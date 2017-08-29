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Пенсионерку Круглову Ольгу Борисовну схватили на улице в семь утра, когда она выносила мусор.

Тема в разделе 'Внутренняя политика', создана пользователем ruslan_40, 29 авг 2017.

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    ruslan_40

    ruslan_40 Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    618
    Ну, если вам не нравится слово «схватили», потому что никто не лапал ее руками в буквальном смысле, то можно сказать проще – забрали. Доставили в Октябрьский РОВД, где сообщили, что сегодня, 28 августа, в 9 часов утра состоится суд, и Ольге Борисовне придется ответить по всей строгости закона… знаете, за что? - за то, что она писала свои комментарии в фейсбуке с чужой учетки!

    Но истинная причина, на наш взгляд, не в учетке, а в том, ЧТО ИМЕННО писала О.Б. Круглова. Она, например, выражала сомнение в честности парламентских и президентских выборов… Но скажите честно – у кого из нас нет подобных сомнений? Она не стеснялась напомнить об обещании очень многих ныне действующих депутатов отменить депутатскую неприкосновенность… Но зачем же они это обещали, будучи кандидатами, если не собираются выполнять? Она откровенно выражала свое мнение по поводу роста цен и скачков валютного курса – но ведь эти факты общеизвестны, тут даже обижаться не на что…

    Возможно, это первый такой юридический прецедент в Приднестровской Молдавской Республике. Ибо, хотя писать под чужим именем «не есть хорошо», но половина фейсбука, по-моему, это делает. Пользователи интернета не только придумывают себе экзотические клички, но и присваивают имена известных исторических лиц, снабжают свои «аватарки» чужими портретами.

    И не только это: в ходе дискуссий в социальных сетях иные известные, равно как и неизвестные участники обсуждения нарочно провоцируют людей, допускают лживые, клеветнические высказывания и даже матюки, умышленно провоцируя собеседника… А потом, нарвавшись на ответную грубость, громко вопят: «Караул, оскорбление, клевета!..» Однако мы не слышали пока, чтобы за подобное кого-то привлекли к уголовной или административной ответственности.

    Очевидно, именно на Кругловой сошелся клином белый свет, если правоохранительные органы отлавливают ее с утра пораньше возле мусорного контейнера.

    Вы, возможно, думаете, что Круглову неоднократно вызывали повесткой в милицию и в суд, а она злостно не являлась? Но никаких повесток попросту не было. «Ну и что? – заявил по этому поводу один из участников операции, в звании майора. – Мы ее увидели, подошли и предложили пойти с нами… Ну, зачем повестка, если мы и так ее уже увидели?».

    Дальше было еще интереснее: Кругловой пообещали, что все закончится к 10 часам утра, не дали ни позавтракать, ни захватить с собою лекарства. Правда, теперь, в свое оправдание, говорят, что, мол, Ольга Борисовна не была задержана… Но вот интересно – если бы она в 10.05 решила выйти из помещения РОВД и просто пойти домой – ее бы выпустили?

    Суд не начался ни в 9, ни в 10, ни в 11 часов. Зато довольно оперативно прибыла съемочная группа пресс-центра МВД, которая изъявила желание «взять в Кругловой интервью». Когда та отказалась отвечать, эти ребята (может быть, от нечего делать) засняли нескольких работников РОВД, но от Ольги Борисовны упорно не отходили. Следом за первой съемочной группой приехала и вторая…

    Короче, когда из РОВД Круглову привезли в Тираспольский городской суд, она там сидела в коридоре в окружении шести мужчин и женщин в милицейской форме, а также двух телекамер. Суд все не начинался. Поначалу даже неизвестно было, найдется ли свободный судья – ведь у каждого судебные процессы были расписаны на несколько дней вперед…

    Порой создавалось впечатление, что основным моментом операции, развернутой на наших глазах, было создание «нужного» телесюжета для сайта МВД. Или даже для ТСВ. А юридические моменты можно оставить где-то за кадром…

    После нескольких часов бездарного сидения в коридоре кому-то из судейских или милицейских пришло в голову все-таки спросить: «Кстати, Ольга Борисовна, вам не нужен адвокат?». Круглова ответила, что, разумеется, нужен.

