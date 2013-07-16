Он-лайн игры

Тема в разделе 'Хобби', создана пользователем Margo, 16 июл 2013.
Как определить, где заканчивается хобби и начинается зависимость?
Всё зависит от реакции жены, когда закомпьютер садишься! По ней проще всего определить.
я одно время был от одной MMORPG игры? но после того как добился всего в ней интерес пропал. проиграл 4 года и кстати не разу не вкидывал реала
и даже друзья ничего не дарили?
Вот я, то реагирую, то не реагирую. Думаю, не шизофрения ли у меня .
Во-во. А как насчет: "Ты мне там кинь, в Москве в своей, а я тебе потом игровыми отдам".
Играю 3-ий год. Абсолютно бесплатно. Не трачу ни копейки реальных денег! Надоело - выключила комп!)))
в WOT рублюсь с 2011. То отпускает, то опять играю.
лучше вообще с этим не связываться
я зарабатываю на онлайн играх
тоже..нравиться играть..не стремлюсь уж сильно что то прокачивать .Есть время играю .То есть отношусь без особого фанатизма.
Всегда "прокачиваюсь" до предела, но не настолько азартен, что-бы реальные деньги в игру кидать. Warface - нынешнее увлечение. [DOUBLEPOST=1382698864][/DOUBLEPOST]
могу аккаунт продать, дают 150 $ но, не вижу смысла отдавать кому-то 4х месячное увлечение..
Не играю, когда то увлекалась. Но деньги не тратила никогда)
)
Не рекламы ради, а для сохранения бюджета, поделюсь сайтом, на котором купил пару игр.
Есть такой сайт gamesbang.ru Там за смешные деньги продают взломанные аккаунты, это я пишу для тех кто хочет купить допустим ГТА5, но жалко отдавать 40$+ . Я купил ГТА за 40$, сейчас недавно увидел этот сайт, как же меня жаба душит это не передаваемо. Ну в общем не в этом суть, я купил пока что две игры здесь, это Батлфилд 3 Премиум и Батлфилд хардлайн. Логин и пароль от акка пришли моментально, и ответ на секретный вопрос. Все поменял все работает без проблем.
З.Ы. Есть акк с простой батлой 3, + 10 игр , в свое время много денег на все выкинул, если кто захочет продам за 7$ =)
Покупать взломанные аккаунты не есть гуд!
Не знаю как у нас, но вообще-то это противоправно.
Да уж. Покупка взломанных аков примерно то же самое что и труселя б/у купить. Хотя экономно конечно.
Особенно, хвалиться этим! Купил, то уж сиди со своей радостью тихо...
Никто ни кого не заставляет, я всего лишь поделился...
А так:
Или так:
PS... хотя по мне ограничивать перепродажу игры - бред. Ну наигрался я, че мне теперь с ней делать?
Какой-то бред написан. Если пришел емаил его другу значит он не сменил емаил, и просто заходил со своего компа, а друг не подтвердил, что играет с его акка на другом компе. Это все элементарно, сразу же необходимо сменить почту и пароли, и все дальнейшие вопросы будут у меня.
Второй пункт вообще не понятен о чем он. Я не защищаю ломаные акки, да это плохо, но блин, я не настолько богат...
З.Ы. Видать Вы не знаете, что такое стим и ориджин... Всем успехов...
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