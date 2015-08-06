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О Молдове замолвим слово...

Тема в разделе 'Республика Молдова', создана пользователем VIGO-Tiraspol, 6 авг 2015.

Страница 1 из 4
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    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    Матеуш Пискорский: Молдова является уже даже не санитарным, а агрессивным, враждебным кордоном вокруг России!

    Известный польский политик, политолог, философ, писатель и журналист прилетел в Кишинев по приглашению Международного медиаклуба «Формат А3» и побеседовал с корреспондентом «Комсомолки».

    «Вся эта евромечта для Молдовы плохо закончится. Это мы видим по Украине»

    - Матеуш, вы говорили о том, что полное отсутствие консолидации и очень низкий уровень институционализации молдавской политической системы показывают, что вероятность реализации норм и требований Евросоюза в нашей стране относительно мала. О каких нормах и требованиях ЕС шла речь?

    - В первую очередь, это касается стандартов и прозрачности использования и расходования бюджетных денег. Во-вторых, это связано с отсутствием определенной политической стабильности, а в-третьих, с ролью тех структур, работающих непрозрачно, олигархов, неофициальных денежных центров, которые присутствуют здесь, в Молдове. Идет столкновение определенных стандартов, разработанных ЕС, и традиций Восточной Европы, которые сильно отличаются от западных стандартов. Это разница менталитетов.

    - Молдавские власти рвутся в ЕС, а получается, что там требуют прозрачности в финансовой сфере, значит, это невыгодно власть имущим! Вот у нас миллиард евро из банков пропал, если бы деятельность банковской сферы страны была прозрачна, этого же не случилось бы?..

    - Сказки о вступлении в Евросоюз, вся эта евромечта закончились очень плохо на Украине только что. Там мечтали, что ЕС мгновенно решит все политические и экономические проблемы страны. Этого не будет, потому что Украина не вступит в ЕС так же, как и Молдова. Даже речи нет о Молдове! В ближайшее время как минимум... У ЕС хватает своих внутренних проблем, с которыми он не может справиться.

    - И все же, когда Молдову примут в Евросоюз?

    - Не думаю, что ЕС в таком виде, в котором он сейчас находится, способен принимать новых членов. Если молдавские власти начнут официальные переговоры с ЕС, это закончится «турецким вариантом». Турция, напомню, уже сорок лет ведет переговоры о вступлении в ЕС.

    - Вы — гражданин страны, полноправного члена ЕС. Польша выиграла от вступления в ЕС?

    - Польша, по сравнению с Молдовой, находится в совершенно другом месте с точки зрения геополитики и геоэкономики. Проект расширения Евросоюза, в котором участвовали страны бывшего соцлагеря и Прибалтики, был связан с экономическими планами Германии. Мы находимся в зоне влияния Германии, в так называемой великой экономической зоне Германии. Молдова не находится в этой зоне, поэтому я не вижу заинтересованности в данном случае. Нет чьего-нибудь конкретного интереса.

    «Любой молдавский политик прекрасно понимает, что, если он начнет действовать в интересах Молдовы, а не США, страну ждет «цветная» революция»

    - А вы действительно являетесь «рукой Москвы», как о вас говорят? Вы же выступаете за отмену экономических санкций в отношении России и за укрепление связей с РФ. Вас называют то маргинальным политиком, то скинхедом, левым и даже правым... Кто вы на самом деле?

    - Если я и являюсь чьей-то рукой, то только рукой прагматичного подхода определенной части польского общества, польских предпринимателей, которые страдают из-за этой экономической войны против России, обычных польских граждан, которые страдают и теряют рабочие места из-за потока эмигрантов с Украины. Я пытаюсь прислушиваться к их мнению и делать определенные выводы. Стараюсь объективно оценивать последствия политики нынешних властей Польши и ЕС.

    - Если исходить из экономических реалий, нынешнее экономическое сотрудничество Евросоюза с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может быть более выгодно для Европы, нежели трансатлантический союз с США. Это ваши слова...

