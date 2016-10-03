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Обмен WebMoney, Яндекс.Деньги на реал

Тема в разделе 'IT, железо, софт, интернет', создана пользователем Admin, 3 окт 2016.

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  1. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.091
    Куплю 100 wmz за 100$
    или 6500 wmr за 100$

    Персональный аттестат BL>125

    Купил. Не актуально
     
    Last edited: 3 окт 2016
    Admin, 3 окт 2016
    #1 + к цитате ответитьTag
  2. Циферка

    Циферка Гений

    Дата регистрации:
    20 мар 2015
    Сообщения:
    119
    Оооо блин только обналичила на выходных. только через недельку-две смогу
     
    Циферка, 3 окт 2016
    #2 + к цитате ответитьTag
  3. Lilo

    Lilo Гений

    Дата регистрации:
    16 июн 2014
    Сообщения:
    1.291
    Продам
     
    Lilo, 3 окт 2016
    #3 + к цитате ответитьTag
  4. vitvvs

    vitvvs Активный пользователь

    Дата регистрации:
    28 мар 2016
    Сообщения:
    23
    куплю 100 wmz за 100$
    перс BL 281
    пишите в личку
     
    vitvvs, 3 окт 2016
    #4 + к цитате ответитьTag
  5. vitvvs

    vitvvs Активный пользователь

    Дата регистрации:
    28 мар 2016
    Сообщения:
    23
    не актуально, lilo +
     
    vitvvs, 3 окт 2016
    #5 + к цитате ответитьTag
    Lilo нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.091
    Выведу/продам 100 wmz на нал 100уе или 1500р
     
    Admin, 10 окт 2016
    #6 + к цитате ответитьTag
    copyleft нравится это.
  7. copyleft

    copyleft Гений

    Дата регистрации:
    28 ноя 2014
    Сообщения:
    133
    ...аналогично :)
     
    copyleft, 10 окт 2016
    #7 + к цитате ответитьTag
  8. Евгений18

    Евгений18 Гений

    Дата регистрации:
    6 май 2015
    Сообщения:
    321
    поменяю наличный (перевод со счета на счет в АПБ) доллар на WMZ.....у кого какие предложения?
     
    Евгений18, 10 окт 2016
    #8 + к цитате ответитьTag
  9. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.067
    есть предложения заколебался я в эксим хожу каждый месця обналичиваю до 1000 wmz у кого какие предложения ? не хочется ЕВШ банку с каждый сотни по 5 у.е. отдавать )
     
    Граф Люцифер, 10 окт 2016
    #9 + к цитате ответитьTag
  10. korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.494
    Рублями ПМР по банковской покупке - без процентов.
    Рублями ПМР по банковской продаже - 3%.
     
    korvin, 10 окт 2016
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.091
    Вам вебмани мне доллары? Верно? Ну предложение выше 1 к 1
     
    Admin, 10 окт 2016
    #11 + к цитате ответитьTag
    Евгений18 нравится это.
  12. Евгений18

    Евгений18 Гений

    Дата регистрации:
    6 май 2015
    Сообщения:
    321
    Все....я вроде нашел вариант Спасибо.
     
    Евгений18, 10 окт 2016
    #12 + к цитате ответитьTag
  13. musicman3

    musicman3 Гость

    Срочно продам 900WMZ по курсу 1:1 на доллары, или на рубли ПМР (15 руб./доллар). Предложение актуально до 18 октября. Также, если кому нужно могу продать частично, кратно 100$. 777-930 сорок три Александр
     
    musicman3, 16 окт 2016
    #13 + к цитате ответитьTag
  14. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.179
    похоже на ОБЭП :D
     
    Санек, 16 окт 2016
    #14 + к цитате ответитьTag
    Майк Вазовски нравится это.
  15. BAShorg

    BAShorg Гений

    Дата регистрации:
    13 сен 2013
    Сообщения:
    59
    Продам WMZ по курсу 1:1 на доллары.
     
    BAShorg, 17 окт 2016
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. Lilo

    Lilo Гений

    Дата регистрации:
    16 июн 2014
    Сообщения:
    1.291
    не меняю
     
    Last edited: 27 окт 2016
    Lilo, 27 окт 2016
    #16 + к цитате ответитьTag
  17. korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.494
    куплю wmz
     
    korvin, 27 окт 2016
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. BAShorg

    BAShorg Гений

    Дата регистрации:
    13 сен 2013
    Сообщения:
    59
    Меняю 101 wmz на $100.
     
    BAShorg, 27 окт 2016
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. Евгений18

    Евгений18 Гений

    Дата регистрации:
    6 май 2015
    Сообщения:
    321
    Куплю wmz за наличный реальный доллар или рубль. Предлагайте варианты плиз)))
     
    Евгений18, 5 ноя 2016
    #19 + к цитате ответитьTag
  20. barabashka

    barabashka Гений

    Дата регистрации:
    9 фев 2015
    Сообщения:
    117
    в группе в вк без проблем покупал wmz за рубль, за уе тоже есть предложения
     
    barabashka, 7 ноя 2016
    #20 + к цитате ответитьTag
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