О качестве GSM связи в ПМР

Приветствую! Вопрос ранее так или иначе конечно поднимался уже, но чтобы это где-то конкретно обсуждалось, я не нашёл. Встречал как отдельные высказывания вроде "симками Оранж и так тут можно нормально пользоваться", так и почти противоположные им: "в некоторых районах не ловит вообще", "связь плохая", и т.п. Собственно, было бы отлично если бы обладатели GSM девайсов поделились здесь своим непосредственным опытом. В каком городе/нас. пункте, в каких районах они ими пользуются, с симками какого оператора. Давайте сделаем эту тему по максимуму полезной для желающих перейти на GSM, и по возможности воздержимся от критики IDC (во избежание флуда, а не потому, что она будет неоправданной, разумеется)! PS: Судя по тому, что в некоторых магазинах (Тираспопя во всяком случае) появились терминалы оплаты Orange и Moldcel, GSM абонентов должно быть не так уж и мало, как я понимаю.