    - Это, безусловно, очевидно! Очевидно для всех, в первую очередь, для предпринимателей самой крупной индустриальной страны ЕС, которой является Германия.

    - Почему же в таком случае ЕС поступает наперекор собственным интересам?

    - Очень хороший вопрос. Ответ только один. Часть политических элит Европы связана так или иначе с США и своими американскими партнерами. Наверное, меня опять назовут «рукой Москвы», но я согласен полностью с Владимиром Путиным, когда он сказал, что у него складывается ощущение, что правительства большинства стран Европы действуют против интересов своих граждан. Это приведет к росту протестных волнений, протестного голосования на выборах в странах Европы. Думаю, это приведет к качественным изменениям в европейской политике, но на это понадобится несколько лет.

    - По вашим словам, Польша тоже не соблюдает своих интересов во внешней политике, которую определяет США, а американский посол передает вашему правительству задания, и оно их выполняет. По-моему, один в один происходит и в Молдове...

    - Возможно, учитывая тот факт, что здесь работает, насколько мне известно, несколько сотен НПО, связанных напрямую с США. Возможно, любой молдавский политик прекрасно понимает, что, если он начнет действовать вопреки интересам Америки, соблюдая интересы Молдовы, страну ждет «цветная» революция. Наши с вами страны находятся в геополитических планах США и мы являемся уже даже не санитарным, а агрессивным, враждебным кордоном вокруг России. Вот такая роль нам уготовлена Америкой.

    «Россия может признать независимость Приднестровья»

    - Вы ранее говорили о том, что Молдова не является полноценным государством...

    - Есть разные степени уничтожения госструтур. Безусловно, в Молдове не все так плохо, как в Сомали или в соседней Украине, но считаю, что молдавское руководство для того чтобы стать полноценным, не «упавшим» государством, должно принять действительность и смириться с тем, что существует еще и другое молдавское государство — ПМР. Это факт.

    - А что в итоге будет с Приднестровьем? Вы назвали фантазией конфликт между Россией и странами Восточной Европы. А что вы скажете о возможном конфликте между Америкой и ЕС с одной стороны и Россией с другой? Может ли Приднестровье стать плацдармом этого возможного конфликта?

    - Думаю, что это точно не будет вооруженный конфликт. С точки зрения геополитических интересов Россия никак не может прекратить свои гарантии безопасности для Приднестровья. Россия должна пытаться сохранить стабильность в этом регионе, в том числе, и свое военное миротворческое присутствие. Не думаю, что для Приднестровья в ближайшее время ситуация качественно изменится. Думаю, если кризис в отношениях между Россией и Западом обострится, Россия может рассмотреть вариант о признании Приднестровья и реализации осетинского и абхазского сценариев. Пока еще рано об этом говорить.

    - Но вы еще в 2005 году, когда были наблюдателем на парламентских выборах в Приднестровье, сказали, что противники независимости ПМР не будут иметь аргументов против Приднестровья...

    - И десять лет назад, и сегодня, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается руководство Приднестровья, ПМР сумела создать все государственные институты, необходимые для существования современного государства. Это государство де-факто, значит, это не «упавшее» государство, как некоторые соседние государства. С чисто политологической точки зрения у Приднестровья получилось создание полноценного государства. У международного сообщества остается вопрос: как справиться с этой действительностью и в какой форме нужно признать эту действительность?

    - Вы, лидер новой политической силы Польши — партии «Смена», будете участвовать в парламентских выборах этой осенью. Если представить, что вы победили и стали премьер-министром страны?

    - Если только нас допустят до выборов! Мы прекрасно понимаем, что из-за нашего отношения к России партия зарегистрирована не будет до парламентских выборов. Если бы я стал премьер-министром, я бы, конечно, ратовал за выход из НАТО! Считаю, что НАТО превратилось в инструмент реализации агрессивной политики одного государства — США. Что касается ЕС, я еще пока надеюсь, что преобразование и сотрудничество ЕС с евразийским экономическим союзом возможны. У ЕС есть выбор: интеграция с США, которая приведет к разрушению экономики ЕС, или сотрудничество с ЕАЭС, что является экономической необходимостью. Сейчас за каждый из этих вариантов в Европе идет жесткая борьба, но мы этого не видим.

