Отдыхали ли на море?

Ездили этим летом в Крым. С женой и ребенком (2,3 г.) на машине. Ездили на мыс Тарханкут в пос. Оленевку. На обратном пути заехали в Евпаторию (что то похожее на Слободзею, только с трамвайными путями. Никогда бы там не остановился отдыхать) и самое яркое впечатление оставил Севастополь (были один день, просто гуляли по городу и любовались достопримечательностями, естественно с платной морской прогулкой). Что могу сказать. Ближайшие пару лет в Крым я не поеду. "Вау" не произошло. В первый день когда мы туда приехали - жена расплакалась, мол разве стоит преодолевать такое расстояние ради этого... Расчет по деньгам у нас был 100 $ в сутки, в итоге потратили за 6 дней 500 $ (судя по тому, как отдыхали другие, наш вариант был из разряда "супер эконом" или "мы чужие на этом празднике жизни". Не верьте тому, кто говорит, что в Затоке дороже чем в Крыму. Это не правда. Цены примерно одинаковые, а то и крымские дороже. Жилье снимали в пансионате за 30 $ в сутки - 2-х местный номер со всеми удобствами (конец июня). Ели в столовой при пансионате и частично свое. Очень не понравилось, что до пляжа далеко идти, взрослому около 20мин пешком, по опросу других отдыхающих так отдыхает большинство, поскульку жилье у моря в разы дороже. Пол дня искал копченую рыбу в поселке, нашел в одном маленьком магазине, за бешеные деньги и то с душком. По пляжу носили копченого леща за 70 гр./ шт. (вес примерно 0,7 кг), в магазине я купил копченую ставриду за 80г./ кг. Фрукты стоят бешеных денег (черешня 35гр/кг, персик 20гр/кг, короче фрукты не покупали) Пиво на пляже 15-20 гр./0,5л, в магизине (от пляжа до ближайшего магазина идти минут 10-15) такое же пиво около 10гр. Я тосковал по Затоке, где вышел из домика и рядом ларек с пивом, еще 10 метров - море. А тут приходилось постоянно куда-то ходить, неся на себе ребенка, ласты, маску, покрывало, пиво, закуску, бутылку с водой, круг, матрас, насос и прочее. Такое чувство, что загорали мы на на пляже, а в пути до пляжа и обратно. Из приятных впечатлений остались две морские прогулки, дельфинарий и ящик пива "Крым" купленный в Симферополе на обратном пути. С женой решили, что в следующем году поедем в Затоку. В целом мы сделали вывод, что отдохнули не плохо, но дальняя дорога того не стоит.

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