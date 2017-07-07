Опровержение фейков...

На самом деле: Геннадий Зыкин Туркменбаши объявил, что имеющие совершеннолетних детей пенсионеры должны содержаться ими. Кроме того, не имели права на пенсии те, кто не может подтвердить свой стаж работы документально. Одинокие пенсионеры должны были сдать квартиры государству и переселиться в дома для престарелых, за содержание в которых должна была отчисляться часть сохранённой пенсии. Пенсионные выплаты колхозникам были уменьшены и приостановлены на два года, а «переплаты» колхозникам-ударникам времен СССР, когда «главе семьи неправомерно начислялась повышенная пенсия», должны были быть возвращены. Постановлением парламента по предложению Туркменбаши до 2030 года в Туркмении должны были оставаться бесплатными для всего населения страны электроэнергия, газ, вода и пищевая соль. Однако летом 2017 года преемник Ниязова Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству отменить все указанные льготы: «льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи». Право на получение бесплатного бензина, введённое, впрочем, уже после смерти Ниязова, было упразднено ещё ранее, в апреле 2014 года. В 2002 году Туркменбаши приурочил к своему дню рождения указ, согласно которому каждый гражданин страны, достигший 62-летнего возраста, имеет право на дополнительный выходной день и денежное пособие на покупку жертвенного барана. Пособия инвалидам были отменены, и им предписывалось переселиться в дома для инвалидов. http://visasam.ru/emigration/pereezdsng/zhizn-i-ceny-v-turkmenistane.html