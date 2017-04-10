О спорт, ты - мир

По видео интересно, на мой взгляд психология ребенка сработала - вроде последний удар был не акцентированный и скользящий (хотя могу ошибаться и по бедру ваш ребенок прилично попал сопернику) но неудачно мальчик упал на попу, боль, обида от падения, буря эмоций и ваш пацан еще подбегает добить...

Всегда уважал бойцов, а детей в особенности. Был на соревнованиях в Бендерах по джиу джитсу в прошлом году - понравились ребятишки, сопли слезы, но продолжают махаться. Так и становятся мужчинами, преодолевая боль...

Вообщем молодец и Вы и ваш ребенок.

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