    - Кто в итоге, на ваш взгляд, победит?

    - Надеюсь, что постепенно победит здравый смысл! Но на это понадобится немало времени.

    СПРАВКА «КП

    Матеуш Пискорский. Известный польский политолог, философ (доктор философии), писатель и журналист Матеуш Пискорский. В Польше он возглавляет им же созданную новую партию «Смена» и Европейский центр геополитического анализа.

    Родился в 1977 году в польском городе Щецин. В 2001 году окончил Щецинский университет, отделение политологии гуманитарного факультета. Там же с 2002 по 2005 преподавал. В 2011 году защитил докторскую диссертацию на факультете политологии и журналистики университета им. Адама Мицкевича. Занимал ответственные должности в различных организациях польских СМИ. В 2007 он стал соучредителем и директором Европейского центра геополитического анализа.

    Политической деятельностью Матеуш Пискорский занимается еще со студенческих лет. Был активистом Польской народной партии, позже присоединился к партии Самооборона. Избирался депутатом польского парламента (Сейма) пятого созыва. Как политик принадлежит к числу тех общественных деятелей нонконформистского типа, которые строят свою карьеру и жизненное благополучие отнюдь не в рамках превалирующих политических течений, но зачастую двигаясь против течения.

    http://www.kp.ru/daily/26416.4/3289527/
     
    Last edited by a moderator: 7 авг 2015
    VIGO, 6 авг 2015
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  2. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    ВАУ! Какие громкие титулы для обыкновенного фашиста!
    смена.jpg
     
    ОДОБРЯМС, 6 авг 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Meteor

    Meteor Активный пользователь

    Дата регистрации:
    27 июл 2015
    Сообщения:
    90
    Да это не важно, пускай он самый при самый фашист, но его "аналитика" кому-то нравится, хотя один бред, особенно про "агрессивную" Молдову вокруг России))
     
    Meteor, 7 авг 2015
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  4. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
    26/08/15 21:24
    Руководство Молдовы подрывает одну из основ урегулирования: соблюдение принципа территориальности

    Заместитель Председателя Правительства по вопросам международного сотрудничества – министр иностранных дел ПМР Нина Штански дала эксклюзивное интервью ИА «Новости Приднестровья»
    [​IMG]

    Нина Викторовна,налицо активизация контактов между Приднестровьем и Республикой Молдова в последние несколько недель…
    На самом деле,взаимодействие между сторонами не останавливается. Даже когда представители Республики Молдова обращены в большей степени к своим внутренним вопросам — формированию Правительства,министерств и т. д., контакты сохраняются,ведётся официальная переписка,проходят заседания экспертных(рабочих) групп.

    Однако Вы правы в том смысле,что для активизации взаимодействия нужны усилия обеих сторон — и Приднестровья,и Республики Молдова. Сейчас,как минимум,в плане динамики встреч мы видим некоторое движение навстречу со стороны молдавских коллег — было проведено 2 встречи представителей по политическим вопросам,ещё одна запланирована на 10 сентября с.г. На этой неделе Приднестровье предложило провести 5 заседаний экспертных(рабочих) групп. Однако организовать,в итоге,удалось далеко не всех из них.

    Приднестровье продолжает работу в инициативном режиме с новым Правительством в Республике Молдова,старается нащупать элементы,которые могли бы способствовать построению доверия и улучшению благосостояния граждан.

    Кстати,о доверии… Что препятствует установлению комплексной атмосферы доверия между Приднестровьем и Республикой Молдова,являющейся целью т.н. «тактики малых шагов»? Какая проблема в диалоге является самой острой?

    Проблемных аспектов в диалоге сторон хватает на много лет переговоров. В некоторых областях,таких как образование,свобода передвижения через молдавскую границу удалось добиться прогресса. Однако,например,в сфере экономики Республика Молдова постоянно ухудшает ситуацию,предпринимая односторонние меры давления на приднестровское государство и бизнес.

