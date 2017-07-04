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Отсрочка закона Яровой на 5 лет

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем Vladm, 4 июл 2017 в 09:52.

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    Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.634
    То, о чём я давно говорил - похоже, что так и будет. Пока предлагают отсрочить на 5 лет. А там, как говорится - или падишах, или ишак сдохнет. Ну неподъемная это ноша, и для бюджета, и для операторов связи, и для промышленности РФ.

    В правительстве обсудили отсрочку «пакета Яровой» на пять лет

    Идею отложить вступление в силу пакета антитеррористических поправок, названного «законом Яровой», поддержала правительственная комиссия, узнали «Ведомости». Она готовит положительный отзыв, но принять его не удалось из-за возражений ФСБ

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела положительный отзыв на проект закона об отсрочке вступления в силу антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова, рассказали газете «Ведомости» источники, близкие к комиссии. Заседание состоялось в понедельник, 3 июля, уточнил собеседник издания. «Ведомости» ознакомились с копией проекта отзыва.

    По словам собеседника издания, утвердить положительный отзыв комиссия не смогла из-за замечаний представителя ФСБ. Проект отзыва отправлен на доработку, при этом источник газеты не уточнил, какие именно положения документа вызвали возражения ФСБ. По словам источника, знакомого с одним из участников заседания, решение доработать проект означает, что в целом комиссия одобряет эту идею, но есть необходимость уточнить некоторые положения отзыва.

    Законопроект об отсрочке вступления в силу некоторых положений «пакета Яровой» на пять лет внес в Госудуму член Совета Федерации Антон Беляков. Он предложил внести единственное изменение в статью 19 закона, названного «законом Яровой»: заменить слова «с 1 июля 2018 года» словами «с 1 июля 2023 года».

    В пояснительной записке Беляков обосновал необходимость отсрочки несколькими соображениями. Во-первых, реализация положений «закона Яровой» требует больших расходов за короткое время — около 2,2 трлн руб., что приведет к удорожанию услуг связи. При этом он сослался на главу Минкомсвязи Николая Никифорова, который заявил о возможном взлете тарифов в этом сегменте на 300%.

    Беляков также сослался на заявления операторов, которые посчитали, что будут находиться в налоговом убытке в течение нескольких лет. А это приведет к потерям бюджета в сотни миллиардов рублей и «остановит инновационное развитие отрасли связи». При этом «прибыль от продажи оборудования хранения данных будет находиться у иностранных производителей, которые не уплачивают российский налог на прибыль». К тому же, хотя закон «действительно формирует беспрецедентный по объему заказ, который действительно мог бы дать толчок развитию отечественной промышленности», в России нет сейчас мощностей для реализации этого заказа, что приведет к закупкам в больших объемах готовых решений у зарубежных производителей.

    Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отказался поддержать инициативу Белякова. «Положения федерального закона еще не вступили в силу, и практика правоприменения данных норм к настоящему времени не сформирована. Нам необходимо дождаться их вступления в силу и посмотреть, возникнут ли трудности с реализацией», — заявил председатель комитета Василий Пискарев.

    http://www.rbc.ru/politics/04/07/2017/595b2df89a794768b832dbf1?from=main
     
    Vladm, 4 июл 2017 в 09:52
    #1
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  3. Jedinike

    Jedinike Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    5.223
    В пояснительной записке Беляков обосновал необходимость отсрочки несколькими соображениями. Во-первых, реализация положений «закона Яровой» требует больших расходов за короткое время — около 2,2 трлн руб., что приведет к удорожанию услуг связи. При этом он сослался на главу Минкомсвязи Николая Никифорова, который заявил о возможном взлете тарифов в этом сегменте на 300%.

    Всем кукарекающим, что цены бы не поднялись.

    Беляков также сослался на заявления операторов, которые посчитали, что будут находиться в налоговом убытке в течение нескольких лет. А это приведет к потерям бюджета в сотни миллиардов рублей и «остановит инновационное развитие отрасли связи». При этом «прибыль от продажи оборудования хранения данных будет находиться у иностранных производителей, которые не уплачивают российский налог на прибыль». К тому же, хотя закон «действительно формирует беспрецедентный по объему заказ, который действительно мог бы дать толчок развитию отечественной промышленности», в России нет сейчас мощностей для реализации этого заказа, что приведет к закупкам в больших объемах готовых решений у зарубежных производителей.

    Неужели одумались и поняли? Ведь рф не выпускает ничего из области полупроводоников и носителей для серверов.
     
    Jedinike, 4 июл 2017 в 10:22
    #2
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  4. TopicStarter Overlay
    Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.634
    Я сразу говорил, что этот закон принят исключительно ради пиара, и исполнять его никто не собирается. Нет таких денег в бюджете. За счет операторов - дикое подорожание услуг. Если подорожают услуги - это коснется всех, и будет для экономики сравнимо по эффекту с соответствующим повышением цен на энергоносители.

    Теоретически - эту отрасль можно "понять", закупив соответствующее оборудование (хотя денег нужно потратить довольно много). Ничего "космического" в нём нет. Вопрос в другом - куда потом девать эти мощности, после исполнения этого закона? Чтобы всё окупилось, нужен стабильный и очень ёмкий рынок сбыта. Недаром ведь производителей дисков в мире очень мало.
     
    Vladm, 4 июл 2017 в 10:40
    #3
  5. Jedinike

    Jedinike Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    5.223
    Пиара кого? Госпожи Яровой? Она точно не бедствует. Зачем принимать законы, которые заведомо неисполнимы?
    Да, но эта отрасль полностью потеряна в РФ, создали эльбрус, который на 25 лет отстал от индустрии полупроводников. Хорошо, он сделан для военных и это большой плюс, но для всего остального надо покупать за бугром.
     
    Jedinike, 4 июл 2017 в 10:52
    #4
  6. TopicStarter Overlay
    Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.634
    Жириновский тоже не нищий, но пиарится постоянно. Эта привычка у политиков "в крови", причем во всём мире.

    Я бы не был столь категоричен, отставание есть, большое, но не "навсегда". Тут, как в любом бизнесе - считаются выгоды и вложения. Если выгода невелика, и вложения будут окупаться десятки лет, то зачем огород городить? Для военных поддерживают разработки электроники класса "military" и "aerospace" - они под вечными западными санкциями, поэтому - хош не хош, а делать надо. И в этой области чудеса суперминиатюризации не применяются - из-за условий эксплуатации (температуры, радиация и т.п.). Стоят они очень дорого, и в бытовой технике неконкурентоспособны.

    Все современные инновации, техпроцессы 8 нм и меньше - в основном для потребительского рынка. А с этим очень всё сложно. Нужно, чтобы сразу сошлось много "звёзд":

    1) дешевые редкоземельные металлы;
    2) большой ассортимент выпускаемых изделий;
    3) наличие большого количества производителей бытовой электроники;
    4) ёмкий рынок сбыта.

    Нужен миллиард - другой постоянных покупателей. В РФ население до 125 миллионов не дотягивает.
     
    Vladm, 4 июл 2017 в 11:07
    #5