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О преступлениях и неотвратимости наказания

Тема в разделе 'Происшествия', создана пользователем ОДОБРЯМС, 8 июн 2017 в 13:56.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.764
    Помнится, где-то было сообщение на эту тему, но найти не удалось...
    "Правоохранителям Молдовы удалось задержать группу преступников, похитивших в феврале трех приднестровских предпринимателей с целью вымогательства.

    Как сообщили "ИНФОТАГ" в Генпрокуратуре, пятеро вооруженных злоумышленников в полицейской форме остановили у села Кетросу в районе Анений Ной автомобиль Range Rover, в котором они находились. Предпринимателей скрутили, надели на них наручники, а на головы мешки и увезли в неизвестном направлении. Как выяснилось, их доставили в частный дом под Кишиневом и потребовали $100 тыс. Деньги были переданы через посредника и спрятаны на берегу Днестра вблизи Бендер, после чего пленников отпустили.

    Один из преступников, ранее осужденный за заказное убийство, отсидел 12 лет и является активным членом группировки вора в законе Micu. Другой, также известный преступник, скрылся в Тирасполе.

    В ходе обыска в домах подозреваемых найдено $400, 8 700 евро, 44 тыс. российских рублей, патроны от автомата и пистолета. Преступникам грозит от 13 до 15 лет лишения свободы."
     
    ОДОБРЯМС, 8 июн 2017 в 13:56
    #1
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  3. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.547
    1 - уже отсидел за - заказное убийство 12 лет!!! и взялся за старое... сажать его в тюрьму - смысла не имеет.

    и сообщников их - тоже потрясти не мешает.
     
    Анаконда, 8 июн 2017 в 14:42
    #2
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  4. dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.358
    Что значит нет смысла? Если нет смертельной казни, то сажать.
     
    dock, 8 июн 2017 в 22:22
    #3
    Lёka нравится это.
  5. TopicStarter Overlay
    ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.764
    На кол!
    Первый раз можно списать на многое...второй раз, после 12 лет отсидки - только могила исправит! А ведь могут опять дать 10-12...опять выпустят!
     
    ОДОБРЯМС, 8 июн 2017 в 22:45
    #4
  6. dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.358
    Какая разница, всё прописано в законе.
     
    dock, 8 июн 2017 в 22:59
    #5
  7. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.547
    это значит - нет смысла сажать в тюрьму, это его не исправит.. На цепь и на рудники.. добывать золото, в районе Дуббоссар..
     
    Анаконда, 8 июн 2017 в 23:15
    #6
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  8. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.547
    на кол.. мы же слегка цивилизованные.. повесить!
     
    Анаконда, 8 июн 2017 в 23:16
    #7
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  9. dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.358
    Мы не знаем, исправит или нет.
     
    dock, 8 июн 2017 в 23:26
    #8
    Lёka нравится это.
  10. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.547
    рецидив.. и это - уже ничего не исправит.. ни тюрьма ни проповеди..
     
    Анаконда, 8 июн 2017 в 23:31
    #9
    Lёka нравится это.
  11. dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.358
    Точно не исправит? Откуда такая уверенность?
     
    dock, 8 июн 2017 в 23:46
    #10
  12. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.547
    чел 12 лет отсидел за заказное убийство! и опять взялся за это же! полагаете на него снизойдёт откровение и он исправится? таки нет. Потому что знаю рецидивистов.. ни один из них - не исправился...
    а уповать на - вдруг раскается, можно... до следующего его рецидива
     
    Анаконда, 8 июн 2017 в 23:49
    #11
    Lёka нравится это.
  13. dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.358
    Какое предложение? Что поменять?
     
    dock, 8 июн 2017 в 23:53
    #12
    Анаконда нравится это.
  14. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.547
    на пожизненную каторгу.. а раз у нас нет таковой, то на пожизненную добычу щебня .. или чего там ещё..
     
    Анаконда, 8 июн 2017 в 23:56
    #13
    Lёka нравится это.
  15. dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.358
    Какая категория заключенных подпадет под это предложение?
     
    dock, 8 июн 2017 в 23:59
    #14
  16. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.547
    убийцы. а уж тем более - убившие 2 и более чел.
     
    Анаконда, 9 июн 2017 в 00:02
    #15
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  17. Brave Crusader

    Brave Crusader Активный пользователь

    На форуме с:
    31 май 2017
    Сообщения:
    29
    ошибка выжившего
     
    Brave Crusader, 9 июн 2017 в 00:03
    #16
  18. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.128
    все это скользкая тема, я чтот фильм "Ворошиловский стрелок" вспомнил. Самосуд же, но с моральной стороны многие одобряют.
     
    Майк Вазовски, 9 июн 2017 в 00:18
    #17
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  19. Grek

    Grek Гений

    На форуме с:
    8 фев 2017
    Сообщения:
    42
    Это не рецидив. Рецидив - это другое
     
    Grek, 9 июн 2017 в 00:46
    #18
  20. олег

    олег Гений

    На форуме с:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    3.820
    Хм...помниться группировка бобра работала по заказным убийствам в пмр и молдове от мику...главарям дали много...а вот рядовые как раз уже вышли..
     
    олег, 9 июн 2017 в 00:54
    #19
  21. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.547
    Я тоже видела этот фильм... там - убийства не было... Героиня - жива, хоть и с поломанной психикой...
    Самосуд одобряют - потому что все прекрасно знают, как закончилась бы эта история, дойди она до суда... да даже до суда дело не довели бы..
     
    Анаконда, 9 июн 2017 в 01:26
    #20
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