    Наиболее острой в последние год-полтора, без преувеличения, является проблема политически мотивированного уголовного преследования приднестровцев в Республике Молдова.

    Приднестровская сторона расценивает молдавский «уголовный кнут» как элемент неприкрытого и грубого давления и шантажа. При этом подавляющее большинство уголовных дел,возбуждённых в Республике Молдова против приднестровцев,имеют,с нашей точки зрения,политизированный,искусственный и сфабрикованный характер.

    Молдавская сторона в попытке «припугнуть» приднестровцев или удовлетворить амбиции некоторых политических сил внутри Молдовы совершает крайне опасные действия: нарушает один из основополагающих принципов урегулирования — принцип территориальности,в соответствии с которым стороны самостоятельно осуществляют юрисдикцию на контролируемой территории. Внесение дисбалансов в реализацию этой базовой формулы может быть чревато серьёзными последствиями.

    Какова текущая ситуация в области уголовных дел?

    Ситуация значительно ухудшилась в последние несколько лет. В 2012—2013 годах стороны вели достаточно вязкие переговоры по прекращению порядка 60-ти уголовных дел против должностных лиц Приднестровья,доставшихся в наследство с конца 90-начала 2000-х годов — проблема обсуждалась между Евгением Шевчуком и Владимиром Филатом в Роттах-Эгерне,16 сентября 2013 года в Кишинёве была подписана Протокольная запись встречи представителей по политическим вопросам. Однако реализацию достигнутых договорённостей молдавская сторона саботировала.

    Сегодня число уголовных дел против должностных лиц ПМР возросло,как минимум,вдвое. Наряду с этим уголовному преследованию в Молдове подвергаются порядка 50-ти приднестровских предпринимателей,а также землепользователи и обычные граждане.

    К тому же Молдова начала использовать доступные ей международные механизмы для усиления давления в данной плоскости,объявив значительное число должностных лиц и предпринимателей Приднестровья в международный розыск. Только за текущее лето имеют место 4 случая задержания бывших и действующих должностных лиц республики в некоторых странах мира. Один из них — арест приднестровского милиционера Максима Кузьмичёва в Греческой Республике — не удалось разрешить до сих пор.

    Более того,Приднестровская сторона даже не располагает полной картиной относительно числа уголовных дел,поскольку Молдова,несмотря на договорённости,достигнутые на рабочей встрече экспертов по прекращению уголовных дел 24 апреля с.г., так и не представила свои комментарии по переданному списку уголовно преследуемых в РМ должностных лиц ПМР.(от редакции: подробнее по этому вопросу см. сайт МИД ПМР mfa-pmr.org/ru/xCF).

    Проблема уголовных дел является устойчивой частью повестки переговоров между Приднестровьем и Республикой Молдова в различных форматах. В частности,она обсуждалась в рамках встреч лидеров в марте и апреле с.г., на специальных консультациях с участием делегаций в формате «5+2» в Вене,а также в ходе состоявшихся в августе с.г. заседаний представителей по политическим вопросам.(от редакции: подробнее по этому вопросу см. сайт МИД ПМР mfa-pmr.org/ru/xCQ и http://mfa-pmr.org/ru/hyz)

    Создаётся ощущение,что мой молдавский коллега Виктор Осипов понимает негативное влияние возбуждённых уголовных дел на характер диалога сторон. В ходе состоявшихся встреч он неоднократно информировал меня и представителей посредников и наблюдателей о проводимой самоотверженной работе по поиску юридических рамок прекращения уголовных дел,в том числе с использованием международного опыта. По его словам,структуры Республики Молдова,ответственные за уголовное преследование граждан,получили сведения о европейских прецедентах прекращения уголовных дел в конфликтных регионах и постепенно меняют свои жёсткие подходы в отношении уголовного преследования граждан Приднестровья.

    Нина Викторовна,честно говоря,трудно разобраться в ситуации. Вы ведёте переговоры с молдавской стороной о прекращении уголовных дел,говорите даже о том,что у отдельных представителей молдавской стороны появляется понимание необходимости решения вопроса. Тогда как Вы можете прокомментировать заявления Виктора Осипова в программе «Фабрика» о том,что «о полном прекращении уголовных дел не может быть и речи», поскольку «эти дела касаются совершения тяжких и особо тяжких преступлений»?

