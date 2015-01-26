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О индивидуальном предпринимательском патенте

Тема в разделе 'Новости ПМР', создана пользователем samdj, 26 янв 2015.

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  1. TopicStarter Overlay
    samdj

    samdj Активный пользователь

    Дата регистрации:
    4 сен 2014
    Сообщения:
    5
    Доброго времени суток. Подскажите может кто столкнулся с похожей проблемой. С нового 2015 года налоговая инспекция г. Тирасполь "выдумала" новые правила. Суть проблемы такова, в конце прошлого года были оплачены два местных патента, в целях экономии и получения скидки, они были оплачены на год, прейдя в новом году за патентами в налоговую инспекцию с удивлением обнаружили что в выдаче патентов как бы отказано, аргументировали данный отказ тем что договор аренды помещения один на двоих (почему-то предыдущие годы это никого не волновало). Налоговой инспекцией был предложен следующий вариант решения этой проблемы, заключение между предпринимателями договора простого товарищества что в общем-то пол беды но в этом случае нужно брать самый дорогой патент каждому, на который к тому же никаких скидок при оплате за год не предусмотрено (к слову этот патент в два раза дороже).

    Вопрос, законна ли вся эта история?

    Также работниками налоговой не однократно был озвучен тот факт что ИП не имеет права покупать товары у другого ИП для дальнейшей реализации. этот вопрос тоже волнует.

    Проштудировав закон «Об индивидуальном предпринимательском патенте» не нашёл ответа не на один из вопросов. может не там читал? С Уважением Александр.
     
    samdj, 26 янв 2015
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  2. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.012
    Хм, веселая история. Получается 2 ИП не могут работать в одном помещении?
     
    Admin, 26 янв 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. TopicStarter Overlay
    samdj

    samdj Активный пользователь

    Дата регистрации:
    4 сен 2014
    Сообщения:
    5
    получается что нет... точнее как бы можно но в два раза дороже) абсурд ситуации в том что они прекрасно понимают что если патенты уплачены на год значит никуда ты от них не денешься ты собрался как минимум год работать в ПМР, деньги вроде как вернуть можно.. но не в этом суть люди платят деньги и хотят работать даже в это не лёгкое для мира время и для Приднестровья в частности, а с них пытаются содрать две шкуры. Типичное Приднестровье?
     
    samdj, 26 янв 2015
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  4. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.190
    Так заключите два договора с арендодателем , мысленно разделив квадратные метры )
     
    Оптик, 26 янв 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.879
    Зачем мысленно? Аренда части площади в конкретном помещении...Отдельный договор аренды на каждого ИП...
    Вообще-то обсуждать такие вопросы проще с МФ http://minfin-pmr.org/
     
    Last edited: 26 янв 2015
    ОДОБРЯМС, 26 янв 2015
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  6. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.358
    Собственно говоря, "новые правила" действуют уже больше года. Просто раньше не так цеплялись, потому-что сами долго вникали в разъяснения. Это раз. Второе: патент, о котором вы говорите, стоит 810р. Это не в два раза дороже обычного, а на четверть.
    Законы принимают, а потом следят за исполнением. Просто вас это раньше не касалось.
     
    коммерсант, 26 янв 2015
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  7. М. Виттман

    М. Виттман Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    440
    это типичное постсоветское пространство. Указанное вами не является индивидуальной особенностью ПМР, т.к. имеет место быть повсеместно.
     
