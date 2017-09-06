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Открылась новая служба доставки посылок в с.Кучурган. (Meest-Express)

Тема в разделе 'Дубоссары, Слободзея, Каменка, Днестровск, Рыбница', создана пользователем meest, 6 сен 2017 в 16:52.

5/5, 1 голос
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  1. TopicStarter Overlay
    meest

    meest Пользователь

    На форуме с:
    Среда
    Сообщения:
    8
    Открылась новая служба доставки посылок в с.Кучурган. (Meest-Express)

    Посылки доставляются со всей Украины! А так же со стран: Америка, Китай и Европы (Италия, Франция, Англия, Испания, Германия, Польша)

    Все очень легко и доступно в оформление заказа на сайте-www.mymeest.com

    Цены дешевле и выгодней чем на Новой почте! Перевозка крупно габаритных грузов!(Колеса, Холодильники)

    Всю необходимую информацию вы можете узнать по телефону и на сайте компании:

    Укр.- +380964912179

    ПМР- 77977707

    Viber-по этим же номерам!

    www.meest-express.com
     
    Last edited by a moderator: 6 сен 2017 в 21:52
    meest, 6 сен 2017 в 16:52
    #1
    Oleg и egorr222 нравится это.
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  3. slaven

    slaven Гений

    На форуме с:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    72
    Вы своим КучЕрган всех потенциальных клиентов распугаете.
     
    slaven, 6 сен 2017 в 19:13
    #2
    notebook, ОДОБРЯМС, BUSHik и 2 другим нравится это.
  4. Olga69

    Olga69 Гений

    На форуме с:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    3.187
    Еще и странами Европы убили(066):D
     
    Olga69, 6 сен 2017 в 19:16
    #3
    ОДОБРЯМС, BUSHik и Незнакомка нравится это.
  5. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    6.517
    Всё, что не Украина и не Россия - Европа!:D
     
    Незнакомка, 6 сен 2017 в 19:20
    #4
    BUSHik нравится это.
  6. dgin

    dgin Гений

    На форуме с:
    3 июл 2015
    Сообщения:
    618
    Уровень грамотности зашкаливает. Ребенок что ли объявление написал?
     
    dgin, 6 сен 2017 в 19:30
    #5
  7. deFAQto

    deFAQto Гений

    На форуме с:
    29 апр 2014
    Сообщения:
    169
    upload_2017-9-6_19-53-22.png
     
    deFAQto, 6 сен 2017 в 19:52
    #6
    Толмач нравится это.
  8. Olga69

    Olga69 Гений

    На форуме с:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    3.187
    Olga69, 6 сен 2017 в 19:54
    #7
  9. deFAQto

    deFAQto Гений

    На форуме с:
    29 апр 2014
    Сообщения:
    169
    deFAQto, 6 сен 2017 в 20:06
    #8
    Толмач нравится это.
  10. deFAQto

    deFAQto Гений

    На форуме с:
    29 апр 2014
    Сообщения:
    169
    Организация у которой я постоянно что-то покупаю даже не знает о существовании meest-express

    upload_2017-9-6_20-8-51.png

    Думайте сами, решайте сами...
     
    deFAQto, 6 сен 2017 в 20:09
    #9
  11. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.722
    Last edited: 6 сен 2017 в 20:23
    ОДОБРЯМС, 6 сен 2017 в 20:16
    #10
  12. TopicStarter Overlay
    meest

    meest Пользователь

    На форуме с:
    Среда
    Сообщения:
    8
    Телефоны реальные, пмр - номер размещен для удобства, за ошибки приносим извинения, поправить уже не можем.
     
    meest, 6 сен 2017 в 20:59
    #11
  13. Laleo

    Laleo Гений

    На форуме с:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.811
    Мде... Похоже, ребята знатно облажались вна Украине и решили слегка поправить положение за счёт приднестровских заказов)))
     
    Laleo, 6 сен 2017 в 23:14
    #12
  14. TopicStarter Overlay
    meest

    meest Пользователь

    На форуме с:
    Среда
    Сообщения:
    8
    Негативные отзывы работы в большей свой части, связаны с курьерской доставкой-адресной доставкой.
     
    meest, 7 сен 2017 в 00:24
    #13
  15. barabashka

    barabashka Гений

    На форуме с:
    9 фев 2015
    Сообщения:
    158
    Негативные отзывы в большей своей части связаны с некачественным выполнением взятых на себя обязательств, упс
     
    barabashka, 7 сен 2017 в 00:37
    #14
    ASK, Вольфович и Laleo нравится это.
  16. Вольфович

    Вольфович Гений

    На форуме с:
    15 июн 2015
    Сообщения:
    380
    Облажались нормально так:D
     
    Вольфович, 7 сен 2017 в 10:01
    #15
  17. TopicStarter Overlay
    meest

    meest Пользователь

    На форуме с:
    Среда
    Сообщения:
    8
    Это что показатель? Многие организации и вообще люди которые находятся и живут в г. Одесса не знают что такое Приднестровье и что? Многие до сих пор кто живет в ПМР не знают что есть доставка Интайм и что доставка тех же колес на порядок ниже чем у НП и что? Многие думают что сайты РОЗЕТКА и ПРОМ это весь торговый рай Украины.
    Лично пользуюсь в течении 2-х лет доставкой из Америки и Англии- потерянных посылок не было. Сам живу в ПМР. Информацию размещаю исходя из своего опыта.
    Сейчас есть альтернатива. НП быстра, но порой тарифы на доставку удивляют.
    Есть оценка работы https://www.ukrainian-choice.com/2016-sfera-poslug - не с неба взята.
    Помимо доставки по Украине, есть возможность самостоятельного интернет шопинга - Америка, Китай, Италия, Франция, Англия, Испания, Германия, Польша, Португалия) не выходя из дома и тарифы на услугу доставки очень приятные.
    Если у кого есть вопросы, задавайте всегда рады помочь.
     
    meest, 7 сен 2017 в 12:40
    #16
  18. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    287
    почему такая серьезная организация не может себе позволить SSL сертификат?
     
    slavakvs, 7 сен 2017 в 13:11
    #17
  19. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.722
    Почему не может? Может вы не то смотрели?
    4.jpg
     
    ОДОБРЯМС, 7 сен 2017 в 13:46
    #18
  20. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    287
    ssssss.jpg
     
    slavakvs, 7 сен 2017 в 14:02
    #19
  21. egorr222

    egorr222 Активный пользователь

    На форуме с:
    12 мар 2016
    Сообщения:
    11
    egorr222, 7 сен 2017 в 14:13
    #20
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