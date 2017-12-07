Обслуживание приборов учета расхода воды

В соответствии с Законом ПМР от 6.09.2017г «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О питьевом водоснабжении в Приднестровской Молдавской Республике». В соответствии с принятыми изменениями, физические лица, являющиеся потребителями питьевой воды, подаваемой через сети централизованной системы водоснабжения, обязаны передать установленный прибор учета на абонентское сервисное обслуживание абонентской организации в момент ввода прибора учета в эксплуатацию. Преимущество заключается в том, что обязательства по поверке, ремонту, замене приборов учета, которые до настоящего времени ложились на потребителя, возлагаются на водоснабжающую организацию. Тариф на услугу установлен в зависимости от количества приборов учета в соответствующем порядке и рассчитан на 120 месяцев. http://vodokanal-pmr.com/abonentskoe-servisnoe-obsluzhivanie.html Получается нас ОБЯЗАЛИ передать (подарить) водоканалу свои приборы учета и принудили в "обязаловку" услугу по их сервисному обслуживанию. Не нашел на сайте точного тарифа, но как я понял 7 рублей в месяц будет взиматься дополнительно, чтобы через 120 месяцев (10 лет) приехал "Петрович" отвинтил 2 гайки и снял счетчик на поверку. 7*120=840рублей. Сейчас поверка стоит 70 рублей при условии, что ты сам снимешь, отнесешь на поверку и установишь поверенный счетчик обратно. Процедура обязательна 1 раз в 5 лет, то есть за 10 лет вы заплатите 140рублей, что на 700 рублей меньше, чем это сделает за Вас водоканал. Здорово, да? А что если завтра нас обяжут передать на сервисное обслуживание в какой-то ГУП свои автомобили ... ух, ты купил новые ботинки? Оплати теперь обязательное сервисное обслуживание и раз в 3-4 года тебе проверят подошву на износ... А не будешь платить, не будешь носить! ну и т.д... Почему нельзя дать людям выбор? Что за принудиловка опять? Чем не устраивала старая система? и почему не сделать хотя бы как это делает гор газ?