    К сожалению,в сообщениях молдавской стороны,действительно,есть заметная непоследовательность. В последний месяц доводилось слышать,как минимум,три версии Виктора Осипова относительно перспектив развития ситуации в сфере уголовных дел. Наиболее оптимистичную он сообщает международным партнёрам и дипломатам,аккредитованным в Республике Молдова. Достаточно оптимистичная,скажем так,«лайт-версия» используется для диалога с Приднестровьем,и уже описана мною в ответе на предыдущий вопрос.

    А непримиримая и жёсткая позиция,по всей видимости,транслируется для внутренней аудитории.

    Возможно,такой подход Виктора Осипова связан с деликатностью темы уголовных дел для молдавской стороны. Хотя назвать его оправданным не могу.

    Действительно,отсутствие в Республике Молдова единой политической линии в сфере взаимодействия с Приднестровьем — это та проблема,которую Кишинёв должен решать самостоятельно,и не прикрываться ею в качестве некоего оправдания своим действиям.

    Такой «разброд» в комментариях Виктора Осипова,конечно,не помогает разобраться в ситуации,порою создавая впечатление,что молдавская сторона ведёт некую «игру в имитацию», тянет время и скрывает свои истинные мотивы и намерения.

    Вместе с тем, в рамках состоявшегося 21 августа с.г. заседания представитель по политическим вопросам Виктор Осипов,комментируя собственные противоречивые заявления,сообщил о том,что 7−8 сентября с.г. планируется визит в Молдову делегации Совета Европы для выработки рекомендации по прекращению уголовных дел. Также,по словам молдавского переговорщика,вклад в процесс урегулирования проблемы должна внести осенне-зимняя сессия Парламента,к работе которой будут привлечены представители Министерства юстиции и Высшего совета магистратуры РМ.

    Каковы последствия «уголовной проблемы» для диалога сторон в целом?

    Наличие политически мотивированных уголовных дел влечёт за собой подрыв доверия между Приднестровьем и Республикой Молдова,поскольку вести диалог в условиях,когда один из партнёров постоянно норовит побольнее укусить другого,весьма проблематично. Попытка молдавской стороны склонить Приднестровье к каким-либо уступкам через инструментарий давления и шантажа грозит создать тупиковую ситуацию в переговорах.

    Уголовное преследование дестабилизирует переговорную конструкцию в целом и отсекает некоторые площадки для диалога,сужая тем самым пространство для компромиссов. В частности,уже сегодня уголовное преследование должностных лиц Приднестровья в Молдове негативно сказалось на деятельности ряда экспертных(рабочих) групп,на функционировании формата «5+2». Расширение этой проблемы может вести к ещё более печальным последствиям. Надеюсь,в Республике Молдова отдают в себе в этом отчёт и наконец-то начнут планомерную и практическую работу по прекращению уголовных дел.

    Каковы планы и перспективы в данной сфере?

    Позиция Приднестровья остаётся неизменной — мы выступаем за полное прекращение политически мотивированных уголовных дел на основе принципов взаимности и доброжелательности.

    Международный опыт и прецеденты существуют,молдавские представители их изучили,договорённости между сторонами в этой сфере тоже есть. Молдавской стороне необходимо лишь проявить политическую волю и готовность к компромиссным решениям.

    В ходе заседания представителей по политическим вопросам Виктор Осипов подтвердил принципиальную готовность Молдовы провести в ближайшее время(может быть,в начале сентября с.г.) рабочую встречу экспертов по прекращению уголовных дел. Таких встреч не было уже 4 месяца. В рамках заседания профильные специалисты сторон должны будут,наконец,обменяться объективной информацией о количестве фигурантов уголовных дел с обеих сторон и предложить реалистичные пути решения существующих проблем. Приднестровье настаивает на том,чтобы на встрече присутствовали уполномоченные представители молдавской прокуратуры.

