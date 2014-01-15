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ОчУмелые ручки

Тема в разделе 'Хобби', создана пользователем Арчи_Гудвин, 15 янв 2014.

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  1. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.734
    Сегодня народ притащил системник.
    При включении весело моргал светодиодами, но загрузка останавливалась на сообщениях BIOSa.
    В самом низу кучи строк отметил строку CMOS Checksum Bad.
    Произвел сброс настроек BIOS к "по умолчанию", сняв батарейку и закоротив ее контакты на материнке (для ускорения дел).
    Вернул батарею на место, предварительно измерив напругу, - которая оказалась в норме.
    Вуаля, запускаем комп... все работает).
    зы. Дату/время и кое что в BIOSe настроил по новой.
    pps/ Может кому пригодится опыт).
     
    Арчи_Гудвин, 15 янв 2014
    #1 + к цитате ответитьTag
  2. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.476
    Это как ? В прямом смысле ? И что это даёт ?
     
    Оптик, 15 янв 2014
    #2 + к цитате ответитьTag
  3. korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.484
    происходит ресет(сброс настроек) биоса.

    к примеру если у вас стоял пароль на биос. таким способом вы его снимаете.

    или если сбились настройки биоса. этим методом вы восстанавливаете заводские установки.
     
    korvin, 15 янв 2014
    #3 + к цитате ответитьTag
    VIGO-Tiraspol нравится это.
  4. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.476
    Спасибо. Век живи- век учись. А если время и дату комп не держит после выключения, вероятно , тоже батарейку сменить пора ? И если не "закоротить", при её смене настройки биоса будут сохранены ?
     
    Оптик, 15 янв 2014
    #4 + к цитате ответитьTag
  5. korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.484
    тут отвечают более умные и знающие люди чем я )

    1. Аппаратные причины:

    — Села батарейка.

    2. Системные причины:

    — Из-за оперативной памяти.
    — Из-за программного обеспечения.
     
    korvin, 15 янв 2014
    #5 + к цитате ответитьTag
  6. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.476
    Второе исключено- значит батарейка. Спасибо(beer), сомневался тк в железе дуб-дубом.
     
    Оптик, 15 янв 2014
    #6 + к цитате ответитьTag
  7. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.987
    @Оптик, нет, не сохранятся.
     
    Targitai, 15 янв 2014
    #7 + к цитате ответитьTag
  8. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.734
    сбивается дата - однозначно батарея под замену.
    Закорачивание всего лишь ускоряет процесс. Можно просто вынуть и подождать минут 5-10 (это с запасом).
     
    Арчи_Гудвин, 15 янв 2014
    #8 + к цитате ответитьTag
  9. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.476
    Ясненько. Значит на днях, буду препарировать наше приложение к принтеру :)
     
    Оптик, 15 янв 2014
    #9 + к цитате ответитьTag
  10. VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    Нафиг коротить? Вынул батарейку, вынул сетевой кабель, зажал кнопку ресет и вуаля. Кстати на некоторых новых материнках есть кнопка ресета биоса.
     
    VolonoFF, 16 янв 2014
    #10 + к цитате ответитьTag
    BUSHik нравится это.
  11. korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.484
    интересная оптимизация процесса )
    вместо одного действия(закоротить два контакта на материнке), нужно сделать три(вынуть батарейку, вынуть сетевой кабель, зажать кнопку ресет).
     
    korvin, 16 янв 2014
    #11 + к цитате ответитьTag
  12. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.987
    Тут есть одна тонкость: контакты, которые нужно закорачивать, очень маленькие и расположены зачастую в труднодоступном месте. Потому иногда легче действительно так сделать.
     
    Targitai, 16 янв 2014
    #12 + к цитате ответитьTag
    VIGO-Tiraspol нравится это.
  13. korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.484
    да, бывает что их трудно найти. хотя в большинстве случаев они находятся рядом с батарейкой.
    но вытащить саму батарейку тоже не так уж и просто.
    на не разобранном ПК проще закоротить отвёрткой CMOS, чем ковырятся с батарейкой.
    имхо.
     
    korvin, 16 янв 2014
    #13 + к цитате ответитьTag
  14. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.734
    Осенью вскрыл заднюю нижнюю панель холодильника, который "Ноу-фрост".
    За панелью обнаружился крохотный трубчатый радиатор, обдуваемый миниатюрным же вентилятором.
    Так вот, у кого есть подобные холодильники - всем рекомендую проделать то же, что проделал я. Причина? пыль. Радиатор весь был заплутан "паутинистой пылью", иногда похожей на куски ваты.
    Удалось снять разделительную пластину и крыльчатку вентилятора. После этого, с помощью набора тонких щеток (в том числе и старой зубной) и упоминания некоторых родичей, а также непрерывно работающего пылесоса удалось привести радиатор в первозданный вид.
    Вуаля, КПД девайса безусловно повысился).
     
    Арчи_Гудвин, 16 янв 2014
    #14 + к цитате ответитьTag
    VIGO-Tiraspol нравится это.
  15. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.987
    @korvin, а ничего что там три штырька. И перемычка, которую нужно снять чтоб закоротить. А без длинных ногтей дело трудное....
     
    Targitai, 16 янв 2014
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    Мой способ более прост для пользователя.
     
    VolonoFF, 16 янв 2014
    #16 + к цитате ответитьTag
  17. Елена

    Елена Гений

    Дата регистрации:
    29 сен 2013
    Сообщения:
    7.299
    Была такая фигня вот буквально с недельку назад.
    Но, сброс батарейки не понадобился, всего лишь дело было в том, что отошли от винта контакты.
     
    Елена, 16 янв 2014
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.484
    штырька там не всегда три. бывает и два. и перемычка не всегда есть.
    мне намного проще закоротить чем выковыривать батарейку.
    но не суть.
    не будем рвать друг на друге рубашки из-за лишнего штырька )
     
    korvin, 16 янв 2014
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.987
    Да боже упаси :)
     
    Targitai, 16 янв 2014
    #19 + к цитате ответитьTag
  20. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.038
    Делимся навыками, нестандартными решениями, радостными открытиями, knowhow секретами быта и ремонта.
    Будь то скотч и листик А4 к лампочке, что бы в глаз не светила - до ремонта пылесоса, или микроволновки путём пинка, или кулака.
     
    Валерьян, 2 июн 2014
    #20 + к цитате ответитьTag
    VIGO-Tiraspol, Елена, Lёka и 2 другим нравится это.
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