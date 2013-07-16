Он-лайн игры

Блинннн! А у меня аккаунт "подломили", ни в игру, ни в личный кабинет не входится. Тикет написал, ответ о принятии заявки на почту пришёл.Никто не сталкивался? Через сколько времени восстановят?P.S. Уже распущена моя приват-группа, все друзья - уже не друзья. Кто-то "пилит" мой аккаунт.P.P.S В очередной раз проверил статус своего тикета. И оказывается мой аккаунт зарегистрирован на некоего Ivan Lew с почтой ********@gmail.com.Продолжение и окончание эпопеи: Отписался ещё одним тикетом не заходя в аккаунт (что-б никто не перехватил). Разрабы примерно сутки молчали, я не вытерпел и написал модеру оф-форума Aleksej, тот связался с разрабами, и от них ещё через 14-15 часов пришло письмо о начале расследования. Ещё через 5 часов мне пришло письмо с временным паролем и настойчивой просьбой сменить его как можно быстрее.Сменил все пароли, на всякий случай даже в Скайпе.Результат возвращения в игру: Остались все деньги, рейтинги и всё остальное. Только ФДЛ новый владелец успел продать, кроме того и набить мне дополнительно к моим ещё сотню боевых баунтей было 900 стало 1020(я теперь - Expert).Наука для покупающих с рук: покупать только от лично знакомых. Всё остальное - лоторея, в которой именно Вы можете оказаться в проигрыше. Покупая аккаунт с кучей бабла и кораблей, имейте ввиду, что продавец может и не быть владельцем аккаунта, а только временно использующим его.Итоговые мысли: покупая аккаунт с кучей "плюшек", и "отваливая" за них дополнительные реальные деньги, задумайтесь о возможном мошенничестве.Первый владелец аккаунта, при желании ВСЕГДА сможет забрать его обратно.