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О майнинге

Тема в разделе 'IT, железо, софт, интернет', создана пользователем VIGO, 10 дек 2017 в 14:20.

5/5, 1 голос
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  1. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.777
    Осталось пару вопросов, самое сложное было с батниками )))
    Какими кошельками онлайн для отслеживания в реальном времени заработка вы пользуетесь?
    Прога zcash4win-1.0.11 и кошельки на биржах, типа hitbtc, exmo.me ... не показывают приход от майнинга почему то...

    Какую валюту вы майните? Я остановился пока на ZEC Zcash прогой Genoils Zcash miner.
    Раньше майнил BTC, но в виду в виду слабости видюхи и её перенагрева жалко было гробить железяку )) И помню, был кошелек онлайн и там сразу было видно как капают сатоши, а сейчас вроде майнинг BTC напрямую вроде прекратили?..
    Сейчас дома есть AMD R9 270X 2Гб какую криптовалюту посоветуете на ней в ночном режиме поставить майнить?
    На работе есть пара 1060 6Гб.
     
    VIGO, 10 дек 2017 в 14:20
    #1
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  3. Жора II

    Жора II Гений

    На форуме с:
    25 мар 2016
    Сообщения:
    267
    майнить щас по мне без дясятков тысяч долларовв кармане бредовая идея, выгоднее покупать и ждать , хотел летом купить бтс по 2к, но чет не купил лошара думал шо упадет
     
    Жора II, 10 дек 2017 в 15:44
    #2
  4. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.777
    Попрошу в данной теме по существу отвечать и без флуда.
     
    VIGO, 10 дек 2017 в 17:07
    #3
  5. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    7.381
    WoWaN, 10 дек 2017 в 19:28
    #4
  6. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.393
    На видюхах больше никто битки не майнит. На видяхах - эфир, на асиках - битки.
    Биржа - poloniex
     
    Майк Вазовски, 10 дек 2017 в 20:23
    #5
  7. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.777
    Уже с трех разных мыл пробовал там зарегиться, регается, но ничего не приходит для подтверждения и пишет
    Verification status: Unverified
    Что надо сделать?
     
    VIGO, 10 дек 2017 в 20:29
    #6
  8. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.777
    Поподробней про эфир: какой прогой (ссылку) майнить?
    А вы сами какой кошель используете?
     
    VIGO, 10 дек 2017 в 20:30
    #7
  9. KBrik

    KBrik Пользователь

    На форуме с:
    2 окт 2017
    Сообщения:
    41
    Независимо что вы майните, не используйте онлайн кошельки или биржи для майнинга. Им не очень нравится мелкие транзакции от манинга. Есть вероятность скама и блокировок на бирже.

    Только холодные кошельки. По достижению нужной суммы, заводите на биржу для операций по обмену, например на биткоины или продаже.

    У вас всего 3 карты, сосредоточьтесь на одной монете, чтобы не распылять мощности и быстрей накапливать минимальный вывод на пуле. Майните все на один кошелек(аккаунт)

    ZEС интересная и перспективная монета, хороший выбор.

    Когда опять заработает NiceHash можно на нем и не париться о выборе, доходность может быть меньше, но процесс для начинающих проще. Выплаты сразу в BTC

    Читать и еще раз читать специализированные форумы https://forum.bits.media
     
    KBrik, 10 дек 2017 в 20:45
    #8
    VIGO нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.777
    Какой холодный кошелёк посоветуете, только без генерации 200 Гб?
     
    VIGO, 10 дек 2017 в 20:49
    #9
  11. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.393
    https://geektimes.ru/post/294881/
    Для меня лично потерял смысл майнинг, сейчас на ферму ннада минимум 4 видяхи для окупаемости сроком в год, я не тянул финансово да и риски высокие. Гораздо возросла сложность майнинга в последние года, бросил еще года 4 назад, как обе мои 5770 приказали долго жить. Так что имейте ввиду - износ оборудования приличный идет.
     
    Майк Вазовски, 10 дек 2017 в 20:50
    #10
    VIGO нравится это.
  12. KBrik

    KBrik Пользователь

    На форуме с:
    2 окт 2017
    Сообщения:
    41
    https://www.zcashcommunity.com/wallets

    https://zcash4win.com/

    У ZEC блокчейн 9Gb, до 200 ему очень далеко
     
    KBrik, 10 дек 2017 в 21:13
    #11
  13. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.777
    Этот у меня и стоит, но он не показывает приход в реальном режиме времени.
     
    VIGO, 10 дек 2017 в 21:19
    #12
  14. KBrik

    KBrik Пользователь

    На форуме с:
    2 окт 2017
    Сообщения:
    41
    Он по
    Он полностью синхронизирован ?
     
    KBrik, 10 дек 2017 в 21:40
    #13
  15. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.777
    Не знаю, ещё не ковырялся в нём особо. Краткая инструкция есть?
     
    VIGO, 10 дек 2017 в 21:41
    #14
  16. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.777
    У меня он 3,5Гб весит.
     
    VIGO, 10 дек 2017 в 21:44
    #15
  17. KBrik

    KBrik Пользователь

    На форуме с:
    2 окт 2017
    Сообщения:
    41
    Значит он не полный. Синхронизируйт полностью.
     
    KBrik, 10 дек 2017 в 21:53
    #16
  18. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.777
    Как синхронизацию полностью провести?
     
    VIGO, 10 дек 2017 в 22:00
    #17
  19. KBrik

    KBrik Пользователь

    На форуме с:
    2 окт 2017
    Сообщения:
    41
    KBrik, 10 дек 2017 в 22:15
    #18
  20. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.777
    VIGO, 10 дек 2017 в 22:18
    #19
  21. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    3.174
    Виго не респектабельно домашний тазик грохать, если при грамотном подходе на бирже можно поднимать 10%
     
    Санек, 10 дек 2017 в 22:52
    #20
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