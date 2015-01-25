Общение с инспектором ГАИ. Все интересное, видео, рассказы: Все сюда )))

Тема в разделе 'Транспорт', создана пользователем Den1s94, 25 янв 2015.
Начну с себя... видяхе пару дней )
Заглавие скорректируйте....
?? например , прост не сильно понял что именно
Общение с инспектором будет достаточно ИМХО
и сЮда
ТОЧНО )) вот я с тупил)) а можно переделать?
Да, справа вверху около звездей галочка - и там изменить название заголовка
ГАИ. ПРАПОРЩИК СЛАБАК
Хорошее видео, а я даже знаю , что будет в 3 части ... там дальше вообще бомба будет ))
Завтра в 20 часов.
Ага, вкурсе .. ждемс, я прост подписан вконтакте на виталю , и его жена отписывалась что происходит , лучше бы не писала, уже знаешь на перед что будет ((
Без комментариев )
Офигеть, Украина...
Героям Сала...
@Den1s94 рекомендую
https://www.youtube.com/user/labrodorSPb/featured
Остальных правдорубов буду выкладывать по мере появления их материала, бо я в своих подписках сам не разберусь, их дофига
Интересно очень , конечно этот Железный Аргумент иногда очень помогает и кстати , он в полне законен )
минут 10 назад заходил , еще не было видео .. спасиб что выложил , так бы точно завтра токо посмотрел
У меня рассылка на мыло
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