    М. Виттман, 26 янв 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. Сухарик

    Сухарик Гений

    Дата регистрации:
    21 авг 2013
    Сообщения:
    779
    По первому вопросу: в действующем законодательстве ничего не упоминается в отношении множественности лиц на стороне арендатора. Ну и соответственно, что не запрещено, то разрешено. В свою очередь налоговая плавно вынуждает вас заключать между патентщиками договор простого товарищества. Возможно суть их логики ясна, но следует учитывать, что при подаче документов на оплату/выдачу патента вы предоставляете именно договор аренды, а не договор простого товарищества. В связи с этим налоговая обязана руководствоваться тем, что ей передал патентщик. Ну коль вам отказали, то этот отказ должен быть выражен в письменной форме. Если заинтересованы, то обжалуйте этот отказ в судебном порядке.
    По второму вопросу: очень часто данная проблема возникает у патентщиков. Дело в том, что в ст. 1 Закона "Об индивидуальном предпринимательском патенте" написано, что
    "1) индивидуальное торговое предпринимательство – деятельность по розничной продаже приобретенных товаров конечному потребителю для личного использования, а также организациям общественного питания для дальнейшей его переработки и реализации". Следовательно вы, как патентщик, имеете право на основании патента реализовывать товар только конечному потребителю. А в свою очередь патентщик, который у вас приобретает товар, имеет право этот товар использовать только для личного пользования, но никак для перепродажи.
     
    Сухарик, 26 янв 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. TopicStarter Overlay
    samdj

    samdj Активный пользователь

    Дата регистрации:
    4 сен 2014
    Сообщения:
    5
    спасибо за развёрнутый ответ
     
    samdj, 26 янв 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.358
    Хочу вас огорчить по конкретному высказыванию вашего оппонента:
    Да, это типичное Приднестровье. По крайней мере оно таким стало с недавних времен. Я уже упоминал в другой теме, что не смотря на то, что наше правительство делает вид, что помогает предпринимателям, в других странах (Белоруссия, Россия...) намного более щадящие условия для ведения коммерции. Например беспошлинный ввоз товара на сумму 1500$. И наааааамного меньшие пошлины на товары. По сегодняшнему факту - одну позицию товара я закупил за 99$. Таможня с меня без всяких разговоров сняла 60$. Это реальные 60% пошлины от стоимости закупки товара, которые я заплатил, еще не продав товар. В какой стране такое есть? Какой процент навара мне вкладывать в цену товара??? Нынешнее правительство уже заколачивает крышку народного гроба.
     
    коммерсант, 26 янв 2015
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  11. TopicStarter Overlay
    samdj

    samdj Активный пользователь

    Дата регистрации:
    4 сен 2014
    Сообщения:
    5
    про таможню я вообще молчу...
     
    samdj, 26 янв 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. М. Виттман

    М. Виттман Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    440
    если так, то совсем грустно. Я доселе думал, что таможенная пошлина колеблется в пределах от 0.18% до 20%, а больше это уже явный перебор.
    Разрешите поинтересоваться - что за товар стоит всего-то 99 $, а растаможка его стоит 60$ ? Заранее спасибо за ответ))
     
    М. Виттман, 26 янв 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.190
    С такими пошлинами , только гашиш возить (
     
    Оптик, 26 янв 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.358
    Я не про стоимость конкретного товара, а стоимость позиции, т.е. наименования товара в количественном выражении, за который была уплачена его реальная оптовая стоимость и соответственно пошлина..
    Да, теоретически так и есть. Но практически таможенники формируют процент пошлины по своим, вбитым в компьютеры расценкам на товары. Таким образом они оценивают отдельно взятый товар например в 5$, который у меня уже продается в два раза дешевле. Таким образом по отдельным позициям реальная растаможка вышла в пределах 35-60% от стоимости товара. Таможенники утешают советом: "а вы поднимайте цену на товар". Ну конечно, я так и сделаю. Но пенсионерке и одинокой матери я обязательно объясню, что немалая часть стоимости товара они платят не мне, а таможне. Я хочу, чтобы товар для конечного потребителя был как можно дешевле, но таможня этого не хочет. Я высказал мнение очень многих коммерсантов....
    На сегодняшний день в полтора раза дешевле выходит привезти товар за 1000км из Турции в Украину и там растаможить, чем с Кучурган 1км на нашу таможню..
    Уже типичное Приднестровье...
     
