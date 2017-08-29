Пенсионерку Круглову Ольгу Борисовну схватили на улице в семь утра, когда она выносила мусор.

Ну, если вам не нравится слово «схватили», потому что никто не лапал ее руками в буквальном смысле, то можно сказать проще – забрали. Доставили в Октябрьский РОВД, где сообщили, что сегодня, 28 августа, в 9 часов утра состоится суд, и Ольге Борисовне придется ответить по всей строгости закона… знаете, за что? - за то, что она писала свои комментарии в фейсбуке с чужой учетки! Но истинная причина, на наш взгляд, не в учетке, а в том, ЧТО ИМЕННО писала О.Б. Круглова. Она, например, выражала сомнение в честности парламентских и президентских выборов… Но скажите честно – у кого из нас нет подобных сомнений? Она не стеснялась напомнить об обещании очень многих ныне действующих депутатов отменить депутатскую неприкосновенность… Но зачем же они это обещали, будучи кандидатами, если не собираются выполнять? Она откровенно выражала свое мнение по поводу роста цен и скачков валютного курса – но ведь эти факты общеизвестны, тут даже обижаться не на что… Возможно, это первый такой юридический прецедент в Приднестровской Молдавской Республике. Ибо, хотя писать под чужим именем «не есть хорошо», но половина фейсбука, по-моему, это делает. Пользователи интернета не только придумывают себе экзотические клички, но и присваивают имена известных исторических лиц, снабжают свои «аватарки» чужими портретами. И не только это: в ходе дискуссий в социальных сетях иные известные, равно как и неизвестные участники обсуждения нарочно провоцируют людей, допускают лживые, клеветнические высказывания и даже матюки, умышленно провоцируя собеседника… А потом, нарвавшись на ответную грубость, громко вопят: «Караул, оскорбление, клевета!..» Однако мы не слышали пока, чтобы за подобное кого-то привлекли к уголовной или административной ответственности. Очевидно, именно на Кругловой сошелся клином белый свет, если правоохранительные органы отлавливают ее с утра пораньше возле мусорного контейнера. Вы, возможно, думаете, что Круглову неоднократно вызывали повесткой в милицию и в суд, а она злостно не являлась? Но никаких повесток попросту не было. «Ну и что? – заявил по этому поводу один из участников операции, в звании майора. – Мы ее увидели, подошли и предложили пойти с нами… Ну, зачем повестка, если мы и так ее уже увидели?». Дальше было еще интереснее: Кругловой пообещали, что все закончится к 10 часам утра, не дали ни позавтракать, ни захватить с собою лекарства. Правда, теперь, в свое оправдание, говорят, что, мол, Ольга Борисовна не была задержана… Но вот интересно – если бы она в 10.05 решила выйти из помещения РОВД и просто пойти домой – ее бы выпустили? Суд не начался ни в 9, ни в 10, ни в 11 часов. Зато довольно оперативно прибыла съемочная группа пресс-центра МВД, которая изъявила желание «взять в Кругловой интервью». Когда та отказалась отвечать, эти ребята (может быть, от нечего делать) засняли нескольких работников РОВД, но от Ольги Борисовны упорно не отходили. Следом за первой съемочной группой приехала и вторая… Короче, когда из РОВД Круглову привезли в Тираспольский городской суд, она там сидела в коридоре в окружении шести мужчин и женщин в милицейской форме, а также двух телекамер. Суд все не начинался. Поначалу даже неизвестно было, найдется ли свободный судья – ведь у каждого судебные процессы были расписаны на несколько дней вперед… Порой создавалось впечатление, что основным моментом операции, развернутой на наших глазах, было создание «нужного» телесюжета для сайта МВД. Или даже для ТСВ. А юридические моменты можно оставить где-то за кадром… После нескольких часов бездарного сидения в коридоре кому-то из судейских или милицейских пришло в голову все-таки спросить: «Кстати, Ольга Борисовна, вам не нужен адвокат?». Круглова ответила, что, разумеется, нужен. - Ладно, у вас еще есть пятнадцать минут, чтобы найти себе адвоката! Пожилая женщина чуть сумку не выронила из рук: «Да где же я найду себе адвоката за 15 минут? И где я за такой срок найду деньги – он же бесплатно не приедет?!». - Но у вас было время с 8 часов утра! – без тени сомнения заявил тот самый майор. И впоследствии он еще не раз удивлял публику своими блестящими афоризмами, сильно напоминавшими черномырыдинское «здесь вам не тут». Например, на вопрос о том, почему с Кругловой, допустившей (по мнению правоохранителей) административное правонарушение, обращаются хуже, чем с бандитом, нарушая ее право на защиту, майор ответил: «Так она же не бандит, она – законопослушная гражданка!». А когда речь зашла о главном – о СОДЕРЖАНИИ публикаций Кругловой в социальных сетях, этот «товарищ» просто объяснил, что Ольга Борисовна в своих комментах подрывала авторитет власти, выражала недовольство правящим режимом, и за это должна нести наказание. При том состоялся примерно вот такой диалог: - Но ведь половина республики уже недовольна этим режимом, а дальше недовольных будет еще больше… - Значит, всех будем привлекать! Мило, неправда ли? Около двух часов нашли, наконец, судью, готовую взяться за это необыкновенное дело. Судья великодушно предложила О.Б. Кругловой еще 30 минут на поиски адвоката. Одновременно Ольге Борисовне разъяснили, что бесплатного защитника ей не положено – да, именно потому, что она никого не убила, а просто нелицеприятно высказалась в соцсетях о некоторых горе-руководителях Приднестровья. Обе съемочные группы вились вокруг, подобно грифам в ожидании сенсации. Но сенсации в тот день не случилось: Ольга Борисовна решила эффективно использовать представленные 30 минут, позвонила в юрконсультацию, и ей очень повезло – нашелся-таки адвокат, который ей дал бесплатно совет: «Пиши быстро ходатайство о переносе дела, поскольку живем мы в бумажный век, и говорить что-либо сейчас бесполезно». Круглова так и поступила. И получила отсрочку… до завтрашнего утра, до 9.30. Но что будет, если она до утра не найдет денег, чтобы оплатить услуги адвоката? http://www.kp-pmr.ru/news/2017-08-28-4618