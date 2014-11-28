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О качестве GSM связи в ПМР

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем copyleft, 28 ноя 2014.

?

Как Вам GSM связь в Приднестровье?

  1. Отлично

    1 голосов
    3,4%

  2. Можно пользоваться

    15 голосов
    51,7%

  3. Оставляет желать лучшего

    6 голосов
    20,7%

  4. Неудовлетворительна

    7 голосов
    24,1%
0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    copyleft

    copyleft Гений

    На форуме с:
    28 ноя 2014
    Сообщения:
    167
    Приветствую!

    Вопрос ранее так или иначе конечно поднимался уже, но чтобы это где-то конкретно обсуждалось, я не нашёл. Встречал как отдельные высказывания вроде "симками Оранж и так тут можно нормально пользоваться", так и почти противоположные им: "в некоторых районах не ловит вообще", "связь плохая", и т.п.

    Собственно, было бы отлично если бы обладатели GSM девайсов поделились здесь своим непосредственным опытом. В каком городе/нас. пункте, в каких районах они ими пользуются, с симками какого оператора. Давайте сделаем эту тему по максимуму полезной для желающих перейти на GSM, и по возможности воздержимся от критики IDC (во избежание флуда, а не потому, что она будет неоправданной, разумеется)!

    PS: Судя по тому, что в некоторых магазинах (Тираспопя во всяком случае) появились терминалы оплаты Orange и Moldcel, GSM абонентов должно быть не так уж и мало, как я понимаю.
     
    copyleft, 28 ноя 2014
    #1
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  3. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.798
    Orange и Moldcel (GSM) только ближе к Днестру...подальше нет связи. UNITE (CDMA) по всей территории без проблем.
    Переходить...если у вас нет особой необходимости - зачем? Звонить с них на сеть ПМР дороговато. Как и наоборот.
     
    ОДОБРЯМС, 28 ноя 2014
    #2
    Lёka нравится это.
  4. pridnestrovian

    pridnestrovian Гений

    На форуме с:
    13 май 2014
    Сообщения:
    202
    В Тирасполе есть районы где молдавские операторы либо не ловят, либо ловят очень плохо. В то же время, есть и районы с хорошим приёмом.

    Это вы про банкоматы Ипотечного?
     
    pridnestrovian, 28 ноя 2014
    #3
  5. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.798
    ОДОБРЯМС, 28 ноя 2014
    #4
  6. TopicStarter Overlay
    copyleft

    copyleft Гений

    На форуме с:
    28 ноя 2014
    Сообщения:
    167
    Предположим что необходимость всё же есть, да и некоторые не так уж часто звонят (и звонят им) чтобы всё сводить к вопросу цены за переговоры...


    Да, наверное про них
     
    copyleft, 28 ноя 2014
    #5
  7. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.798
    Тогда переходите...У меня в наличии и ORANGE, и UNITE, и IDC...в силу разных причин. Для каждого случая свой телефон.
     
    ОДОБРЯМС, 28 ноя 2014
    #6
  8. Unvictim

    Unvictim Гений

    На форуме с:
    24 авг 2013
    Сообщения:
    62
    Orange. Нравится их бонусная программа, позволяет принудиловку по оплате пакета свести практически к "0". Также - вполне приемлемые тарифы... но... меня нельзя отнести к категории активных (по необходимости или без) пользователей мобильной связью. Качество сети - увы, особенно в супермаркетах, лифтах, частных строениях, в районах Балки.
     
    Unvictim, 28 ноя 2014
    #7
  9. anip

    anip Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.959
    Unite 3G – самая современная 3G-сеть в Молдове

    Moldtelecom начал реализацию плана по развитию и усовершенствованию своей мобильной сети Unite 3G.

    План предполагает расширение площади покрытия услуг 3-го поколения, существенное улучшение качества переговоров, а также увеличение пропускной способности сетей мобильного интернета, которые в настоящее время обеспечивают 56% от всего трафика мобильных данных в стране.

    В августе 2014 года, Moldtelecom приобрел 2 лицензии на предоставление общественных услуг мобильной связи в частотах 900 МГц и 1800 МГц. Приобретение дополнительных частот стало основным условием для реализации плана развития инфраструктуры и мобильных сетей Unite.

    В процессе разработки плана были проанализированы несколько сценариев развития, включая развитие сетей второго поколения (GSM). Однако после проведения нескольких технико-экономических обоснований, компания Moldtelecom приняла решение использовать технологии последнего поколения для дальнейшего развития сети 3G в частоте 900 МГц. В результате, Moldtelecom стал лучшим 3G-оператором в стране, а также единственным оператором, который выделяет больше всего радио ресурсов для предоставления услуг 3G.

    В декабре текущего года, сразу после выдачи частот, Moldtelecom запустил новую сеть 3G в районах Стрэшень, Бричень и Рышкань, а также в муниципии Бельцы. До конца 2014 года, еще 11 районных центров смогут воспользоваться преимуществами расширенной сети. В апреле 2015 года, все абоненты Unite получат доступ к лучшей 3G-сети в Молдове.

    Новая сеть Unite 3G будет обеспечивать более качественный голосовой сигнал, даже по сравнению с международными показателями. К примеру, процент прерывания звонков сократился в 4 раза – до отметки 0.3%, обеспечивая тем самым, больше удобства при телефонных разговорах.

