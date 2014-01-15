ОчУмелые ручки

Сегодня народ притащил системник. При включении весело моргал светодиодами, но загрузка останавливалась на сообщениях BIOSa. В самом низу кучи строк отметил строку CMOS Checksum Bad. Произвел сброс настроек BIOS к "по умолчанию", сняв батарейку и закоротив ее контакты на материнке (для ускорения дел). Вернул батарею на место, предварительно измерив напругу, - которая оказалась в норме. Вуаля, запускаем комп... все работает). зы. Дату/время и кое что в BIOSe настроил по новой. pps/ Может кому пригодится опыт).