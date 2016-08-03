  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Олимпиада 2016, Рио-де-Жанейро.

Тема в разделе 'Спорт и отдых', создана пользователем ГастЫр БайтЫр, 3 авг 2016.

Страница 1 из 14
  1. TopicStarter Overlay
    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.580
    Российские пловцы Никита Лобинцев и Владимир Морозов допущены до Олимпиады.

    Об этом заявили юристы, представляющие интересы атлетов в Спортивном арбитражном суде.

    В Международной федерации плавания, впрочем, заявили, что окончательное решение должна принять комиссия-тройка Международного олимпийского комитета.

    При этом в федерации подтвердили, что, по результатам последних тестов, допинга спортсмены не употребляли. А это означает, что доклад WADA содержит недостоверную информацию. Тем не менее, попытки снять российскую сборную с соревнований не прекращаются.
     
    ГастЫр БайтЫр, 3 авг 2016
    #1 + к цитате ответитьTag
    Елена, Jedinike, Warlock и 2 другим нравится это.
  2. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.524
    Уже вроде с нова не допущены. (013)(040) по РенТВ сказали...все перепутал, то гребцы были...http://govoritmoskva.ru/news/87965/
    Мне надо -
    [​IMG]
    Причём на уши. :D:D:D Оптика плюс там что-то ещё. :D
     
    Last edited: 3 авг 2016
    Warlock, 3 авг 2016
    #2 + к цитате ответитьTag
    Оптик, Vladm и ГастЫр БайтЫр нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.580
    На сайте Олимпиады-2016 в Рио опубликован состав сборной России. В список атлетов вошли 280 человек, участвующих в 178 видах олимпийской программы.
     
    ГастЫр БайтЫр, 3 авг 2016
    #3 + к цитате ответитьTag
    Оптик, Warlock и Vladm нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.580
    Ошибочка вышла: власти России не причастны к допинговому скандалу

    Комиссия Ричарда Паунда, которая вела расследование допинг-скандала в российской легкой атлетике, не нашла доказательств того, что государство вмешивалось в деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

    Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди.

    «Просматривая результаты и доклад Паунда, могу сказать, что комиссия не нашла какого-то вмешательства государства», — сказал Риди в ходе сессии МОК.

    Доклад Паунда был обнародован в ноябре 2015 года.

    Во вторник в Рио-де-Жанейро начала работу 129-я сессия МОК. Сессия стартовала с обсуждения допуска российских спортсменов на Олимпиаду, а также критики работы WADA.
     
    ГастЫр БайтЫр, 4 авг 2016
    #4 + к цитате ответитьTag
    Vladm, Елена, Валерьян и 2 другим нравится это.
  5. TopicStarter Overlay
    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.580
    Первые соревнования на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в среду, 3 августа, начались на практически пустом стадионе.

    За два дня до официального открытия Игр 2016 года на газоне Олимпийского стадиона Жоао Авеланжа встретились женские футбольные сборные Швеции и Южно-Африканской Республики.

    На трибунах, рассчитанных на 60 000 зрителей, собралось несколько сотен человек, передает DW.

    По данным организаторов, до сих пор не распроданы более 1,3 миллиона из 6,1 миллиона билетов. Продажи идут значительно хуже, чем на предыдущих летних Олимпиадах.

    Полмиллиона из нераспроданных билетов — на футбольные матчи, многие из которых проходят в других городах Бразилии. В кассах по-прежнему есть билеты на состязания во многих видах спорта, включая самые престижные соревнования по легкой атлетике. Наибольшим спросом пользуются плавание и баскетбол.

    Первые футбольные матчи мужских команд стартуют 4 августа, а церемония открытия Олимпийских игр пройдет 5 августа на знаменитом футбольном стадионе Maracana с участием известной модели Жизель Бюндхен, легенды мирового футбола Пеле и танцовщиков самбы.
     
    ГастЫр БайтЫр, 4 авг 2016
    #5 + к цитате ответитьTag
    Vladm, Елена, Валерьян и 3 другим нравится это.
  6. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.173
    Да там дурдом. Пока они скандалы создают, выясняется , что в Рио не готовы достойно провести олимпиаду. Залив закакашен, жилье тяп-ляп. Ворье шныряет. Посмотрим, что дальше будет.
     
    Оптик, 4 авг 2016
    #6 + к цитате ответитьTag
    Vladm, Елена, Nike и 6 другим нравится это.
  7. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.012
    даже нет желания смотреть эту олимпиаду... гнилая политика...
     
    Admin, 4 авг 2016
    #7 + к цитате ответитьTag
    Майк Вазовски, Vladm, Елена и 5 другим нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.580
     
    ГастЫр БайтЫр, 6 авг 2016
    #8 + к цитате ответитьTag
    Валерьян, Vladm, Оптик и 2 другим нравится это.
  9. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    5.445
    А что там за забастовки местные устраивали ?
    Типа они против олимпиады !
    Я так и не понял причины
     
    WoWaN, 6 авг 2016
    #9 + к цитате ответитьTag
    Оптик нравится это.
  10. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.524
    Вот сволочи политики! Суют и сюда свою политику! А посмотри как люди тянутся! Олимпиада, это здорово! Что не говори.
     