    Пользователи мобильных данных Unite 3G смогут и в дальнейшем насладиться высокой скоростью доступа к интернету. До сих пор, Unite сумел увеличить свою долю в рынке до 21%, по числу пользователей, которые генерируют около 3600 TB интернет трафика – что означает 56% от всего интернет-трафика, генерируемого на национальном уровне.

    Щедрость и качество предложений Unite 3G будут продолжать радовать пользователей мобильного интернета, и это благодаря инвестициям в новую сеть 3G. Unite является единственным оператором, который с самого начала развивал сеть 3G, не имея конвергентной сети передачи голосового сигнала. Поэтому, появилась необходимость создания национальной сети 3G, в более быстрых темпах, по сравнению с другими игроками рынка, и это было по достоинству оценено каждым 5 пользователем мобильного интернета в стране.

    Moldtelecom является крупнейшей местной компанией, которая предоставляет услуги связи на национальном уровне. Это единственный оператор, предлагающий пакет из 5 услуг связи – фиксированная телефония, мобильная телефония, фиксированный интернет, мобильный интернет и цифровое телевидение. 10 лет назад, Moldtelecom стал первым оператором, предлагающим услуги доступа к широкополосному интернету по технологии ADSL по всей стране, а также первым оператором, запустившим в 2007 году услугу доступа к широкополосному мобильному интернету – по технологии CDMA.

    Компания Moldtelecom продолжает предоставлять своим клиентам самые современные услуги, на национальном уровне, на основе последних технологий из области телекоммуникаций. После успешного завершения процесса модернизации сети 3G, компания Moldtelecom перейдет к следующему этапу – реализации и запуску технологии 4G LTE.

    http://ru.unite.md/news/?n=0f9da6e13c0399bea34478200b533455
     
    anip, 18 дек 2014
    #8
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  10. коммерсант

    коммерсант Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.675
    Подскажите, кто пользуется Киевстаром, какое качество связи в Тирасполе?
     
    коммерсант, 13 сен 2016
    #9
  11. Nick

    Nick Гений

    На форуме с:
    6 авг 2016
    Сообщения:
    530
    В смысле..Ну качество сносное, только киевстар один фиг переходит в роуминг оранж...
     
    Nick, 13 сен 2016
    #10
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  12. Сухарик

    Сухарик Гений

    На форуме с:
    21 авг 2013
    Сообщения:
    815
    В районе магазина Манго (в глубинке домов) ловил Киевстар без роуминга...правда это было года 3 назад
     
    Сухарик, 13 сен 2016
    #11
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  13. LFCfan

    LFCfan Гений

    На форуме с:
    28 мар 2015
    Сообщения:
    1.198
    на балке возле хбк работает.
    в балковских многоэтажках у окон, смотрящих на украину тоже работает.
    в центре - не работает.
     
    LFCfan, 13 сен 2016
    #12
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  14. Nick

    Nick Гений

    На форуме с:
    6 авг 2016
    Сообщения:
    530
    Ну да да...помнится года 4 тому назад на мосту на ж/д вокзале тож ловил..так щоб без роумингу
     
    Nick, 13 сен 2016
    #13
  15. Jedinike

    Jedinike Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    5.086
    Вас интересует именно качество или покрытие?
    Качество в ГСМ херовое, постоянно переспрашиваю.
     
    Jedinike, 13 сен 2016
    #14
  16. Nick

    Nick Гений

    На форуме с:
    6 авг 2016
    Сообщения:
    530
    М-н Южный, ул. Ларионова..у меня в квартире почти вся антена...слышу не хуже чем CDMA...Это если мы говорим просто за GSM(оранж или молдчел)
     
    Nick, 13 сен 2016
    #15
  17. Seven

    Seven Гений

    На форуме с:
    31 окт 2013
    Сообщения:
    1.172
    На совхозе на пятом этаже одна две палочки (не роуминг) зато MTC(украинский) отличный прием )
     
    Seven, 13 сен 2016
    #16
  18. коммерсант

    коммерсант Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.675
    Именно покрытие, потому-что без него невозможно говорить о качестве. Но не в том смысле, что мне постоянно нужно говорить с Украиной. Хотя если бы наши не глушили, все перешли бы на Киевстар\Молдчел и балакали бесплатно, да в сетях зависали безлимитно. Я же в силу очевидных проблем с GSM связью Киевстар рассматриваю в основном для фиксации укр. номера при заказах с Украины, вайбер, и связь непосредственно на 7км для двух тел.
     
    коммерсант, 13 сен 2016
    #17
  19. Jedinike

    Jedinike Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    5.086
    Оранж, постоянно плохо мне слышно собеседника, аппарат один LG G2.
     
    Jedinike, 13 сен 2016
    #18
  20. Nick

    Nick Гений

    На форуме с:
    6 авг 2016
    Сообщения:
    530
    Возможно терминал..покупаете или у кого-то берете чуть ли не бесплатно любой самый элементарный телефон кнопочный GSM и будет счастье.
    У меня тож был g2 тож не оч ловил..
     
    Nick, 13 сен 2016
    #19
  21. Jedinike

    Jedinike Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    5.086
    Ловит нормально, слова плохо разбираю.
     
    Jedinike, 13 сен 2016
    #20
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