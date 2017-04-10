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О спорт, ты - мир

Тема в разделе 'Спорт и отдых', создана пользователем фельдфебель, 16 фев 2016.

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    фельдфебель

    фельдфебель Гений

    Дата регистрации:
    4 июл 2014
    Сообщения:
    1.265
    Получивший красную карточку аргентинский футболист застрелил арбитра
    Через несколько минут после удаления спортсмен вернулся на поле с оружием и открыл огонь по судье.
    Во время футбольного матча спортсмен, получивший красную карточку, вернулся на поле и расстрелял арбитра встреча – 48-летнего Сезара Флореса. Инцидент произошел в аргентинском городе Кордова. Об этом сообщает издание Goal.

    Как сообщает СМИ, футболист трижды выстрелил в судью. Флорес получил ранения головы, шеи и груди и от травм скончался на месте происшествия. Помимо арбитра, также пострадал и игрок одной из команд Вальтер Сарате. Он находится в больнице.

    Полицейские разыскивают злоумышленника, расстрелявшего судью и ранившего другого футболиста.
    http://lifenews.ru/news/185513
     
    фельдфебель, 16 фев 2016
    #1
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  2. Elektron72

    Elektron72 Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2015
    Сообщения:
    136
    Наша команда.jpg Вчера, 9 апреля, в Одессе состоялся чемпионат Украины по КУДО, "Кубок Черного моря, весна 2017", куда были приглашены и наши юные спортсмены. Итог соревнований - 2 первых места и 2 третьих места, что очень даже неплохо)))
    Награждение..jpg
    На фото, Слева, Президент Федерации КУДО Молдовы и ПМР, наш Сенсей, С.В. Киященко. На первом месте, Кирилл , на третьем месте мой сын Илья, рядом - Президент Федерации КУДО Украины Самохин И. В.

    Уважаемы Родители, у кого есть детишки, приходите посмотреть на тренировки по КУДО, Спортзал находиться на Балке, напротив ТЦ 30.
     
    Last edited: 10 апр 2017 в 08:18
    Elektron72, 10 апр 2017 в 08:10
    #2
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  3. Elektron72

    Elektron72 Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2015
    Сообщения:
    136
    В продолжении темы про Спорт и , в частности, про КУДО. КУДО - это смесь единоборств, в КУДО собрано самое лучшее из карате, дзюдо, бокса и т.д. В отличии от других видов спорта, в КУДО разрешены все виды ударов. Этот вид спорта максимально приближен к реальным боям, и в то же время, в КУДО уделяется максимум внимание на экипировку. Во время поединка защищены все части тела - голова- шлем как у космонавтов))), туловище- плотный жилет, ноги-качественные футы, пах-раковина, руки- бинты+перчатки кудо дети.jpg .

    На последних соревнованиях были ужесточены правила ведения боя, были исключены многие удары, за нанесения которых присуждались штрафные балы.

    вот один из поединков(013), оператор с меня никудышный, за брань прошу простить, эмоции (013).
     
    Last edited: 10 апр 2017 в 12:03
    Elektron72, 10 апр 2017 в 11:57
    #3
    Оптик нравится это.
  4. Фломастер

    Фломастер Гений

    Дата регистрации:
    6 апр 2015
    Сообщения:
    1.331
    По видео интересно, на мой взгляд психология ребенка сработала - вроде последний удар был не акцентированный и скользящий (хотя могу ошибаться и по бедру ваш ребенок прилично попал сопернику) но неудачно мальчик упал на попу, боль, обида от падения, буря эмоций и ваш пацан еще подбегает добить...
    Всегда уважал бойцов, а детей в особенности. Был на соревнованиях в Бендерах по джиу джитсу в прошлом году - понравились ребятишки, сопли слезы, но продолжают махаться. Так и становятся мужчинами, преодолевая боль...
    Вообщем молодец и Вы и ваш ребенок.
     
    Фломастер, 10 апр 2017 в 12:12
    #4
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  5. Elektron72

    Elektron72 Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2015
    Сообщения:
    136
    Вы правильно подметили, на тренировках разрешены работа в партере (на полу), производиться блок противника и имитация ударов. Для нас, в особенности для ребенка, была важна не столько победа над противником, сколько победа над собой. Мы видели как тяжело ему дается поединок, какие усилия он прилагает. Но если все полученные навыки ему пригодятся хоть раз в жизни, я считаю, что все прошло не зря.

    На тренировках постоянно акцентируют внимание на психологию, защити слабого, уважай старших, не провоцируй на конфликт собеседника... За все время что ребенок занимается, ни разу не применил физическую силу, хотя мог бы и не раз. Сами знаете какие теперь дети...
     
    Elektron72, 10 апр 2017 в 12:28
    #5