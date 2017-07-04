Отсрочка закона Яровой на 5 лет

То, о чём я давно говорил - похоже, что так и будет. Пока предлагают отсрочить на 5 лет. А там, как говорится - или падишах, или ишак сдохнет. Ну неподъемная это ноша, и для бюджета, и для операторов связи, и для промышленности РФ. В правительстве обсудили отсрочку «пакета Яровой» на пять лет Идею отложить вступление в силу пакета антитеррористических поправок, названного «законом Яровой», поддержала правительственная комиссия, узнали «Ведомости». Она готовит положительный отзыв, но принять его не удалось из-за возражений ФСБ Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела положительный отзыв на проект закона об отсрочке вступления в силу антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова, рассказали газете «Ведомости» источники, близкие к комиссии. Заседание состоялось в понедельник, 3 июля, уточнил собеседник издания. «Ведомости» ознакомились с копией проекта отзыва. По словам собеседника издания, утвердить положительный отзыв комиссия не смогла из-за замечаний представителя ФСБ. Проект отзыва отправлен на доработку, при этом источник газеты не уточнил, какие именно положения документа вызвали возражения ФСБ. По словам источника, знакомого с одним из участников заседания, решение доработать проект означает, что в целом комиссия одобряет эту идею, но есть необходимость уточнить некоторые положения отзыва. Законопроект об отсрочке вступления в силу некоторых положений «пакета Яровой» на пять лет внес в Госудуму член Совета Федерации Антон Беляков. Он предложил внести единственное изменение в статью 19 закона, названного «законом Яровой»: заменить слова «с 1 июля 2018 года» словами «с 1 июля 2023 года». В пояснительной записке Беляков обосновал необходимость отсрочки несколькими соображениями. Во-первых, реализация положений «закона Яровой» требует больших расходов за короткое время — около 2,2 трлн руб., что приведет к удорожанию услуг связи. При этом он сослался на главу Минкомсвязи Николая Никифорова, который заявил о возможном взлете тарифов в этом сегменте на 300%. Беляков также сослался на заявления операторов, которые посчитали, что будут находиться в налоговом убытке в течение нескольких лет. А это приведет к потерям бюджета в сотни миллиардов рублей и «остановит инновационное развитие отрасли связи». При этом «прибыль от продажи оборудования хранения данных будет находиться у иностранных производителей, которые не уплачивают российский налог на прибыль». К тому же, хотя закон «действительно формирует беспрецедентный по объему заказ, который действительно мог бы дать толчок развитию отечественной промышленности», в России нет сейчас мощностей для реализации этого заказа, что приведет к закупкам в больших объемах готовых решений у зарубежных производителей. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отказался поддержать инициативу Белякова. «Положения федерального закона еще не вступили в силу, и практика правоприменения данных норм к настоящему времени не сформирована. Нам необходимо дождаться их вступления в силу и посмотреть, возникнут ли трудности с реализацией», — заявил председатель комитета Василий Пискарев. http://www.rbc.ru/politics/04/07/2017/595b2df89a794768b832dbf1?from=main