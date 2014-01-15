ОчУмелые ручки

Сегодня народ притащил системник.

При включении весело моргал светодиодами, но загрузка останавливалась на сообщениях BIOSa.

В самом низу кучи строк отметил строку CMOS Checksum Bad.

Произвел сброс настроек BIOS к "по умолчанию", сняв батарейку и закоротив ее контакты на материнке (для ускорения дел).

Вернул батарею на место, предварительно измерив напругу, - которая оказалась в норме.

Вуаля, запускаем комп... все работает).

зы. Дату/время и кое что в BIOSe настроил по новой.

pps/ Может кому пригодится опыт).

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