Опрос. Какой ваш любимый праздник?

Так как скоро праздник (2 сентября), а еще я обожаю опросы, то решил создать тему. У меня НГ на первом месте. Предновогодняя суета, особая атмосфера праздника до и после. Религиозные праздники не отмечаю, ввиду полной атеистичности. 23 ферваля и 8 марта тоже не очень, еще со школы. Обязаловка какая то, буэээ. 9 мая скорее памятная дата + много политики сейчас. Ну и в целом не люблю праздники, предполагающие бурное отмечание на открытом пространстве в большой компании. p.s.Можно выбрать несколько вариантов, для тех, кто любит отмечать.