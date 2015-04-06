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О ситуации в Молдове [одна общая тема]

Тема в разделе 'Республика Молдова', создана пользователем Тасманский, 6 апр 2015.

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  1. TopicStarter Overlay
    Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.936
    От администрации: обновление темы в связи с событиями от 6 сентября 2015г
    В данной общей теме обсуждаются все события связанные с протестами в г.Кишинев

    [​IMG]
    Около четырех тысяч человек (данные полиции) вышли в воскресенье 5 апреля в центр Кишинева на митинг «против воровской власти», созванный гражданской платформой «Достоинство и правда». Это была первая в этом году столь массовая протестная акция. Еще одной ее отличительной чертой было то, что среди организаторов не было ни одной политической силы.

    Акция началась на площади Великого Национального собрания. Люди требовали правды о событиях 7 апреля 2009 года, расследования вывода средств из Banca de Economii. Лозунги были жесткие: «Воры из власти — в тюрьму!», «Верните миллиард!», «Мы народ!», «Долой предателей!». Звучали и конкретные имена: «Плахотнюк, Филат, Воронин... болезнь и раковая опухоль Молдовы», «Плахотнюк — в тюрьму!», «1500 леев (размер пасхальной премии для парламентариев) — для депутатов — праздничный стол, а для рядовых граждан месячные затраты на еду».

    Среди митингующих было немало тех, кто требовал объединения с Румынией и скандировал: «Unirea! Unirea!». Но главным посылом акции было требование привлечь к ответственности виновных в событиях 7 апреля, выявить и наказать замешанных в краже миллиарда долларов из банковской системы, привлечь к ответственности виновных в обнищании граждан, искоренить коррупции и реформировать судебную систему.

    На акции выступили представители гражданского общества, журналисты, адвокаты. «После того как они подожгли Декларацию о независимости, они хотят поджечь и Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Хватит!» — сказал член гражданской платформы «Достоинство и правда» Валентин Долганюк.

    «Если бы на самом деле хоть одна их реформ — реформа юстиция, была бы осуществлена, то мы были получили ответы на многие вопросы», — заявила адвокат Ана Урсаки.

    «Опасность исходит от тех, кто сейчас управляет страной и отказывается от европейского вектора. Неслучайно после того как управленцы обокрали страну, сейчас нацелились на свободу выражения мнения», — подчеркнул еще один участник гражданской платформы, политолог Игорь Боцан.

    Протест завершился маршем к зданию парламента, к которому люди пришли, скандируя «Воры! Воры!».
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    Last edited by a moderator: 6 сен 2015
    Тасманский, 6 апр 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    Что думаешь? Предлог что бы дальше раскачать?
    Или действительно 4000 вдруг собрались высказаться?
     
    Валерьян, 6 апр 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. BoyKot

    BoyKot Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.353
    И чё, им разрешили митинговать?
    И даже не разгоняли?
    Интересно уголовные дела против организаторов уже завели?
    Или организаторы уже за решеткой?
     
    BoyKot, 6 апр 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. TopicStarter Overlay
    Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.936
    На самом деле, если бы была замешана, замечена какая-то политическая сила, партия, то да, предлог для расскачки, так как, например, 7 апреля на площадь народ вывели в первую очередь политические силы, а тут поднялось гражданское общество, причем достаточно разношерстное. Если молдавские власти продолжат в том же ключе (ситуация с банками и некоторыми другими политическими персонами), то народ подымет бучу похлеще 7 апреля, что будет очень выгодно внешним игрокам.
     
    Тасманский, 6 апр 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. Псих

    Псих Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.910
    и вот чего Россия терпит? депортировать всех молдаван и украинцев назад, и не пускать месяца 2.. пусть они побунтуют... они им быстро мозги вправят - где гейропа, а где заработная плата
     
    Псих, 6 апр 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    созванный гражданской платформой «Достоинство и правда»
    Еще одной ее отличительной чертой было то, что среди организаторов не было ни одной политической силы.

    Блин, лыжи что то не едут...
     
    Валерьян, 6 апр 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. TopicStarter Overlay
    Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.936
    Гражданское общество - это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся не коммерчески направленных ассоциаций и организаций, независимая от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти и бизнеса. Согласно классической схеме Дэвида Истона, гражданское общество выступает как фильтр требований и поддержки общества к политической системе.
     
    Тасманский, 6 апр 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.869
    а Псаки скажет, что Путин виноват
    кстати только заметил Урсаки молдавская фамилия, а .....Псаки
     
    Ctrl+V, 6 апр 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
  9. Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.207
    В РФ понимают, что простые люди не причем, и делать их страдальцами не будут.
     
    Jedinike, 6 апр 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    Ок, а организация, которая вывела эту толпу как то зарегистрирована?
    Есть её сайт? Или как решили собраться?
    Про спонсора даже не спрашиваю уже...
    У соседей уже был опыт, за что ни там боролись и напоролись, не напомнишь?
     
    Валерьян, 6 апр 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. TopicStarter Overlay
    Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.936
    никакой информации по регистрации, сайта не нахожу. Какие другие варианты ты видишь реакции общества на полное наплевательство властей?
     
    Тасманский, 6 апр 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    Я могу и ошибаться, но под предлогом борьбы с коррупцией могут появиться, или уже в тех рядах личности, которые приведут к беспорядкам, так скажем.
    Ничего не напоминает?
     
    Валерьян, 6 апр 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. TopicStarter Overlay
    Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.936
    Валера, я понимаю, что ты пытаешься привести все к Майдану. Еще тогда я говорил, что митинги, активное проявление общества это нормально. Власть должна услышать общество и принять меры, чтобы не допустить беспорядков.
     
    Тасманский, 6 апр 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
  14. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    Андрей, это если власть адекватная, в чём я иногда сомневаюсь.
    Если бы янык разогнал тогда всех, то и у нас бы сейчас не было проблем
    А тут и с другой стороны похожее начинается. Или на Украине не так начиналось?
    Тоже митинги и проявления гражданской позиции. Только кто то этим воспользовался и перевернули всё с ног на голову.
    Уже насмотрелся и даже комментировать не хочу активное общество на Украине
     
    Last edited: 6 апр 2015
    Валерьян, 6 апр 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. TopicStarter Overlay
    Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.936
    Валера, а лучше сидеть сложа руки, не проявлять никакой позиции, а власть пусть продолжает воровать, садить на шею граждан.
     
    Тасманский, 6 апр 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    Ты не ответил ни на один мой вопрос.
    Ничего не напоминает?
    На Украине не так же начиналось?
     
    Валерьян, 6 апр 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
  17. TopicStarter Overlay
    Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.936
    Валера, я ответил, что это многие события напоминает. Революция в имперской России не так же начиналась?
     
    Тасманский, 6 апр 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    Я не хочу что бы и в Молдавии начался такой же бардак и госпереворот как на Украине. Потому что им обязательно воспользуются недруги.
    И это лишь моё желание, такое же скромное как и моё мнение.
     
    Валерьян, 6 апр 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.012
    @Тасманский, речь чуток о другом. Сейчас тяжелая ситуация с этими митингами и выходят может и люди, а пользуются недруги.

    Конечно митинги нужны для выражения своего мнения и недовольства, но в нынешней ситуации надо быть очень аккуратным, как бы не сделать хуже.
     
    Admin, 6 апр 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.906
    Как мы рады, как мы рады...проявлениям демократии в других странах! А у нас даже санкционированный митинг назван "антиправительственным"...сейчас, вот ссылка: http://newspmr.com/novosti-pmr/kriminal/13022#more-13022
     
    ОДОБРЯМС, 6 апр 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
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