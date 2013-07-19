Отдыхали ли на море?

Тема в разделе 'Спорт и отдых', создана пользователем Admin, 19 июл 2013.
Еще конечно есть время, но все же может кто-то уже успел отдохнуть и поделится впечатлениями?
На Грибовке, и видели дельфина метрах в 100 от берега, в начале дня прошёл ливнец не слабый, а так весь день СОЛНЦЕ, жаль волн вообще не было.....
Ездили этим летом в Крым. С женой и ребенком (2,3 г.) на машине. Ездили на мыс Тарханкут в пос. Оленевку. На обратном пути заехали в Евпаторию (что то похожее на Слободзею, только с трамвайными путями. Никогда бы там не остановился отдыхать) и самое яркое впечатление оставил Севастополь (были один день, просто гуляли по городу и любовались достопримечательностями, естественно с платной морской прогулкой).
Что могу сказать. Ближайшие пару лет в Крым я не поеду. "Вау" не произошло. В первый день когда мы туда приехали - жена расплакалась, мол разве стоит преодолевать такое расстояние ради этого... Расчет по деньгам у нас был 100 $ в сутки, в итоге потратили за 6 дней 500 $ (судя по тому, как отдыхали другие, наш вариант был из разряда "супер эконом" или "мы чужие на этом празднике жизни". Не верьте тому, кто говорит, что в Затоке дороже чем в Крыму. Это не правда. Цены примерно одинаковые, а то и крымские дороже.
Жилье снимали в пансионате за 30 $ в сутки - 2-х местный номер со всеми удобствами (конец июня). Ели в столовой при пансионате и частично свое. Очень не понравилось, что до пляжа далеко идти, взрослому около 20мин пешком, по опросу других отдыхающих так отдыхает большинство, поскульку жилье у моря в разы дороже. Пол дня искал копченую рыбу в поселке, нашел в одном маленьком магазине, за бешеные деньги и то с душком. По пляжу носили копченого леща за 70 гр./ шт. (вес примерно 0,7 кг), в магазине я купил копченую ставриду за 80г./ кг. Фрукты стоят бешеных денег (черешня 35гр/кг, персик 20гр/кг, короче фрукты не покупали) Пиво на пляже 15-20 гр./0,5л, в магизине (от пляжа до ближайшего магазина идти минут 10-15) такое же пиво около 10гр. Я тосковал по Затоке, где вышел из домика и рядом ларек с пивом, еще 10 метров - море. А тут приходилось постоянно куда-то ходить, неся на себе ребенка, ласты, маску, покрывало, пиво, закуску, бутылку с водой, круг, матрас, насос и прочее. Такое чувство, что загорали мы на на пляже, а в пути до пляжа и обратно.
Из приятных впечатлений остались две морские прогулки, дельфинарий и ящик пива "Крым" купленный в Симферополе на обратном пути.
С женой решили, что в следующем году поедем в Затоку.
В целом мы сделали вывод, что отдохнули не плохо, но дальняя дорога того не стоит.
конец июня , Грибовка база "Чайка" , 4-ех местный люкс 400 гр , езжу туда с 90-ых все нравится
Была там два года назад,
Мне не понравилось,
1. По пляжу идти (песок горячий)и идти метров 200
2. Столовое питание - не нравиться, + график работы с моим желудком не совпадал,
3. За преждевременное бронирование номера, за стоянку авто под окнами номера пришлось отдельно доплачивать
Понравилось:
Номер супер, обслуживание в номерах супер.
Был в Крыму на мысе Айя. Всё отлично.
Вот год почти закончился, а я не была на море. Очень дорого выходит и не могу себе позволить. Зато поменяла себе истёкшие паспорта, что уже является подготовкой. Надеюсь в следующем поеду, надо оставаться оптимисткой. Всем также желаю побывать на море в 2014.
Последний раз была на море лет 6 назад. Ещё раньше - была на Азовском - понравилось больше, чем на Чёрном.
