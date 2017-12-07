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Обслуживание приборов учета расхода воды

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем hawk, 7 дек 2017.

?

Вы рады этой обязательной услуге водоканала?

  1. Да. Это не такие больше деньги, чтобы заморачиваться.

    2 голосов
    18,2%

  2. Нет. Ведь открутить 2 гайки мне не сложно.

    9 голосов
    81,8%
0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    hawk

    hawk Гений

    На форуме с:
    26 ноя 2015
    Сообщения:
    212
    В соответствии с Законом ПМР от 6.09.2017г «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О питьевом водоснабжении в Приднестровской Молдавской Республике».

    В соответствии с принятыми изменениями, физические лица, являющиеся потребителями питьевой воды, подаваемой через сети централизованной системы водоснабжения, обязаны передать установленный прибор учета на абонентское сервисное обслуживание абонентской организации в момент ввода прибора учета в эксплуатацию. Преимущество заключается в том, что обязательства по поверке, ремонту, замене приборов учета, которые до настоящего времени ложились на потребителя, возлагаются на водоснабжающую организацию. Тариф на услугу установлен в зависимости от количества приборов учета в соответствующем порядке и рассчитан на 120 месяцев.
    http://vodokanal-pmr.com/abonentskoe-servisnoe-obsluzhivanie.html


    Получается нас ОБЯЗАЛИ передать (подарить) водоканалу свои приборы учета и принудили в "обязаловку" услугу по их сервисному обслуживанию. Не нашел на сайте точного тарифа, но как я понял 7 рублей в месяц будет взиматься дополнительно, чтобы через 120 месяцев (10 лет) приехал "Петрович" отвинтил 2 гайки и снял счетчик на поверку.
    7*120=840рублей.
    Сейчас поверка стоит 70 рублей при условии, что ты сам снимешь, отнесешь на поверку и установишь поверенный счетчик обратно. Процедура обязательна 1 раз в 5 лет, то есть за 10 лет вы заплатите 140рублей, что на 700 рублей меньше, чем это сделает за Вас водоканал.

    Здорово, да? А что если завтра нас обяжут передать на сервисное обслуживание в какой-то ГУП свои автомобили ... ух, ты купил новые ботинки? Оплати теперь обязательное сервисное обслуживание и раз в 3-4 года тебе проверят подошву на износ... А не будешь платить, не будешь носить! ну и т.д...

    Почему нельзя дать людям выбор? Что за принудиловка опять? Чем не устраивала старая система? и почему не сделать хотя бы как это делает гор газ?
     
    hawk, 7 дек 2017
    #1
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  3. kotya1964

    kotya1964 Активный пользователь

    На форуме с:
    9 апр 2017
    Сообщения:
    38
    Команда "профессионалов" явно ухудшает жизнь людей. Нужно узнать кто участвовал в принятии этого бездарного решения и обнародовать. Этим людям власть мешает адекватно думать.
     
    kotya1964, 7 дек 2017
    #2
    Дьяволенок нравится это.
  4. Ruff

    Ruff Гений

    На форуме с:
    21 фев 2016
    Сообщения:
    287
    • Вчера только установил поверенные счетчики, при опломбировании ничего не говорили по поводу изменений. Возможно это касается только тех кто собирается устанавливать счетчики, "обязаны передать установленный прибор учета на абонентское сервисное обслуживание абонентской организации в момент ввода прибора учета в эксплуатацию, старых может по желанию...
     
    Ruff, 7 дек 2017
    #3
    Волчишка и hawk нравится это.
  5. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    17.712
    Или РЭС!
    Вообще-то счетчики должны устанавливать поставщики услуг... иначе скоро в магазин заставят ходить со своими весами, прошедшими поверку и обяжут покупателей оплачивать взвешивание...как дополнительную услугу!(009)
    Эх...дураки никогда не кончатся! Они при любом строе выживут. Как там..."дурак на дураке сидит и дураками погоняет"! Это про наших дураков сказано...
    Что такое сервисное обслуживание? Уж лучше платить за поверку...эти неучи придумали схему как стричь овечек. Никакого мошенничества.(088)
    Вернее, законное мошенничество.
     
    ОДОБРЯМС, 7 дек 2017
    #4
    РТ-79, Арчи_Гудвин и hawk нравится это.
  6. Kleo

    Kleo Гений

    На форуме с:
    13 июн 2016
    Сообщения:
    35
    http://president.gospmr.org/pravovy...v-pridnestrovskoy-moldavskoy-respublike-.html
    3. Статью 25 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

    «3. Потребители (физические лица), прибор учета расхода питьевой воды которых на момент вступления в силу закона, устанавливающего обязанность потребителя (физического лица) передать прибор учета расхода питьевой воды на абонентское сервисное обслуживание абонентской организации, находится в эксплуатации не более 2 (двух) лет, вправе передать его на абонентское обслуживание на основании письменного заявления в абонентскую организацию.
     
