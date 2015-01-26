О индивидуальном предпринимательском патенте

Дорогие друзья , ну вот и наступило то время когда правительство поглотило напрочь патентообладателей.

Для того чтоб вы понимали я вам напишу процедуру оформления на данный момент и выплаты ....

Патентообладатель который занимался деятельностью например в Тирасполе раньше без проблем мог оформить патент ..предоставляя информацию только о себе ...и патент стоит около 560-580 рублей...

В пример приведу работников рынка ..

например Я хочу взять на рынок реализатора , но я сама не стою не торгую так сказать ... я должна с реализатором заключить договор о совместной деятельности , причем у меня и у реализатора обязан быть патент ..стоит это 810-830 рублей... причем каждый месяц я и себе и реализатору оплачиваю эту сумму. ... если у меня не одна точка на рынке то процедура такая же... договор о совместной деятельности оформляется в налоговой ..стоит это 40-50 рублей- ОФОРМЛЕНИЕ..мало того что я буду платить такие деньги за патент (810руб) я еще должна платить за оформление ...

Так вот , если я по факту не работаю и держу реализатора в я должна так же платить 810 рублей..

Раньше человек приходил с документами и оформлял патент стоило это 560-580 рублей...

Некоторые не могут выплачивать такие деньги сейчас..и поэтому берут пенсионеров ..патент у пенсионеров стоит 250 рублей вместе с этим договором о совместной деятельности .. но +вы оплачиваете себе 810 рублей Каждый месяц ...

Наше правительство увидело сколько сейчас оформляют патенты именно пенсионеры ...то решило поднять пенсионный патент и теперь он так же будет 810 рублей..

Сейчас люди из за таких сумм и из за такой торговли просто бросают контейнера и уходят с рынка .. и закрывают свои патенты... сейчас те кто закрыл патенты -весомое число ...И они продолжают закрывать их.потому что нет денег платить ....

и вот вопрос... почему наше правительство тянет такие деньги с патентообладатей ... чего они добились ????? Люди бросают работу ..и денег в бюджет не поступает ....чем они вообще думают ??????

Чтобы вы понимали на бендерском рынке закрыто более 50 контейнеров. . То есть хозяева отдали контейнера рынку ..и закрыли свои патенты...

наше государство добилось того что безработица растет ...подавлен малый бизнес.... в общем ситуация такая что скоро люди будут жевать траву ...

спасибо большое нашему правительству за то что уничтожает все....

Нажмите, чтобы показать полностью ...