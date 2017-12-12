Опрос. Кишинев—Тирасполь: как относитесь к соседу?

Взаимоотношения между Приднестровьем и Молдовой как никогда сложны и специфичны: с одной стороны, Президент РМ поздравляет Вадима Красносельского с победой на выборах и договаривается о личной встрече, с другой, уже открыт первый молдавско-украинский таможенный пункт на приднестровском участке; с одной стороны, Игорь Додон стремится обеспечить хорошие взаимоотношения с Российской Федерацией и Приднестровьем в частности, с другой, Молдова объявляет группу российских дипломатов персонами нон-грата; с одной стороны, некоторые политологи пророчат возобновление плана Козака, с другой, парламент Молдовы сохраняет проевропейские настроения. Список можно продолжать и далее, но стоит учесть, что все это происходит на политическом уровне. А каково мнение людей? Мы решили спросить это у них: отправились в столицу Молдовы, Кишинев, чтоб узнать мнение жителей города о ближайшем соседе — Приднестровье; также не забыли и о тираспольчанах: постарались выяснить, что думают они о Республике Молдова. Интересно Ваше мнение?