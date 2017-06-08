О преступлениях и неотвратимости наказания

Помнится, где-то было сообщение на эту тему, но найти не удалось...Как сообщили "ИНФОТАГ" в Генпрокуратуре, пятеро вооруженных злоумышленников в полицейской форме остановили у села Кетросу в районе Анений Ной автомобиль Range Rover, в котором они находились. Предпринимателей скрутили, надели на них наручники, а на головы мешки и увезли в неизвестном направлении. Как выяснилось, их доставили в частный дом под Кишиневом и потребовали $100 тыс. Деньги были переданы через посредника и спрятаны на берегу Днестра вблизи Бендер, после чего пленников отпустили.Один из преступников, ранее осужденный за заказное убийство, отсидел 12 лет и является активным членом группировки вора в законе Micu. Другой, также известный преступник, скрылся в Тирасполе.В ходе обыска в домах подозреваемых найдено $400, 8 700 евро, 44 тыс. российских рублей, патроны от автомата и пистолета. Преступникам грозит от 13 до 15 лет лишения свободы."