    - Ладно, у вас еще есть пятнадцать минут, чтобы найти себе адвоката!

    Пожилая женщина чуть сумку не выронила из рук: «Да где же я найду себе адвоката за 15 минут? И где я за такой срок найду деньги – он же бесплатно не приедет?!».
    - Но у вас было время с 8 часов утра! – без тени сомнения заявил тот самый майор.

    И впоследствии он еще не раз удивлял публику своими блестящими афоризмами, сильно напоминавшими черномырыдинское «здесь вам не тут». Например, на вопрос о том, почему с Кругловой, допустившей (по мнению правоохранителей) административное правонарушение, обращаются хуже, чем с бандитом, нарушая ее право на защиту, майор ответил: «Так она же не бандит, она – законопослушная гражданка!».

    А когда речь зашла о главном – о СОДЕРЖАНИИ публикаций Кругловой в социальных сетях, этот «товарищ» просто объяснил, что Ольга Борисовна в своих комментах подрывала авторитет власти, выражала недовольство правящим режимом, и за это должна нести наказание. При том состоялся примерно вот такой диалог:

    - Но ведь половина республики уже недовольна этим режимом, а дальше недовольных будет еще больше…
    - Значит, всех будем привлекать!

    Мило, неправда ли?

    Около двух часов нашли, наконец, судью, готовую взяться за это необыкновенное дело. Судья великодушно предложила О.Б. Кругловой еще 30 минут на поиски адвоката. Одновременно Ольге Борисовне разъяснили, что бесплатного защитника ей не положено – да, именно потому, что она никого не убила, а просто нелицеприятно высказалась в соцсетях о некоторых горе-руководителях Приднестровья.

    Обе съемочные группы вились вокруг, подобно грифам в ожидании сенсации. Но сенсации в тот день не случилось: Ольга Борисовна решила эффективно использовать представленные 30 минут, позвонила в юрконсультацию, и ей очень повезло – нашелся-таки адвокат, который ей дал бесплатно совет: «Пиши быстро ходатайство о переносе дела, поскольку живем мы в бумажный век, и говорить что-либо сейчас бесполезно».

    Круглова так и поступила. И получила отсрочку… до завтрашнего утра, до 9.30. Но что будет, если она до утра не найдет денег, чтобы оплатить услуги адвоката?

    http://www.kp-pmr.ru/news/2017-08-28-4618
     
    ruslan_40, 29 авг 2017
    #1
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  3. Olga69

    Olga69 Гений

    На форуме с:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    3.187
    Новости комитета
    В Тирасполе вынесен приговор пенсионерке
    Подробности
    Категория: Новости комитета
    Просмотров: 4314
    26.08.2014 г.

    [​IMG]
    Недавно вынесенный обвинительный приговор Ольге Кругловой, по всей видимости, не стал для неё уроком. 16 апреля 2014 года 60-летняя пенсионерка была осуждена судом г.Тирасполь по ст.211 ч.1 УК ПМР (хулиганство) к 140 часам обязательных работ. Будучи недовольна работой общественного транспорта, в декабре 2013 года, пожилая женщина забежала в диспетчерский пункт Тираспольского троллейбусного управления и учинила скандал с диспетчером. Мотивировка сотрудницы о том, что троллейбус задержан ввиду аварии не удовлетворила раздраженную пенсионерку. Пожилая женщина оскорбила сотрудницу МУП ТТУ, высказывая в её адрес грубую нецензурную брань. Кроме того, схватила диспетчера за волосы и ударила её об батарею.

    31 марта 2014 года в вечернее время, Круглова О.Б. разозлённая написанной на нее жалобой, самовольно, оттолкнув хозяйку, ворвалась в квартиру пожилой соседки и потребовала предоставить ей адреса проживания всех соседей, подписавших этот документ, для дальнейшего выяснения отношений. На просьбы потерпевшей покинуть её жилище, скандалистка не реагировала, продолжая демонстративно сидеть и оскорблять хозяйку.

    Противоправные действия Кругловой О.Б. были пресечены лишь с приездом сотрудников милиции. Суд г.Тирасполь признал собранные органом дознания доказательства достаточными для вторичного осуждения Кругловой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.136 УК ПМР (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица). 13 августа 2014 года приговором суда ей назначено наказание в виде 130 (ста тридцати) часов обязательных работ.