    Наряду с этим Приднестровье ходатайствовало перед молдавской стороной и посредниками об отзыве из международного розыска должностных лиц и предпринимателей Приднестровья,уголовно преследуемых в Молдове. Надеюсь,такое решение в соответствии с международной практикой будет принято,поскольку даже практика работы Интерпол не позволяет преследовать людей по политическим мотивам.

    К примеру,23 августа с.г. Интерпол сообщил о прекращении розыска российского гражданина Германа Стерлигова,который был объявлен в международный розыск Азербайджаном по политическим причинам — в связи с визитом в Нагорно-Карабахскую Республику. Приднестровская сторона полагает,что аналогичные подходы могут применяться и в отношении должностных лиц и предпринимателей республики.

    Также Приднестровская сторона надеется на то,что в ближайшее время удастся добиться экстрадиции из Греческой Республики приднестровского милиционера Максима Кузьмичёва. Соответствующие документы молдавская сторона обещала направить в греческую Прокуратуру и судебные инстанции уже на этой неделе. Мы находимся в постоянном контакте с посредниками,наблюдателями,дипломатическим корпусом в Кишинёве,греческими властями и,разумеется,с Виктором Осиповым по вопросу освобождения сотрудника правоохранительных органов Приднестровья,а до того момента — обеспечения ему нормальных условий содержания,включая предоставление медицинской помощи.

    В перспективе сторонам необходимо отказаться от попыток вмешательства в уголовную юрисдикцию друг друга и вернуться в русло реалистичного взаимодействия,соответствующего сложившимся за 25 лет условиям урегулирования. В частности,было бы разумно в доверительном диалоге вернуться к изучению перспектив взаимного признания судебных решений с учётом фиксации чёткого разделения между сторонами прав и сфер ответственности по осуществлению судебной и правоохранительной деятельности на контролируемой территории — это бы позволило создать весьма устойчивое взаимодействие.

    http://novostipmr.com/ru/news/15-08...yvaet-odnu-iz-osnov-uregulirovaniya?_utl_t=ok
     
    VIGO, 27 авг 2015
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  5. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    5.445
    Ждем Германа.
    Он спец по Штански....
     
    WoWaN, 27 авг 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
  6. Евгений18

    Евгений18 Гений

    Дата регистрации:
    6 май 2015
    Сообщения:
    279
    кто знает номер телефона судебных приставов Молдовы, которые находятся на Варнице? где был раньше паспотрный стол...
     
    Евгений18, 9 сен 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
  7. фельдфебель

    фельдфебель Гений

    Дата регистрации:
    4 июл 2014
    Сообщения:
    1.222
    Гляньте здесь http://www.furtunalawyers.com/?page_id=236
     
    фельдфебель, 9 сен 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. Евгений18

    Евгений18 Гений

    Дата регистрации:
    6 май 2015
    Сообщения:
    279
    Евгений18, 10 сен 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
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    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655

    [​IMG]
    Законопроект о реституции, принятый молдавским парламентом, ставит под угрозу суверенитет и экономику страны

    Воспользовавшись сложной политической и экономической ситуацией в стране, в ноябре 2014 года в Молдове парламентарии зарегистрировали законопроект о реституции. Документ подразумевает, что прежние владельцы земель Молдовы до 1940 года могут предъявить свои претензии на них и вправе требовать их возвращения, вне зависимости от того, что на них находится сегодня. Если в большинстве стран, встающих на путь евроинтеграции, можно обойтись малой кровью, то в Молдове ситуация несколько иная. Наша страна рискует лишиться всех пахотных земель, часть жителей — своих сельскохозяйственных угодий и домов, экономические агенты — заводов и фабрик.

    Политик и предприниматель, лидер Социал-демократической партии Молдовы Виктор Шелин рассказал «Комсомольской правде», как стал возможен такой правовой произвол и чем европейские нормы грозят Молдове.


    - Откуда возникла идея законопроекта о реституции?