В Одессе можно отдыхать в режиме "суперэконом" если знаешь где можно в ближайших магазинах закупить воду, пиво, попкорн и т.д. в разы дешевле. Аркадия - грязный до ужаса пляж. "Золотой берег" - далеко ехать, но чисто.
В Одессе, есть отличный отдых, просто места надо знать, 10$, в сутки с человека, до моря, метров 300, и все удобства, езжу туда лет 6 , и и разу не пожалел, вода, как стекло, когда по утрам, хожу ловить со скал бычков, видно, как эти бычки, хватают наживку, вот такое местечко, ну, естественно, не в черте города, чуть в сторону. Езжу по 5-6 раз за лето, благо, что близко, поездка выходного дня, на хорошей машине, зная принцип движения, частных машин через границу, можно доехать за 2 часа, это от порога, до порога.
Круто)))
Тайну не откроете?
езжу сюда http://dorogovkaz.com/baza_otdyha_okean.php уже 4 года.Ни на что не променяю.......
за лето успеваю 5-6 раз побывать там...
запросто, по Старониколаевской дороге,в сторону Николаева, есть село Фонтанка, от Одессы, минут 10 на машине, ну, а дальше, пишите в личку, дам телефон, название улицы,и номер дома, а то там, почти всегда аншлаг, много туристов из-за границы, но позвонив предварительно, свободно можно договориться, что бы вам забронировали комнату, как я, и делаю, всегда.
Спасибо за рассказ.Этим летом в задумках было рвануть в Крым,хорошо что поехали по старинке в Затоку. Были на базе "Тира",очень понравилось.
Их сайт http://moreleto.com.ua/articles/otdykh-v-zatoke/zatoka-baza-otdykha-tira.html
Так же ездил этим летом в Крым, один, на своем транспорте, вариант "супер-эконом" с проживанием в палатке, посетил места: Геническ (азовское море, горячие источники, Арбатская стрелка), Керчь (соляные озера, грязевые вулканы, посмотрел город), Феодосия, Коктебель (проживание в кемпинге 35 гр, катание на караблике 100 гр), Мыс Меганом (самая засушливая точка Крыма, додя нет в среднем 360 дней в году , потрясающие виды), Солнечная долина, Судак, Алушта, (Церковь затанувшим коряблям), Ялта, Ай-петри (покушал замечательный шашлык за 50 гр у какого то Джамшута ), Бахчисарай, Саки, Евпатория, Оленевка (на Тарханкуте).
Пройдено за 14 дней более 2000 км, потрачено в районе 2000 гривен, в основном растраты на бензин, рассчитывал потратить больше, но т.к. доллары забыл дома, то пришлось економить больше и укладываться в имеющийся запас гривны. единственное, что напрягало, это платная пресная вода и отсутствие туалета.
В общем ооочень понравилось, хотя устал как последняя сволочь, но в следующем году снова обязательно поеду в Крым.
Так же отдыхал в Одессой области в Лебедевке - ничего интереснго, рутинно, домик-море, море - домик, на третий день уже хотел домой.
Почти на всех курортах так. Я вожу воду с собой - напрягает платить 1,5-2 грн. за литр. Набираю в бутылки около 20 л. воды и распихиваю по машине во все пустоты. Если пить и готовить еду, то хватает на неделю. Рядом с нашим домиком в Крыму рос (а вернее чах) небольшой кустик винограда. Я его полил остатками молдавской воды, нужно позвонить узнать, как он )).
Если взять средний расход бензина 8 л. на 100км, то проехав 2000км вы сожгли 160л. топлива. Умножаем на 11грн. за литр и получаем 1760грн.
Возникает вопрос, как Вы прожили 14 дней на 240 грн.?
Мотоцикл рулит
3-4л на 100 км, умножаем на 2000 = 60л умножаем на 11гр = 660 гривен + 6л и полный бак из дому
По тому и пиходилось воду покупать т.к. на нем много с собой не увезешь
2000км на мотоцикле? Страшное дело... Вы либо фанат, либо безумец))
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