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Оториноларинголог

Тема в разделе 'Здоровье, медицина, красота', создана пользователем Анка, 7 фев 2017 в 10:33.

Статус темы:
Закрыта.
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    Анка

    Анка Новичок

    Дата регистрации:
    Сегодня
    Сообщения:
    1
    Подскажите хорошего специалиста по исправлению перегородки носа в Тирасполе! Заранее спасибо)
     
    Анка, 7 фев 2017 в 10:33
    #1
  2. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.102
    http://disput-pmr.ru/threads/Правила-форума-редакция-от-24-01-2015.29/
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    http://disput-pmr.ru/threads/ЛОР-отделение-леч-городка.421/
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    тема закрыта
     
    Admin, 7 фев 2017 в 10:49
    #2


Статус темы:
Закрыта.