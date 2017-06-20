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Обнаружены человеческие останки

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем ОДОБРЯМС, 20 июн 2017 в 17:55.

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    ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.879
    "Рыбница, 20 июня. /Новости Приднестровья/. Сотрудники РЭС, устанавливая освещение на Мемориале Славы в Рыбнице, наткнулись на глубине 2 метров на человеческие останки. По мнению специалистов,обнаруженным костям свыше 50 лет.

    Местные жители поясняют, что ранее на этом месте располагалось так называемое польское кладбище,которое оказалось заброшенным с 40-х годов минувшего столетия. Необходимые проверки и экспертизы уже проводятся, сообщает пресс-служба МВД ПМР."

    Там находилось не "так называемое", а действительно польское кладбище, которое было снесено для строительства Обелиска Славы к 30-летию Победы в 1975 году. Бульдозер и вперед. Поэтому там везде человеческие останки.

    Любим мы создавать себе проблемы, шоб потом рапортовать "Необходимые проверки и экспертизы уже проводятся"!

    Искал куда приткнуть - не нашел! Пришлось создать тему
     
    Last edited: 20 июн 2017 в 18:19
    ОДОБРЯМС, 20 июн 2017 в 17:55
    #1
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