    - Подписав Соглашение об Ассоциации с ЕС мы автоматически подписали и обязательство принять закон о реституции, такой пункт был во всех договорах в аналогичных ситуациях. Соответствующие законопроекты, к примеру, уже подготовила и Украина. У нас законопроект о реституции зарегистрировали в парламенте в ноябре 2014 года, во время предвыборной гонки. В контексте общеполитической ситуации о нем стараются говорить как можно меньше. Скрывать его существование. Хотя он входит в пакет соглашения с ЕС, и должен будет впоследствии пройти все процедуры, включая публичное обсуждение.

    Реституция подразумевает возврат собственности тем, кто ею владел до 1940 года или их наследникам. В большинстве постсоветских стран земля была общественной и до и после 1940 года, и перешла в частную собственность только в 1990 году, поэтому никаких особенных споров там не возникло. В случае с Молдовой ситуация иная. До 1940 года эта территория была оккупирована румынскими войсками и ее владельцем стало не другое государство, а отдельные румынские помещики. Именно через них и выстраивались отношения с бессарабцами. То есть до 1918 на территории была сначала царская власть, потом — ею владели румынские помещики, а у молдаван на нее никаких прав не было.

    - Чем это грозит Молдове сегодня?

    - В нашем случае реституция означает, что все заинтересованные лица — дети и внуки румынских помещиков — могут предъявить свои претензии на земли Молдовы. Все архивные записи хранятся в Бухаресте. Согласно законопроекту, они просто могут взять из архива соответствующую справку, через посольство в Молдове пройти через упрощенную судебную процедуру и кадастр переоформит земли на них. В этом процессе не будет участвовать нынешний собственник, гражданин Молдовы. Максимум, что он получит, если у него отберут землю вместе с домом, - это компенсацию от государства, которая составляет порядка 800 евро. Но у него отберут его средство производства, его фактически лишат всего.

    - Можно ли предположить, какое количество земель может оказаться в собственности граждан Румынии?

    - Передать в собственность румынским гражданам могут до 100% пахотных земель Молдовы. Сложно подсчитать точно, может быть и не все предъявят свои претензии на земли — если люди уехали за границу, или какой-то род оборвался.

    - А можно ли попробовать откупиться? На государственном уровне выплатить компенсации потомкам помещиков вместо возвращения им земель?

    - Никаких изменений в закон о реституции внести нельзя. Это международный договор, который всегда находится выше по статусу, чем местное законодательство. Молдова не может просто так взять и поменять формулировку. Уже десятки стран ратифицировали Соглашение об ассоциации Молдовы с ЕС — любая правка означает проведение этой процедуры полностью заново, на это никто не пойдет. Мы подписали кабальный договор, который даже не дает гарантий вступления Молдовы в ЕС. Евросоюз нам фактически ничего не должен давать, только оказывать консультативную и нормативную поддержку. Мы же должны обеспечить очень конкретные вещи, которые могут полностью изменить жизнь в стране.

    - Почему на это пошли молдавские политики и почему об это так мало говорят?

    - Когда мы подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, этот документ существовал только на английском языке. Наши депутаты, которые не очень хорошо его знают, подписывали документ, которые даже не могли нормально прочитать. Им никто ничего не переводил. То, что произошло — настоящее преступление, нарушение всех процессуальных норм. Соглашение об ассоциации — это порядка 200 страниц печатного текста, который состоит в основном из ссылок на другие договора, европейские хартии и т.д. Для того, чтобы его полностью понять нужно прочитать порядка 2,5 тысяч страниц текста. Кто это сделал? Кроме того, те, кто сейчас находятся у власти, могут оставаться там же только при условии полной покорности ЕС.

    - А как сами европейцы это допустили, зная ситуацию в Молдове? Это же создает неприятный прецедент — практически исчезновение европейского государства из-за договора с ЕС.

