О Молдове замолвим слово...

Матеуш Пискорский: Молдова является уже даже не санитарным, а агрессивным, враждебным кордоном вокруг России!Известный польский политик, политолог, философ, писатель и журналист прилетел в Кишинев по приглашению Международного медиаклуба «Формат А3» и побеседовал с корреспондентом «Комсомолки».«Вся эта евромечта для Молдовы плохо закончится. Это мы видим по Украине»- Матеуш, вы говорили о том, что полное отсутствие консолидации и очень низкий уровень институционализации молдавской политической системы показывают, что вероятность реализации норм и требований Евросоюза в нашей стране относительно мала. О каких нормах и требованиях ЕС шла речь?- В первую очередь, это касается стандартов и прозрачности использования и расходования бюджетных денег. Во-вторых, это связано с отсутствием определенной политической стабильности, а в-третьих, с ролью тех структур, работающих непрозрачно, олигархов, неофициальных денежных центров, которые присутствуют здесь, в Молдове. Идет столкновение определенных стандартов, разработанных ЕС, и традиций Восточной Европы, которые сильно отличаются от западных стандартов. Это разница менталитетов.- Молдавские власти рвутся в ЕС, а получается, что там требуют прозрачности в финансовой сфере, значит, это невыгодно власть имущим! Вот у нас миллиард евро из банков пропал, если бы деятельность банковской сферы страны была прозрачна, этого же не случилось бы?..- Сказки о вступлении в Евросоюз, вся эта евромечта закончились очень плохо на Украине только что. Там мечтали, что ЕС мгновенно решит все политические и экономические проблемы страны. Этого не будет, потому что Украина не вступит в ЕС так же, как и Молдова. Даже речи нет о Молдове! В ближайшее время как минимум... У ЕС хватает своих внутренних проблем, с которыми он не может справиться.- И все же, когда Молдову примут в Евросоюз?- Не думаю, что ЕС в таком виде, в котором он сейчас находится, способен принимать новых членов. Если молдавские власти начнут официальные переговоры с ЕС, это закончится «турецким вариантом». Турция, напомню, уже сорок лет ведет переговоры о вступлении в ЕС.- Вы — гражданин страны, полноправного члена ЕС. Польша выиграла от вступления в ЕС?- Польша, по сравнению с Молдовой, находится в совершенно другом месте с точки зрения геополитики и геоэкономики. Проект расширения Евросоюза, в котором участвовали страны бывшего соцлагеря и Прибалтики, был связан с экономическими планами Германии. Мы находимся в зоне влияния Германии, в так называемой великой экономической зоне Германии. Молдова не находится в этой зоне, поэтому я не вижу заинтересованности в данном случае. Нет чьего-нибудь конкретного интереса.«Любой молдавский политик прекрасно понимает, что, если он начнет действовать в интересах Молдовы, а не США, страну ждет «цветная» революция»- А вы действительно являетесь «рукой Москвы», как о вас говорят? Вы же выступаете за отмену экономических санкций в отношении России и за укрепление связей с РФ. Вас называют то маргинальным политиком, то скинхедом, левым и даже правым... Кто вы на самом деле?- Если я и являюсь чьей-то рукой, то только рукой прагматичного подхода определенной части польского общества, польских предпринимателей, которые страдают из-за этой экономической войны против России, обычных польских граждан, которые страдают и теряют рабочие места из-за потока эмигрантов с Украины. Я пытаюсь прислушиваться к их мнению и делать определенные выводы. Стараюсь объективно оценивать последствия политики нынешних властей Польши и ЕС.- Если исходить из экономических реалий, нынешнее экономическое сотрудничество Евросоюза с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может быть более выгодно для Европы, нежели трансатлантический союз с США. Это ваши слова...- Это, безусловно, очевидно! Очевидно для всех, в первую очередь, для предпринимателей самой крупной индустриальной страны ЕС, которой является Германия.- Почему же в таком случае ЕС поступает наперекор собственным интересам?- Очень хороший вопрос. Ответ только один. Часть политических элит Европы связана так или иначе с США и своими американскими партнерами. Наверное, меня опять назовут «рукой Москвы», но я согласен полностью с Владимиром Путиным, когда он сказал, что у него складывается ощущение, что правительства большинства стран Европы действуют против интересов своих граждан. Это приведет к росту протестных волнений, протестного голосования на выборах в странах Европы. Думаю, это приведет к качественным изменениям в европейской политике, но на это понадобится несколько лет.- По вашим словам, Польша тоже не соблюдает своих интересов во внешней политике, которую определяет США, а американский посол передает вашему правительству задания, и оно их выполняет. По-моему, один в один происходит и в Молдове...