    коммерсант, 26 янв 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Samurai.rus

    Samurai.rus Гений

    Дата регистрации:
    4 окт 2013
    Сообщения:
    1.702
    Странно, слышал о таких фишках, слава Богу сам пока не сталкивался у меня от 5 до 10%. Хотя у знакомого детские игрушки, говорит у него 20%...
     
    Samurai.rus, 26 янв 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. Ленкова

    Ленкова Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    228
    Дорогие друзья , ну вот и наступило то время когда правительство поглотило напрочь патентообладателей.
    Для того чтоб вы понимали я вам напишу процедуру оформления на данный момент и выплаты ....
    Патентообладатель который занимался деятельностью например в Тирасполе раньше без проблем мог оформить патент ..предоставляя информацию только о себе ...и патент стоит около 560-580 рублей...
    В пример приведу работников рынка ..
    например Я хочу взять на рынок реализатора , но я сама не стою не торгую так сказать ... я должна с реализатором заключить договор о совместной деятельности , причем у меня и у реализатора обязан быть патент ..стоит это 810-830 рублей... причем каждый месяц я и себе и реализатору оплачиваю эту сумму. ... если у меня не одна точка на рынке то процедура такая же... договор о совместной деятельности оформляется в налоговой ..стоит это 40-50 рублей- ОФОРМЛЕНИЕ..мало того что я буду платить такие деньги за патент (810руб) я еще должна платить за оформление ...
    Так вот , если я по факту не работаю и держу реализатора в я должна так же платить 810 рублей..
    Раньше человек приходил с документами и оформлял патент стоило это 560-580 рублей...
    Некоторые не могут выплачивать такие деньги сейчас..и поэтому берут пенсионеров ..патент у пенсионеров стоит 250 рублей вместе с этим договором о совместной деятельности .. но +вы оплачиваете себе 810 рублей Каждый месяц ...
    Наше правительство увидело сколько сейчас оформляют патенты именно пенсионеры ...то решило поднять пенсионный патент и теперь он так же будет 810 рублей..
    Сейчас люди из за таких сумм и из за такой торговли просто бросают контейнера и уходят с рынка .. и закрывают свои патенты... сейчас те кто закрыл патенты -весомое число ...И они продолжают закрывать их.потому что нет денег платить ....
    и вот вопрос... почему наше правительство тянет такие деньги с патентообладатей ... чего они добились ????? Люди бросают работу ..и денег в бюджет не поступает ....чем они вообще думают ??????
    Чтобы вы понимали на бендерском рынке закрыто более 50 контейнеров. . То есть хозяева отдали контейнера рынку ..и закрыли свои патенты...
    наше государство добилось того что безработица растет ...подавлен малый бизнес.... в общем ситуация такая что скоро люди будут жевать траву ...
    спасибо большое нашему правительству за то что уничтожает все....
     
    Ленкова, 1 апр 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.763
    подскажите, где скачать план проверок НИ 2015, по тирасу и днестровску?
     
    13-й Чертенок, 1 июл 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.012
    http://www.minfin-pmr.org/gns
    там справа в уголке есть блок "полезная информация" чуть ниже выбор номера окошка, вот 6 окошко и там "Ежегодный план проведения проверок"
     
    Admin, 1 июл 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. tant

    tant Гений

    Дата регистрации:
    15 окт 2013
    Сообщения:
    439
    А что производят продавцы? Продавец - просто посредник, и все его затраты ложатся на плечи покупателя.
    Для посредников и должны быть высокие налоги, производить надо - а не перепродавать.
     
    tant, 1 июл 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
  20. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.358
    Да что вы говорите? В мире двигатели для ракет перекупают из-за того, что сами не выпускают, а вы хотите, чтобы все производили?
    Если бы ВСЕ затраты ложились на плечи покупателей, то НИ ОДИН предприниматель не закрылся бы. И еще, продавец может быть и производителем. Но не факт, что он вытянет свое производство.
     
    коммерсант, 1 июл 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
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