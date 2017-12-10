О майнинге

Осталось пару вопросов, самое сложное было с батниками )))

Какими кошельками онлайн для отслеживания в реальном времени заработка вы пользуетесь?

Прога zcash4win-1.0.11 и кошельки на биржах, типа hitbtc, exmo.me ... не показывают приход от майнинга почему то...



Какую валюту вы майните? Я остановился пока на ZEC Zcash прогой Genoils Zcash miner.

Раньше майнил BTC, но в виду в виду слабости видюхи и её перенагрева жалко было гробить железяку )) И помню, был кошелек онлайн и там сразу было видно как капают сатоши, а сейчас вроде майнинг BTC напрямую вроде прекратили?..

Сейчас дома есть AMD R9 270X 2Гб какую криптовалюту посоветуете на ней в ночном режиме поставить майнить?

На работе есть пара 1060 6Гб.

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