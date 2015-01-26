О индивидуальном предпринимательском патенте

Доброго времени суток. Подскажите может кто столкнулся с похожей проблемой. С нового 2015 года налоговая инспекция г. Тирасполь "выдумала" новые правила. Суть проблемы такова, в конце прошлого года были оплачены два местных патента, в целях экономии и получения скидки, они были оплачены на год, прейдя в новом году за патентами в налоговую инспекцию с удивлением обнаружили что в выдаче патентов как бы отказано, аргументировали данный отказ тем что договор аренды помещения один на двоих (почему-то предыдущие годы это никого не волновало). Налоговой инспекцией был предложен следующий вариант решения этой проблемы, заключение между предпринимателями договора простого товарищества что в общем-то пол беды но в этом случае нужно брать самый дорогой патент каждому, на который к тому же никаких скидок при оплате за год не предусмотрено (к слову этот патент в два раза дороже). Вопрос, законна ли вся эта история? Также работниками налоговой не однократно был озвучен тот факт что ИП не имеет права покупать товары у другого ИП для дальнейшей реализации. этот вопрос тоже волнует. Проштудировав закон «Об индивидуальном предпринимательском патенте» не нашёл ответа не на один из вопросов. может не там читал? С Уважением Александр.