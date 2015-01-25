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Общение с инспектором ГАИ. Все интересное, видео, рассказы: Все сюда )))

Тема в разделе 'Транспорт', создана пользователем Den1s94, 25 янв 2015.

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  1. TopicStarter Overlay
    Den1s94

    Den1s94 Гений

    Дата регистрации:
    18 июл 2014
    Сообщения:
    767
    Начну с себя... видяхе пару дней )
     
    Den1s94, 25 янв 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
    dilejance, Platini, ГастЫр БайтЫр и ещё 1-му нравится это.
  2. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.737
    Заглавие скорректируйте....
     
    Арчи_Гудвин, 25 янв 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
    Den1s94 нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    Den1s94

    Den1s94 Гений

    Дата регистрации:
    18 июл 2014
    Сообщения:
    767
    ?? например , прост не сильно понял что именно
     
    Den1s94, 25 янв 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
  4. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.046
    Общение с инспектором будет достаточно ИМХО
    и сЮда
     
    Валерьян, 25 янв 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
  5. TopicStarter Overlay
    Den1s94

    Den1s94 Гений

    Дата регистрации:
    18 июл 2014
    Сообщения:
    767
    ТОЧНО )) вот я с тупил)) а можно переделать?
     
    Den1s94, 25 янв 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
  6. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.046
    Да, справа вверху около звездей галочка - и там изменить название заголовка
     
    Валерьян, 25 янв 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
  7. Fordец

    Fordец Гений

    Дата регистрации:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.313
    ГАИ. ПРАПОРЩИК СЛАБАК
     
    Fordец, 25 янв 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
    Lёka, ГастЫр БайтЫр, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  8. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.046
     
    Валерьян, 25 янв 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
    bizarre, Lёka, ГастЫр БайтЫр и 2 другим нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Den1s94

    Den1s94 Гений

    Дата регистрации:
    18 июл 2014
    Сообщения:
    767
    Хорошее видео, а я даже знаю , что будет в 3 части ... там дальше вообще бомба будет ))
     
    Den1s94, 25 янв 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
    bizarre, Lёka, ГастЫр БайтЫр и ещё 1-му нравится это.
  10. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.046
    Завтра в 20 часов.
     
    Валерьян, 25 янв 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
    bizarre, Lёka, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    Den1s94

    Den1s94 Гений

    Дата регистрации:
    18 июл 2014
    Сообщения:
    767
    Ага, вкурсе .. ждемс, я прост подписан вконтакте на виталю , и его жена отписывалась что происходит , лучше бы не писала, уже знаешь на перед что будет ((;(
     
    Den1s94, 25 янв 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
    bizarre, Lёka и Оптик нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    Den1s94

    Den1s94 Гений

    Дата регистрации:
    18 июл 2014
    Сообщения:
    767


    Без комментариев )
     
    Den1s94, 26 янв 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
    klёn, frashe, Jedinike и 5 другим нравится это.
  13. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.046
    Офигеть, Украина...
    Героям Сала...
     
    Валерьян, 26 янв 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
    Jedinike, Lёka, ГастЫр БайтЫр и 2 другим нравится это.
  14. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.046
    @Den1s94 рекомендую

    https://www.youtube.com/user/labrodorSPb/featured



    Остальных правдорубов буду выкладывать по мере появления их материала, бо я в своих подписках сам не разберусь, их дофига
     
    Валерьян, 26 янв 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
    Lёka, ГастЫр БайтЫр и Оптик нравится это.
  15. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.046
     
    Валерьян, 26 янв 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
    Оптик и Lёka нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    Den1s94

    Den1s94 Гений

    Дата регистрации:
    18 июл 2014
    Сообщения:
    767
    Интересно очень , конечно этот Железный Аргумент иногда очень помогает и кстати , он в полне законен )
     
    Den1s94, 26 янв 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  17. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.046
     
    Валерьян, 26 янв 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
    bizarre, Оптик, klёn и 3 другим нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    Den1s94

    Den1s94 Гений

    Дата регистрации:
    18 июл 2014
    Сообщения:
    767
    минут 10 назад заходил , еще не было видео .. спасиб что выложил , так бы точно завтра токо посмотрел
     
    Den1s94, 26 янв 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
    bizarre, Lёka и Валерьян нравится это.
  19. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.046
    У меня рассылка на мыло
     
    Валерьян, 26 янв 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Johnny и Den1s94 нравится это.
  20. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.046
     
    Валерьян, 27 янв 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
    Оптик, Lёka и Platini нравится это.
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