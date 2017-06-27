Ответственность Водоканала ПМР.

Добрый вечер товарищи! Я бы хотел рассказать о ситуации произошедшей буквально на моих глазах. Всё началось с того, что около двух недель назад у нескольких абонентов этого ГУП исчезла вода. После обращения с жалобой в Водоканал, была направлена бригада на место отключения, где и выяснилось, что вода была отключена по причине ветхости труб, которые не будут ремонтировать, и нужно подключиться к новой трассе находящейся неподалеку. То что никаких уведомлений не было, и несколько частных домохозяйств (с детьми, пенсионерами), оставались в неведении и без воды в середине лета на протяжении 14 дней, пожалуй оставим на совести этих специалистов. Ими были произведены пробные раскопки экскаватором в поисках врезки от старой трассы к счётчикам, но так как никаких схем или иной документации нет, они ничего не нашли. После этого посоветовали абонентам своими силами и за свой счёт прокладывать водопровод от новых труб. А это около 40-50 метров, из которых около 20 нужно "пробить" в грунте под асфальтом двухполосной дороги, двумя ливнёвками и тротуаром. Хотелось бы услышать ваше ценное мнение о ситуации.