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Опрос. Кишинев—Тирасполь: как относитесь к соседу?

Тема в разделе 'Внутренняя политика', создана пользователем pirat2k, 12 дек 2017 в 17:24.

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    pirat2k

    pirat2k Гений

    На форуме с:
    25 июл 2015
    Сообщения:
    560
    Взаимоотношения между Приднестровьем и Молдовой как никогда сложны и специфичны: с одной стороны, Президент РМ поздравляет Вадима Красносельского с победой на выборах и договаривается о личной встрече, с другой, уже открыт первый молдавско-украинский таможенный пункт на приднестровском участке; с одной стороны, Игорь Додон стремится обеспечить хорошие взаимоотношения с Российской Федерацией и Приднестровьем в частности, с другой, Молдова объявляет группу российских дипломатов персонами нон-грата; с одной стороны, некоторые политологи пророчат возобновление плана Козака, с другой, парламент Молдовы сохраняет проевропейские настроения. Список можно продолжать и далее, но стоит учесть, что все это происходит на политическом уровне. А каково мнение людей? Мы решили спросить это у них: отправились в столицу Молдовы, Кишинев, чтоб узнать мнение жителей города о ближайшем соседе — Приднестровье; также не забыли и о тираспольчанах: постарались выяснить, что думают они о Республике Молдова.

    Интересно Ваше мнение?

     
    pirat2k, 12 дек 2017 в 17:24
    #1
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  3. Герман

    Герман Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    735
    Соседи совсем оборзели, летал недавно домой, прилетаю обратно, в зад, в Кишинёвском аэропорту пограничник отводит меня в сторону, и просит подождать, когда все пассажиры прошли, подошел старший смены, и говорит " У вас нет вида на жительство Молдовы, мы вас депортируем в Россию, тем же самолётом, на котором вы прилетели" я говорю " У меня есть регистрация на три года в ПМР, до 2020 года" - " Мы не признаем эту бумажку, можете с ней в туалет сходить" вот так, стою и думаю, как быть, мне послезавтра на работу, а тут, обратно в Москву, еле уговорил, сказали, что занесли меня куда то там, если не сделаю вид на жительство, в следующий раз депортируют, как вам ситуация, скоты, эти румыны, правильно их мой отец в ВОВ мочил, надо было всех закатать в асфальт.
     
    Герман, 13 дек 2017 в 21:00
    #2
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