    Kleo, 7 дек 2017
    #5
  7. Kleo

    Kleo Гений

    На форуме с:
    13 июн 2016
    Сообщения:
    35
    а если в квартире установлено 4 прибора учета? сервисное обслуживание за 120 месяцев выльется в приличную сумму - (492)
     
    Kleo, 7 дек 2017
    #6
  8. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    17.712
    Президент далеко, а водоканал рядом!
    "В соответствии с принятыми изменениями, физические лица, являющиеся потребителями питьевой воды, подаваемой через сети централизованной системы водоснабжения, обязаны передать установленный прибор учета на абонентское сервисное обслуживание абонентской организации в момент ввода прибора учета в эксплуатацию."

    Разницу чувствуете? Между вправе и обязаны? Всем выписать цитату из закона и тыкать ею дуракам водоканала!
    Скачать тут
     
    ОДОБРЯМС, 7 дек 2017
    #7
  9. Kleo

    Kleo Гений

    На форуме с:
    13 июн 2016
    Сообщения:
    35
    вправе передать, если прибор находится в эксплуатации не более 2 (двух) лет. Для новых приборов учета сервисное обслуживание обязательное условие для ввода в эксплуатацию.
     
    Kleo, 7 дек 2017
    #8
  10. Kleo

    Kleo Гений

    На форуме с:
    13 июн 2016
    Сообщения:
    35
    Похоже, без договора на сервисное обслуживание не будут пломбироваться новые водомеры.
     
    Kleo, 7 дек 2017
    #9
    Warlock нравится это.
  11. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    17.712
    Да, это так. Поэтому и говорю о дураках, наших, родных. Шоб у них на пятке хрен (столовый!) вырос...
     
    ОДОБРЯМС, 7 дек 2017
    #10
  12. TopicStarter Overlay
    hawk

    hawk Гений

    На форуме с:
    26 ноя 2015
    Сообщения:
    212
    Выходит так, что повереный 5 или 10 летний счетчик (признанный годным) водоканал без заключения договора не допускает в эксплуатацию... Но он же не новый, он просто годный к эксплуатации! А они рогом упираются! Мол, указ президента!
     
    hawk, 7 дек 2017
    #11
  13. слон

    слон Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    450
    Пару недель назад подошёл срок поверки счётчиков, счётчик на горячую воду поверку не прошел.., купили новый.., нас заставили подарить его водоканалу и заключить на него договор с ежемесячной оплатой что-то около 3-40 руб в мес, точно не помню, а счётчик на холодную воду так и подключили без абонплаты.
     
    слон, 7 дек 2017
    #12
    hawk нравится это.
  14. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.446
    Та пусть и не пломбируют, это им нужно а не мне. :D Как говорил Шарик из Простоквашино, а теперь ты за ним долго бегать будешь! Зачем? А что-бы фотографию отдать! :D
    [​IMG]
     
    Warlock, 7 дек 2017
    #13
  15. TopicStarter Overlay
    hawk

    hawk Гений

    На форуме с:
    26 ноя 2015
    Сообщения:
    212
    Им пофигу.., они переводят на норму по прописанным в квартире.. Но, если вы прописан один, то таки да, выгоднее...
     
    hawk, 7 дек 2017
    #14
    Warlock нравится это.
  16. слон

    слон Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    450
    ...а живут четверо, тогда да,выгода на лицо...у них норма по 10 кубов на человека..,у нас на троих 6-8 в мес..
     
    слон, 7 дек 2017
    #15
  17. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    683
    Если перевести, то получается "официальный грабеж на государственном уровне." Почему я должен купить и передать, да и еще платить за какое-то обслуживание?
    Хотите забрать на свой баланс, выкупайте и берите на обслуживание. Я буду платить только за факт. потребленную воду.
     
    slavakvs, 7 дек 2017
    #16
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  18. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.966
    Неа, они смотрят на предыдущее использование и делают среднее за последние N месяцев....
     
    Targitai, 7 дек 2017
    #17
  19. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.666
    Не совсем понятное дело.
    У дочи было 4 счетчика, после начала переоформления всего и вся (смена владельцев) просто от них отказались, теперь оплата по нормативам; у нас - 1 счетчик, на ХВ, не новый, но "малоработавший".
     
    Арчи_Гудвин, 7 дек 2017
    #18
  20. TopicStarter Overlay
    hawk

    hawk Гений

    На форуме с:
    26 ноя 2015
    Сообщения:
    212
    За нас умные дядьки на государственном уровне уже все порешали, а один даже закон подписал... Всеж для людей стараются.(035)
    Наверное, все-таки, мы что-то не так понимаем (091)
     
    hawk, 7 дек 2017
    #19
  21. TopicStarter Overlay
    hawk

    hawk Гений

    На форуме с:
    26 ноя 2015
    Сообщения:
    212
    Пока ясно одно, новые счетчики дарим и платим мзду ежемесячно, а старые поверенные возможно подключить без контракта на сервис, если конечно вас не "уговорят" поставить подпись под новым договором.
     
    hawk, 7 дек 2017
    #20
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