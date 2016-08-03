Олимпиада 2016, Рио-де-Жанейро.

Российские пловцы Никита Лобинцев и Владимир Морозов допущены до Олимпиады. Об этом заявили юристы, представляющие интересы атлетов в Спортивном арбитражном суде. В Международной федерации плавания, впрочем, заявили, что окончательное решение должна принять комиссия-тройка Международного олимпийского комитета. При этом в федерации подтвердили, что, по результатам последних тестов, допинга спортсмены не употребляли. А это означает, что доклад WADA содержит недостоверную информацию. Тем не менее, попытки снять российскую сборную с соревнований не прекращаются.