    Пока такие действия скандалистов не закончились трагедией, хотим предостеречь подобных «героев», которые в разгневанном виде показывают свою «крутизну» законопослушным гражданам: такие «подвиги» для них будут заканчиваться как минимум возбуждением уголовного дела, а как максимум - немедленным арестом.
     
    Olga69, 29 авг 2017
    #2
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  4. Olga69

    Olga69 Гений

    На форуме с:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    3.187
    поняла по комментам в ФБ что дама "светилась" не однажды
     
    Olga69, 29 авг 2017
    #3
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  5. Сухарик

    Сухарик Гений

    На форуме с:
    21 авг 2013
    Сообщения:
    843
    Это ж "дорогая" Астра)))) Вечно попадала во всякие передряги...А как же "мило" сайт КП врет по поводу грядущего заседания)))
     
    Сухарик, 29 авг 2017
    #4
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  6. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    На форуме с:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    5.201
    Я не удивлена :D
    ...вполне ожидаемо, что за нецензурную брань и клевету, рано или поздно, Астре пришлось бы ответить )
     
    ИтсМи, 29 авг 2017
    #5
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  7. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.182
    Не знаю, кто такая Круглова, но хорошо помню Астру с ПСФ - слегка сумасшедшую хамку, мнящую себя "настоящей коммунякой".
    Наверное предосеннее обострение....
     
    Арчи_Гудвин, 29 авг 2017
    #6
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  8. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.722
    Коммунистов апять преследуют!
    Такая уж доля у них - все по тюрьмам да по ссылкам!
    (025)
    Ну, у коммунистов много "слегка"... как и вся ихняя идея!
     
    ОДОБРЯМС, 29 авг 2017
    #7
  9. Lilo

    Lilo Гений

    На форуме с:
    16 июн 2014
    Сообщения:
    1.935
    Блин, звэзда экрана...
     
    Lilo, 29 авг 2017
    #8
  10. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.182
    Вы с ней на ПСФ не сталкивались? (имею в виду конечно астру) - это был ее звездный час... купалась в луч... тьфу... в потоках дерьма... да.
     
    Арчи_Гудвин, 29 авг 2017
    #9
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  11. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.722
    Посвящается членам коммунистической партии! И женщинам - тоже!
     
    ОДОБРЯМС, 29 авг 2017
    #10
  12. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    8.149
    Она даже у нас на сходке была.
    Кажется в лице @Тасманский она нашла свободные уши. Ничего нормальная боевая такая :)
     
    Admin, 29 авг 2017
    #11
    Lёka нравится это.
  13. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.267
    [​IMG]
     
    Майк Вазовски, 29 авг 2017
    #12
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  14. azh

    azh Гений

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    1.172
    azh, 29 авг 2017
    #13
    ИтсМи нравится это.
  15. Дьяволенок

    Дьяволенок Гений

    На форуме с:
    17 июн 2016
    Сообщения:
    360
    В дурку её.. В Молдавии есть Костюжены, а в ПМР есть какой-нибудь психдиспансер?
     
    Дьяволенок, 29 авг 2017
    #14
  16. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    6.517
    Выхватинцы в Рыбнице, Гвардейка в Тирасполе, например)))
     
    Незнакомка, 29 авг 2017
    #15
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  17. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    6.517
    Я как вижу эту тему в топе, читаю всегда "Пионерку....." :D
     
    Незнакомка, 29 авг 2017
    #16
    Vladm нравится это.
  18. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    7.141
    Да что ж такое !! Что с вами ? Нельзя просто так хватать человека и увозить его в суды.Даже если она бахнутая на всю голову !
     
    WoWaN, 29 авг 2017
    #17
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  19. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.182
    Сколько там у нас сейчас РУ МЗП для штрафов?
    тысячи полторы рублей набегает?
     
    Арчи_Гудвин, 29 авг 2017
    #18
  20. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.722
    Может и бабахнутая, но подставить другого человека хватило ума!
     
    ОДОБРЯМС, 29 авг 2017
    #19
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  21. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.722
    14,5!
    Партия поможет!
     
    ОДОБРЯМС, 29 авг 2017
    #20
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