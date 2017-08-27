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Опрос. Какой ваш любимый праздник?

Тема в разделе 'Спорт и отдых', создана пользователем dock, 27 авг 2017.

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Какой ваш любимый праздник?

  1. Новый год

    19 голосов
    63,3%

  2. Рождество

    2 голосов
    6,7%

  3. Пасха

    5 голосов
    16,7%

  4. День трудящихся (1 мая)

    2 голосов
    6,7%

  5. День Победы

    8 голосов
    26,7%

  6. День Республики (2 сентября)

    3 голосов
    10,0%

  7. День рождения (свой, Админа, кота Мурзика и т.д.)

    6 голосов
    20,0%

  8. Какой то другой праздник (День ВДВ, Праздник сбора урожая, День святого Патрика и так далее)

    2 голосов
    6,7%

  9. 23 февраля

    1 голосов
    3,3%

  10. 8 марта

    2 голосов
    6,7%

  11. Нет любимых праздников, но праздную их по традиции

    5 голосов
    16,7%

  12. Вообще ничего не праздную.

    2 голосов
    6,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.523
    Так как скоро праздник (2 сентября), а еще я обожаю опросы, то решил создать тему.
    У меня НГ на первом месте. Предновогодняя суета, особая атмосфера праздника до и после.
    Религиозные праздники не отмечаю, ввиду полной атеистичности.
    23 ферваля и 8 марта тоже не очень, еще со школы. Обязаловка какая то, буэээ.
    9 мая скорее памятная дата + много политики сейчас.
    Ну и в целом не люблю праздники, предполагающие бурное отмечание на открытом пространстве в большой компании.
    p.s.Можно выбрать несколько вариантов, для тех, кто любит отмечать. :)
     
    dock, 27 авг 2017
    #1
    Lёka и terra нравится это.
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  3. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.777
    Новый год, День Победы, День Республики (2 сентября), День рождения
    + 12 апреля и День города! (Можно добавить в опросник)
     
    Last edited: 28 авг 2017
    VIGO, 27 авг 2017
    #2
    Оптик нравится это.
  4. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.267
    Поставил галочку "день рождения". Хоть свой и не люблю - осознаешь, что стареешь, но у знакомых не прочь поотмечать
     
    Майк Вазовски, 27 авг 2017
    #3
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  5. TopicStarter Overlay
    dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.523
    Мне кажется, что 12 апреля, что день города не такие великие праздники, чтобы их отдельно добавлять.
     
    dock, 27 авг 2017
    #4
    Lёka и terra нравится это.
  6. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.777
    Не сказал бы!
     
    VIGO, 27 авг 2017
    #5
    Оптик нравится это.
  7. Черномор

    Черномор Активный пользователь

    На форуме с:
    8 авг 2017
    Сообщения:
    116
    У меня нет любимых праздников. Люблю когда неожиданно или по плану происходят приятные события. А из перечисленых: 9 Мая и День республики.
     
    Черномор, 28 авг 2017
    #6
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  8. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.874
    В детстве любил и НГ, и день рождения, и 1 мая. А с возрастом - каждый праздник воспринимается, как обязаловка. Если не получается "откосить" - то скорее бы отбыть и заняться своими делами.

    Так что даже не знаю, за что голосовать.
     
    Vladm, 28 авг 2017
    #7
    Lёka, Вольфович, Оптик и 2 другим нравится это.
  9. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    8.149
    Люблю НГ, но последние годы всё не так((этот встретил в одиночестве и в 23-00 с потолка лилась вода и я в обзвоне аварийки и собирании воды...
     
    Admin, 28 авг 2017
    #8
    Lёka, terra, Оптик и 4 другим нравится это.
  10. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.281
    Первые деньки весны
     
    Валерьян, 28 авг 2017
    #9
    Lёka, VIGO и Оптик нравится это.
  11. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.052
    А как же 1 сентября - День знаний?
     
    пряник, 28 авг 2017
    #10
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  12. okarinasai

    okarinasai Гений

    На форуме с:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    1.282
    мой любимый праздник - это море!
     
    okarinasai, 28 авг 2017
    #11
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  13. harley quinn

    harley quinn Гений

    На форуме с:
    27 авг 2016
    Сообщения:
    429
    Люблю др своего ребёнка.
    А так вообще терпеть не могу праздники, вообще ничего б не праздновала. Но мои родственники меня не поддерживают)
     
    harley quinn, 28 авг 2017
    #12
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  14. Abbra

    Abbra Активный пользователь

    На форуме с:
    2 ноя 2016
    Сообщения:
    43
    Новый год!! А свой ДР - просто терпеть не могу...
     
    Abbra, 28 авг 2017
    #13
    Lёka, Анаконда и Оптик нравится это.
  15. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    6.517
    и так все праздники) если есть с кем праздновать, то все праздники любимые :)
     
    Незнакомка, 28 авг 2017
    #14
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  16. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.119
    Добавьте 2 пункта -
    1. нет любимых праздников, но праздную их по традиции
    2. Вообще ничего не праздную.

    вся атмосфера праздника осталась в далёком детстве... Отмечаем - 9 Мая...
     
    Анаконда, 28 авг 2017
    #15
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  17. слон

    слон Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    448
    Да, 9 Мая был самый грандиозный праздник, как же его изг-ли за последние года, люди сотнями ходят неприкаянные по городу, а шиш: не палаток ни подворий, ни парада..а до 2 сентября ещё ого-го.
     
    слон, 28 авг 2017
    #16
    Lёka нравится это.
  18. слон

    слон Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    448
    Кстати, что там наши жадёбы опять зажали на нормальный концерт 2 сентября?
     
    слон, 28 авг 2017
    #17
    terra нравится это.
  19. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    8.149
    администрация
    добавил
     
    Admin, 28 авг 2017
    #18
    Анаконда нравится это.
  20. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.777
    http://www.tirasadmin.org/new/2017-08-19/14637
    Никого не приглашали, свои коллективы будут, ибо экономика должна быть экономной.
     
    VIGO, 28 авг 2017
    #19
    terra и слон нравится это.
  21. слон

    слон Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    448
    Нуу и жидыы, уже корку хлеба лень народу подбросить..
     
    слон, 28 авг 2017
    #20
    VIGO и terra нравится это.
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