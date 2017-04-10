О спорт, ты - мир

Получивший красную карточку аргентинский футболист застрелил арбитра Через несколько минут после удаления спортсмен вернулся на поле с оружием и открыл огонь по судье. Во время футбольного матча спортсмен, получивший красную карточку, вернулся на поле и расстрелял арбитра встреча – 48-летнего Сезара Флореса. Инцидент произошел в аргентинском городе Кордова. Об этом сообщает издание Goal. Как сообщает СМИ, футболист трижды выстрелил в судью. Флорес получил ранения головы, шеи и груди и от травм скончался на месте происшествия. Помимо арбитра, также пострадал и игрок одной из команд Вальтер Сарате. Он находится в больнице. Полицейские разыскивают злоумышленника, расстрелявшего судью и ранившего другого футболиста. http://lifenews.ru/news/185513