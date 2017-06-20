Обнаружены человеческие останки

"Рыбница, 20 июня. /Новости Приднестровья/. Сотрудники РЭС, устанавливая освещение на Мемориале Славы в Рыбнице, наткнулись на глубине 2 метров на человеческие останки. По мнению специалистов,обнаруженным костям свыше 50 лет. Местные жители поясняют, что ранее на этом месте располагалось так называемое польское кладбище,которое оказалось заброшенным с 40-х годов минувшего столетия. Необходимые проверки и экспертизы уже проводятся, сообщает пресс-служба МВД ПМР." Там находилось не "так называемое", а действительно польское кладбище, которое было снесено для строительства Обелиска Славы к 30-летию Победы в 1975 году. Бульдозер и вперед. Поэтому там везде человеческие останки. Любим мы создавать себе проблемы, шоб потом рапортовать "Необходимые проверки и экспертизы уже проводятся"! Искал куда приткнуть - не нашел! Пришлось создать тему