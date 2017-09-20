Опрос. Кто, если не Путин?

Не беспокойтесь граждане. Солнцеликий никуда не собирается пока уходить, жив здоров и на 147% переизберется (март 2018). Но вопрос остается, ВВП не вечен, может подустать, да и всякое бывает. Ввиду отсутствия настоящей политконкуренции остается её только додумывать. Кто станет президентом после Путина? Какой ваш прогноз? Справка, краткая. 1) Шойгу. Министр обороны, бывший глава МЧС. 2) Медведев. Премьер-министр, экс-президент и просто Димон. 3) Володин. Председатель ГосДумы. Назывался преемником Путина (слухи) полгода назад. 4) Жириновский. Глава партии ЛДПР, депутат ГД с 1993 года. 5) Зюганов. Глава КПРФ, депутат ГД с 1993 года 6) Миронов С.М. Руководитель "Справедливой России", депутат ГД с 2011 года. 7) Собянин. Мэр Москвы с 2010 года. 8) Матвиенко. Председатель Совета Федерации. 9) Кадыров Рамзан. Глава Чечни, главный пехотинец Путина. 10) Навальный А.- оппозиционер, основатель "Фонда борьбы с коррупцией".