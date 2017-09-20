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Опрос. Кто, если не Путин?

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем dock, 20 сен 2017 в 16:00.

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Кто, если не Путин?

  1. Шойгу

    3 голосов
    42,9%

  2. Медведев

    0 голосов
    0,0%

  3. Володин

    0 голосов
    0,0%

  4. Жириновский

    0 голосов
    0,0%

  5. Зюганов

    0 голосов
    0,0%

  6. Миронов

    0 голосов
    0,0%

  7. Собянин

    1 голосов
    14,3%

  8. Матвиенко

    0 голосов
    0,0%

  9. Кадыров

    0 голосов
    0,0%

  10. Навальный или другой оппозиционер

    0 голосов
    0,0%

  11. Тот, на кого укажет Путин

    1 голосов
    14,3%

  12. Свой вариант

    2 голосов
    28,6%
0/5, Голосов: 0
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    dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.555
    Не беспокойтесь граждане. Солнцеликий никуда не собирается пока уходить, жив здоров и на 147% переизберется (март 2018). Но вопрос остается, ВВП не вечен, может подустать, да и всякое бывает. Ввиду отсутствия настоящей политконкуренции остается её только додумывать.
    Кто станет президентом после Путина? Какой ваш прогноз?
    Справка, краткая.
    1) Шойгу. Министр обороны, бывший глава МЧС.
    2) Медведев. Премьер-министр, экс-президент и просто Димон.
    3) Володин. Председатель ГосДумы. Назывался преемником Путина (слухи) полгода назад.
    4) Жириновский. Глава партии ЛДПР, депутат ГД с 1993 года.
    5) Зюганов. Глава КПРФ, депутат ГД с 1993 года
    6) Миронов С.М. Руководитель "Справедливой России", депутат ГД с 2011 года.
    7) Собянин. Мэр Москвы с 2010 года.
    8) Матвиенко. Председатель Совета Федерации.
    9) Кадыров Рамзан. Глава Чечни, главный пехотинец Путина.
    10) Навальный А.- оппозиционер, основатель "Фонда борьбы с коррупцией".
     
    dock, 20 сен 2017 в 16:00
    #1
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  3. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.929
    Ни один из списка не тянет. Из всех популярнее Шойгу, но он больше исполнительный руководитель, чем лидер. Вероятнее, что будет выдвинута другая фигура, но не лично Путиным. а коллегиально. Путин, повторюсь еще раз, решает явно не единолично, даже сейчас.
     
    Vladm, 20 сен 2017 в 16:04
    #2
    Nike, Admin и VIGO нравится это.
  4. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.905
    А почему нет К. Собчак? В новостях говорили, что она то-же баллотироваться будет.
     
    Warlock, 20 сен 2017 в 16:21
    #3