О ситуации в Молдове [одна общая тема]

Около четырех тысяч человек (данные полиции) вышли в воскресенье 5 апреля в центр Кишинева на митинг «против воровской власти», созванный гражданской платформой «Достоинство и правда». Это была первая в этом году столь массовая протестная акция. Еще одной ее отличительной чертой было то, что среди организаторов не было ни одной политической силы.Акция началась на площади Великого Национального собрания. Люди требовали правды о событиях 7 апреля 2009 года, расследования вывода средств из Banca de Economii. Лозунги были жесткие: «Воры из власти — в тюрьму!», «Верните миллиард!», «Мы народ!», «Долой предателей!». Звучали и конкретные имена: «Плахотнюк, Филат, Воронин... болезнь и раковая опухоль Молдовы», «Плахотнюк — в тюрьму!», «1500 леев (размер пасхальной премии для парламентариев) — для депутатов — праздничный стол, а для рядовых граждан месячные затраты на еду».Среди митингующих было немало тех, кто требовал объединения с Румынией и скандировал: «Unirea! Unirea!». Но главным посылом акции было требование привлечь к ответственности виновных в событиях 7 апреля, выявить и наказать замешанных в краже миллиарда долларов из банковской системы, привлечь к ответственности виновных в обнищании граждан, искоренить коррупции и реформировать судебную систему.На акции выступили представители гражданского общества, журналисты, адвокаты. «После того как они подожгли Декларацию о независимости, они хотят поджечь и Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Хватит!» — сказал член гражданской платформы «Достоинство и правда» Валентин Долганюк.«Если бы на самом деле хоть одна их реформ — реформа юстиция, была бы осуществлена, то мы были получили ответы на многие вопросы», — заявила адвокат Ана Урсаки.«Опасность исходит от тех, кто сейчас управляет страной и отказывается от европейского вектора. Неслучайно после того как управленцы обокрали страну, сейчас нацелились на свободу выражения мнения», — подчеркнул еще один участник гражданской платформы, политолог Игорь Боцан.Протест завершился маршем к зданию парламента, к которому люди пришли, скандируя «Воры! Воры!».