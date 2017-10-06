Памятка пользования Wi-Fi

А давайте сообща напишем «памятку населению» по настройке квартирных Wi-Fi





взято



В многоквартирных домах с wi-fi произошла трагедия общин: он есть у всех, выкручен на максимум, в результате все друг другу забили эфир до практически полной неработоспособности. Можно ли порешать проблему «малыми усилиями»?



Spoiler: Лирика побрюзжать Государство, естественный наш «общинный арбитр» — вначале встало в позу держиморды «всё запретить», а потом тихо самоустранилось от проблемы. Потом очнулось — и снова «запретить», но на этот раз не вообще, а без паспорта. Ну понятно — государство решает проблемы свои, а не общества (чем объективно снижает жизнеспособность такого общества).

Сам я без проблем бы раздал свой вай-фай всем даром, (с приоритетом по трафику моим устройствам в т.ч. проводным), лишь бы соседи свои точки выключили, (или подключался бы к чужим для простых вещей типа чтения Хабра), но на сейчас это чревато таким боком, что нафиг-нафиг.

Увы провайдеры тоже не стремятся помочь решить эту проблему, скорее своими действиями её часто только усугубляют — монтируют роутеры поближе к входной двери на антресоли выкручивая всё на максимум. Их можно понять (деньги, сроки, бракоделы. капризные клиенты), но не оправдать.

Увы, ещё одна особенность нашего современного российского менталитета (про остальных не знаю) — полнейшая соседская разобщённость (атомарность,



Хотя большая часть пользователей — люди от IT или радиосвязи далёкие —



Есть мысль — написать такую памятку, что бы при выполнении несложных в ней действий — всем стало лучше, при этом никому не стало хуже. Так же памятка должна не вызывать отторжения ни у профессионалов (т.е не содержать заведомой чуши), ни у условных бабушек (т.е. написана простым понятным языком и действия должны быть тоже несложные). Если памятку распечатать на матричном принтере и поместить в подъезде среди обычных объявлений — то с большой вероятностью она будет хоть как-то прочитана а потом как само собой разумеющееся эти пункты станут восприниматься…



Spoiler: первая итерация, которая не сработала (выудил сейчас из бэкапа древний черновик): Думаю, всем понятно что тут не так — длинные путанные объяснения заковыристыми словами. Писал явно не поэт.

Вторая итерация — понял, что должно выглядеть «безлично» как по авторству, так и по адресации — как выглядят типичные наши всевозможные бесчисленные «правила пользования лифтом» (метрополитеном/автобусом/телефоном/микроволновкой/раковиной).

Тот текст мною, увы, давно утерян, писан был лет пять назад и стиль его воспроизвести его я не смогу сейчас даже приблизительно но было что-то типа такого: взято тут. В многоквартирных домах с wi-fi произошла трагедия общин: он есть у всех, выкручен на максимум, в результате все друг другу забили эфир до практически полной неработоспособности. Можно ли порешать проблему «малыми усилиями»?Увы, ещё одна особенность нашего современного российского менталитета (про остальных не знаю) — полнейшая соседская разобщённость (атомарность, «доменная структура общества» ) — люди доверяют больше коллегам по Хабру, чем тем, с кем живут дверь в дверь десятки лет… В общем «раздать друг другу пароли» — увы, совершенно не вариант, почти столь же непроходной как и раздать ключи от квартиры.Хотя большая часть пользователей — люди от IT или радиосвязи далёкие — плодами прогресса все пользуются, ибо это всё же чертовски удобно. Так же наше население вцелом законопослушно — очень многое все делают «как сказано» не очень разбираясь в источниках указаний. Этот баг массово эсплуатируют сейчас все кому не лень — вот и возникла идея тоже позаниматься социо-хакерством на благо всем даром.Есть мысль — написать такую памятку, что бы при выполнении несложных в ней действий — всем стало лучше, при этом никому не стало хуже. Так же памятка должна не вызывать отторжения ни у профессионалов (т.е не содержать заведомой чуши), ни у условных бабушек (т.е. написана простым понятным языком и действия должны быть тоже несложные). Если памятку распечатать на матричном принтере и поместить в подъезде среди обычных объявлений — то с большой вероятностью она будет хоть как-то прочитана а потом как само собой разумеющееся эти пункты станут восприниматься…