    - По мнению европейцев, страна не исчезнет, не перестанет существовать. Для них все выглядит так - в Молдове просто появятся новые собственники. То, что экс-собственник, гражданин этой страны, станет просто работником на этой земле, их не волнует — у него же не отбирают возможность работать и зарабатывать.

    http://www.kp.md/daily/26431.4/3302673/
     
    Last edited by a moderator: 11 сен 2015
    VIGO, 10 сен 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    Тов. Шелин, ты дурак! Да еще и неграмотный! Следовало бы знать:
    1. Земля находилась в собственности не только помещиков, но и крестьян;
    2. Аграрная реформа 1918-1924 гг. в Бессарабии ограничила размер земельных участков, находящихся в частной собственности до 100 га...так что особых помещиков не было.
    3. Не надо раньше времени паниковать..."Все пропало! Гипс снимают!"
     
    ОДОБРЯМС, 10 сен 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. Ловец Солнца

    Ловец Солнца Гений

    Дата регистрации:
    8 июн 2015
    Сообщения:
    544
    ..............Кишиневе скончался молдавский актер, Народный Артист СССР, Михай Волонтир, ставший знаменитым после главной роли в фильме "Цыган" 1979 г. Как сообщает портал Ava, он умер в ночь на 15 сентября в республиканской клинической больнице после продолжительной болезни.

    .....................[​IMG]
     
    Ловец Солнца, 15 сен 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    5.445
    Когда он начал кричать "Молдоване превыше всего" его популярность среди националистов еще больше выросла .
    Когда он заболел то они его есно забыли .Ему помогли россияне.
    Больше криков по поводу того что русских надо гнать от него никто не слышал.
    От горя-предательства он что то перестал "активничать" !
    Потому выпал с поля зрения патриотов и про него все забыли.
    При всех раскладах "Земля ему пухом"
     
    WoWaN, 15 сен 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.933
    http://disput-pmr.ru/threads/r-i-p-rest-in-peace.4748/
     
    Тасманский, 15 сен 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Ловец Солнца

    Ловец Солнца Гений

    Дата регистрации:
    8 июн 2015
    Сообщения:
    544
    Этот человек, громадного масштаба, думаю он заслуживает более широкого информационного поля, чем просто упоминание на редко проходимых ветках инета..
     
    Ловец Солнца, 15 сен 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.933
    ы покращення
    Граждане Молдовы с румынскими паспортами будут платить налоги в Румынии

    Жители Молдовы с румынскими гражданством и видом на жительство Румынии будут платить 800 румынских леев (четыре тысячи молдавских леев) в год в качестве налога государству за медицинскую страховку. Такая норма включена в новый Налоговый кодекс, одобренный румынским премьером Виктором Понта, сообщает MBC.

    От уплаты налогов освобождены только беременные женщины, ученики и студенты в возрасте до 26 лет. Эксперты утверждают, что такое решение было принято чтобы покрыть часть государственных расходов и пополнить госбюджет.

    На данный момент, согласно Налоговому кодексу Румынии, отчисления в госбюджет платят только те лица, которые хотят получить медицинское страхование. Новая версия Налогового кодекса вступит в силу в 2016 году.
     
    Тасманский, 15 сен 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    По-моему, нормально! С паршивой овцы, хоть клок шерсти. Речь идет о тех гражданах, которые имеют прописку в Румынии.
     
    ОДОБРЯМС, 15 сен 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.933
    ни слова про прописку не сказано.
    Гражданство и Вид на Жительство - это два разных документа
     
    Тасманский, 15 сен 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.933
    Хотя уже обновили новость
    Как сообщил Timpul, для молдавских граждан оплата налога за медстраховку будет добровольной.
     
    Тасманский, 15 сен 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    Вид на жительство это и есть прописка (регистрация).
    Ну вот...очередная утка. Надо от печки танцевать (первоисточника)!
    Жители Молдовы, которые не работают на территории Румынии, но имеют прописку на ее территории, смогут заплатить 800 RON, для того чтобы пользоваться медицинской страховкой!
    Кто не желает - не обязан платить ничего.
     
    ОДОБРЯМС, 15 сен 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.933
    Не верно. Вид на жительство - документ, дающий право гражданину иностранного государства или лицу без гражданства, жить на территории страны, дающей вид на жительство.
     
    Тасманский, 15 сен 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
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