- Возможно, учитывая тот факт, что здесь работает, насколько мне известно, несколько сотен НПО, связанных напрямую с США. Возможно, любой молдавский политик прекрасно понимает, что, если он начнет действовать вопреки интересам Америки, соблюдая интересы Молдовы, страну ждет «цветная» революция. Наши с вами страны находятся в геополитических планах США и мы являемся уже даже не санитарным, а агрессивным, враждебным кордоном вокруг России. Вот такая роль нам уготовлена Америкой.«Россия может признать независимость Приднестровья»- Вы ранее говорили о том, что Молдова не является полноценным государством...- Есть разные степени уничтожения госструтур. Безусловно, в Молдове не все так плохо, как в Сомали или в соседней Украине, но считаю, что молдавское руководство для того чтобы стать полноценным, не «упавшим» государством, должно принять действительность и смириться с тем, что существует еще и другое молдавское государство — ПМР. Это факт.- А что в итоге будет с Приднестровьем? Вы назвали фантазией конфликт между Россией и странами Восточной Европы. А что вы скажете о возможном конфликте между Америкой и ЕС с одной стороны и Россией с другой? Может ли Приднестровье стать плацдармом этого возможного конфликта?- Думаю, что это точно не будет вооруженный конфликт. С точки зрения геополитических интересов Россия никак не может прекратить свои гарантии безопасности для Приднестровья. Россия должна пытаться сохранить стабильность в этом регионе, в том числе, и свое военное миротворческое присутствие. Не думаю, что для Приднестровья в ближайшее время ситуация качественно изменится. Думаю, если кризис в отношениях между Россией и Западом обострится, Россия может рассмотреть вариант о признании Приднестровья и реализации осетинского и абхазского сценариев. Пока еще рано об этом говорить.- Но вы еще в 2005 году, когда были наблюдателем на парламентских выборах в Приднестровье, сказали, что противники независимости ПМР не будут иметь аргументов против Приднестровья...- И десять лет назад, и сегодня, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается руководство Приднестровья, ПМР сумела создать все государственные институты, необходимые для существования современного государства. Это государство де-факто, значит, это не «упавшее» государство, как некоторые соседние государства. С чисто политологической точки зрения у Приднестровья получилось создание полноценного государства. У международного сообщества остается вопрос: как справиться с этой действительностью и в какой форме нужно признать эту действительность?- Вы, лидер новой политической силы Польши — партии «Смена», будете участвовать в парламентских выборах этой осенью. Если представить, что вы победили и стали премьер-министром страны?- Если только нас допустят до выборов! Мы прекрасно понимаем, что из-за нашего отношения к России партия зарегистрирована не будет до парламентских выборов. Если бы я стал премьер-министром, я бы, конечно, ратовал за выход из НАТО! Считаю, что НАТО превратилось в инструмент реализации агрессивной политики одного государства — США. Что касается ЕС, я еще пока надеюсь, что преобразование и сотрудничество ЕС с евразийским экономическим союзом возможны. У ЕС есть выбор: интеграция с США, которая приведет к разрушению экономики ЕС, или сотрудничество с ЕАЭС, что является экономической необходимостью. Сейчас за каждый из этих вариантов в Европе идет жесткая борьба, но мы этого не видим.- Кто в итоге, на ваш взгляд, победит?- Надеюсь, что постепенно победит здравый смысл! Но на это понадобится немало времени.СПРАВКА «КПМатеуш Пискорский. Известный польский политолог, философ (доктор философии), писатель и журналист Матеуш Пискорский. В Польше он возглавляет им же созданную новую партию «Смена» и Европейский центр геополитического анализа.Родился в 1977 году в польском городе Щецин. В 2001 году окончил Щецинский университет, отделение политологии гуманитарного факультета. Там же с 2002 по 2005 преподавал. В 2011 году защитил докторскую диссертацию на факультете политологии и журналистики университета им. Адама Мицкевича. Занимал ответственные должности в различных организациях польских СМИ. В 2007 он стал соучредителем и директором Европейского центра геополитического анализа.Политической деятельностью Матеуш Пискорский занимается еще со студенческих лет. Был активистом Польской народной партии, позже присоединился к партии Самооборона. Избирался депутатом польского парламента (Сейма) пятого созыва. Как политик принадлежит к числу тех общественных деятелей нонконформистского типа, которые строят свою карьеру и жизненное благополучие отнюдь не в рамках превалирующих политических течений, но зачастую двигаясь против течения.