    Warlock, 6 авг 2016
    #10 + к цитате ответитьTag
    Валерьян, Оптик, Vladm и ещё 1-му нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.580
    (305) у России есть первое золото... дзюдо ... до 60 кг ( если по весу не ошибаюсь )
     
    ГастЫр БайтЫр, 6 авг 2016
    #11 + к цитате ответитьTag
    Незнакомка, Валерьян, Оптик и 3 другим нравится это.
  12. Елена

    Елена Гений

    Дата регистрации:
    29 сен 2013
    Сообщения:
    7.299
    Первая золотая медаль - дзюдо Беслан Мурадов.
    13924981_1796511857259969_2581508534553807893_n.jpg
     
    Елена, 7 авг 2016
    #12 + к цитате ответитьTag
    Валерьян, ASK, Оптик и 2 другим нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.580
    Французский гимнаст сломал ногу во время выступления в Рио

    Во время исполнения опорного прыжка в квалификационных соревнованиях спортсмен неудачно приземлился и получил двойной перелом голени.

    Гимнаст покинул зал на носилках и был госпитализирован. В ближайшее время его ждет операция, передает РИА Новости.

    Выступать в Рио гимнаст больше не сможет. Однако он уже заявил, что намерен завоевать золотую медаль на Играх 2020 года в Токио.

    Самир Аит Саид является чемпионом Европы 2013 года на кольцах. Также он несколько раз завоевывал серебряные и бронзовые медали европейских первенств.

    [​IMG]

    Французского гимнаста Самира Айт Саида, получившего сложный перелом ноги во время исполнения опорного прыжка, медики уронили во время транспортировки, сообщает USA Today.
     
    ГастЫр БайтЫр, 7 авг 2016
    #13 + к цитате ответитьTag
    Елена, Оптик и Warlock нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.580


     
    ГастЫр БайтЫр, 7 авг 2016
    #14 + к цитате ответитьTag
    Елена, Оптик и Warlock нравится это.
  15. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.890
    Жесть...
     
    Валерьян, 7 авг 2016
    #15 + к цитате ответитьTag
    Оптик, Незнакомка, Warlock и ещё 1-му нравится это.
  16. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.524
    Что-то у меня предчувствие, что добром эта олимпиада не закончится...
     
    Warlock, 7 авг 2016
    #16 + к цитате ответитьTag
    Оптик и ГастЫр БайтЫр нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.580
    МПК отстранил российских паралимпийцев от Игр в Рио

    Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен сегодня заявил, что российские паралимпийцы будут отстранены от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

    «Мы достаточно много времени провели над изучением доклада Макларена, выслушали российскую сторону, но она не смогла доказать свою правоту. Мы временно приостанавливаем членство Паралимпийского комитета России и, таким образом, не допускаем сборную России до Паралимпийских игр», — заявил сегодня Крэйвен в ходе пресс-конференции.

    Президент Международного паралимпийского комитета отметил, что несмотря на то, что комитет сочувствует чистым паралимпийцам России, решение об отстранении всей сборной было единственным выходом для организации.

    «Решение, которые мы приняли, тяжелое но другого мы не могли сделать, зашита чистых атлетов - это приоритет. Мы выражаем сожаление и сочувствие чистым паралимпийцам России которые не примут участие в Играх в Рио, но другого выбора у нас не было. Надеюсь, настанет день, когда Россия вернется в полных правах в нашу семью. Мы хотим, чтобы люди смотрели Паралимпиаду и верили, что видят чистых атлетов», — заявил Крэйвен.

    Международный паралимпийский комитет также планирует перепроверить все пробы российских спортсменов с Паралимпийских игр 2014 года в ближайшее время.

    Реакция России
    Россия подаст иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне по решению Международного паралимпийского комитета об отстранении российских спортсменов от Паралимпийских игр 2016 года, заявил Виталий Мутко.

    «Мы подаем иск в CAS. Мы будем бороться за своих паралимпийцев», — цитирует ТАСС российского министра Мутко.
     
    ГастЫр БайтЫр, 7 авг 2016
    #17 + к цитате ответитьTag
    Елена, Оптик, Валерьян и ещё 1-му нравится это.
  18. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.524
    Цивилизованный и демократичный Запад решил отыграться на спортсменах-инвалидах, людях, для которых спорт и есть сама жизнь.
    [​IMG]
     
    Warlock, 7 авг 2016
    #18 + к цитате ответитьTag
    Laleo, Елена, Оптик и 5 другим нравится это.
  19. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.890
     
    Валерьян, 7 авг 2016
    #19 + к цитате ответитьTag
    Елена, Оптик и Warlock нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.580
    Скандальная Олимпиада: в Рио ограблен министр спорта Португалии

    Разбойному нападению подвергся в Рио министр образования и спорта Португалии Тьяго Брандао, который приехал в Рио для поддержки соотечественников на Олимпиаде, сообщают местные СМИ.

    Брандао пришлось отдать все наличные деньги и мобильный телефон преступнику, пригрозившему ему ножом.

    Нападавший был задержан с помощью свидетелей ограбления, а деньги и телефон были возвращены министру.
     
    ГастЫр БайтЫр, 8 авг 2016
    #20 + к цитате ответитьTag
    Елена, Оптик и Warlock нравится это.
Ответить в теме
Страница 1 из 14