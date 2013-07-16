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Он-лайн игры

Тема в разделе 'Хобби', создана пользователем Margo, 16 июл 2013.

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  1. TopicStarter Overlay
    Margo

    Margo Гений

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    304
    Как определить, где заканчивается хобби и начинается зависимость?
     
    Margo, 16 июл 2013
    #1 + к цитате ответитьTag
  2. Конан

    Конан Активный пользователь

    Дата регистрации:
    8 авг 2013
    Сообщения:
    70
    Всё зависит от реакции жены, когда закомпьютер садишься! По ней проще всего определить.
     
    Конан, 8 авг 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
    Margo нравится это.
  3. VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    я одно время был от одной MMORPG игры? но после того как добился всего в ней интерес пропал. проиграл 4 года и кстати не разу не вкидывал реала
     
    VolonoFF, 23 авг 2013
    #3 + к цитате ответитьTag
  4. Конан

    Конан Активный пользователь

    Дата регистрации:
    8 авг 2013
    Сообщения:
    70
    и даже друзья ничего не дарили?
     
    Конан, 28 авг 2013
    #4 + к цитате ответитьTag
  5. TopicStarter Overlay
    Margo

    Margo Гений

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    304
    Вот я, то реагирую, то не реагирую. Думаю, не шизофрения ли у меня :D.
     
    Margo, 28 авг 2013
    #5 + к цитате ответитьTag
  6. TopicStarter Overlay
    Margo

    Margo Гений

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    304
    Во-во. А как насчет: "Ты мне там кинь, в Москве в своей, а я тебе потом игровыми отдам".
     
    Margo, 28 авг 2013
    #6 + к цитате ответитьTag
  7. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.491
    Играю 3-ий год. Абсолютно бесплатно. Не трачу ни копейки реальных денег! Надоело - выключила комп!)))
     
    Анаконда, 24 окт 2013
    #7 + к цитате ответитьTag
  8. =MF=

    =MF= Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    826
    в WOT рублюсь с 2011. То отпускает, то опять играю.
     
    =MF=, 25 окт 2013
    #8 + к цитате ответитьTag
    Fordец нравится это.
  9. Просто_Зритель

    Просто_Зритель Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    906
    лучше вообще с этим не связываться
     
    Просто_Зритель, 25 окт 2013
    #9 + к цитате ответитьTag
  10. VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    я зарабатываю на онлайн играх (012)
     
    VolonoFF, 25 окт 2013
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. Fordец

    Fordец Гений

    Дата регистрации:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.275
    тоже..нравиться играть..не стремлюсь уж сильно что то прокачивать .Есть время играю .То есть отношусь без особого фанатизма.
     
    Fordец, 25 окт 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
  12. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.554
    Всегда "прокачиваюсь" до предела, но не настолько азартен, что-бы реальные деньги в игру кидать. Warface - нынешнее увлечение. [​IMG][DOUBLEPOST=1382698864][/DOUBLEPOST]
    могу аккаунт продать, дают 150 $ но, не вижу смысла отдавать кому-то 4х месячное увлечение.. (092)
     
    Warlock, 25 окт 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
  13. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.763
    Не играю, когда то увлекалась. Но деньги не тратила никогда)
    )
     
    13-й Чертенок, 25 окт 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
  14. Русский Оккупант

    Русский Оккупант Гений

    Дата регистрации:
    10 мар 2015
    Сообщения:
    363
    Не рекламы ради, а для сохранения бюджета, поделюсь сайтом, на котором купил пару игр.
    Есть такой сайт gamesbang.ru Там за смешные деньги продают взломанные аккаунты, это я пишу для тех кто хочет купить допустим ГТА5, но жалко отдавать 40$+ . Я купил ГТА за 40$, сейчас недавно увидел этот сайт, как же меня жаба душит это не передаваемо. Ну в общем не в этом суть, я купил пока что две игры здесь, это Батлфилд 3 Премиум и Батлфилд хардлайн. Логин и пароль от акка пришли моментально, и ответ на секретный вопрос. Все поменял все работает без проблем.
    З.Ы. Есть акк с простой батлой 3, + 10 игр , в свое время много денег на все выкинул, если кто захочет продам за 7$ =)
     
    Last edited by a moderator: 11 май 2015
    Русский Оккупант, 10 май 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
    converstir, Lёka и Warlock нравится это.
  15. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.718
    Покупать взломанные аккаунты не есть гуд!
    Не знаю как у нас, но вообще-то это противоправно.
     
    Targitai, 10 май 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
    Lёka, VIGO-Tiraspol, Майк Вазовски и ещё 1-му нравится это.
  16. fancer

    fancer Гений

    Дата регистрации:
    18 авг 2014
    Сообщения:
    68
    Да уж. Покупка взломанных аков примерно то же самое что и труселя б/у купить. Хотя экономно конечно.
     
    fancer, 10 май 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Warlock нравится это.
  17. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.883
    Особенно, хвалиться этим! Купил, то уж сиди со своей радостью тихо...(012)
     
    ОДОБРЯМС, 10 май 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
    BUSHik и Lёka нравится это.
  18. Русский Оккупант

    Русский Оккупант Гений

    Дата регистрации:
    10 мар 2015
    Сообщения:
    363
    Никто ни кого не заставляет, я всего лишь поделился...
     
    Русский Оккупант, 10 май 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
    converstir, Lёka и Warlock нравится это.
  19. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.718
    А так:
    Или так:
    PS... хотя по мне ограничивать перепродажу игры - бред. Ну наигрался я, че мне теперь с ней делать?
     
    Targitai, 10 май 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  20. Русский Оккупант

    Русский Оккупант Гений

    Дата регистрации:
    10 мар 2015
    Сообщения:
    363
    Какой-то бред написан. Если пришел емаил его другу значит он не сменил емаил, и просто заходил со своего компа, а друг не подтвердил, что играет с его акка на другом компе. Это все элементарно, сразу же необходимо сменить почту и пароли, и все дальнейшие вопросы будут у меня.

    Второй пункт вообще не понятен о чем он. Я не защищаю ломаные акки, да это плохо, но блин, я не настолько богат...

    З.Ы. Видать Вы не знаете, что такое стим и ориджин... Всем успехов...
     
    Русский Оккупант, 10 май 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
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