    - лечебных мероприятий, направленных на улучшение здоровья учащихся.
    Школьный врач входит в состав пед. совета школы с правом решающего голоса. План работы школьного врача утверждается зав. детской поликлиникой и пед. советом, директором школы.

    Главные разделы работы медицинского персонала школы определены в «Положение о враче-педиатре детской городской поликлинике по оказанию лечебно-профилактической помощи детям в школах» – приказ № 60 от 19.01.1983 г.
     
    ОДОБРЯМС, 23 фев 2017
    #11
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  13. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    7.143
    Армия .2 месяца работает, месяц учится зп-100баксов .Служить 2 года.
    Убьем кучу зайцев .
     
    WoWaN, 23 фев 2017
    #12
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  14. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.141
    медсестра. а сейчас - практически никого.. оставили - 0,25 ставки медсестры.
     
    Анаконда, 23 фев 2017
    #13
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  15. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.141
    давно пора пересмотреть эти нормы.. с учётом современных реалий.
     
    Анаконда, 23 фев 2017
    #14
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  16. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    7.143
    а вы предлагаете законы пересмотреть ))))
    Шериф что ль бабло будет давать ?
     
    WoWaN, 23 фев 2017
    #15
    Оптик, олег, terra и ещё 1-му нравится это.
  17. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.141
    Вот как урезали 1 ставку - до 0,25 - вот так пусть назад и делают её - 1 ставку.. тогда и медсёстры в школах будут.
    пусть вернут те рабочие места что сократили... и их работу - разделили на оставшихся и она выполняется бесплатно.
     
    Анаконда, 23 фев 2017
    #16
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  18. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    7.143
    скоро и этот сократят.Так что не печальтесь
     
    WoWaN, 23 фев 2017
    #17
    Незнакомка и terra нравится это.
  19. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.141
    никто не идёт в школу на 0,25 ставки медсестры... потому что - надо выполнять ту же работу, что и на ставку. Зимой - в период профилактики гриппа - приходит медсестра из ближайшего д\с и разливает витаминки из чайника по классам.. за бесплатно... ибо - "где ваша совесть? дети могут заболеть!!!"
     
    Анаконда, 23 фев 2017
    #18
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  20. LFCfan

    LFCfan Гений

    На форуме с:
    28 мар 2015
    Сообщения:
    1.420
    а откуда врачи в школе взялись?
    всю жизнь только медсестры были.
     
    LFCfan, 24 фев 2017
    #19
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  21. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.059
    А толку ? Как пускали в школу сопливых и кашляющих, так и принимают. В итоге имеем рассадник, как минимум , орви. Что на ставку, что на 0.25.
     
    Last edited: 24 фев 2017
    Оптик, 24 фев 2017
    #20
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