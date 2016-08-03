Олимпиада 2016, Рио-де-Жанейро.

Российские пловцы Никита Лобинцев и Владимир Морозов допущены до Олимпиады.



Об этом заявили юристы, представляющие интересы атлетов в Спортивном арбитражном суде.



В Международной федерации плавания, впрочем, заявили, что окончательное решение должна принять комиссия-тройка Международного олимпийского комитета.



При этом в федерации подтвердили, что, по результатам последних тестов, допинга спортсмены не употребляли. А это означает, что доклад WADA содержит недостоверную информацию . Тем не менее, попытки снять российскую сборную с соревнований не прекращаются.

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