Обмен WebMoney, Яндекс.Деньги на реал

Тема в разделе 'IT, железо, софт, интернет', создана пользователем Admin, 3 окт 2016.
Куплю 100 wmz за 100$
или 6500 wmr за 100$
Персональный аттестат BL>125
Купил. Не актуально
Оооо блин только обналичила на выходных. только через недельку-две смогу
Продам
куплю 100 wmz за 100$
перс BL 281
пишите в личку
не актуально, lilo +
Выведу/продам 100 wmz на нал 100уе или 1500р
...аналогично
поменяю наличный (перевод со счета на счет в АПБ) доллар на WMZ.....у кого какие предложения?
есть предложения заколебался я в эксим хожу каждый месця обналичиваю до 1000 wmz у кого какие предложения ? не хочется ЕВШ банку с каждый сотни по 5 у.е. отдавать )
Рублями ПМР по банковской покупке - без процентов.
Рублями ПМР по банковской продаже - 3%.
Вам вебмани мне доллары? Верно? Ну предложение выше 1 к 1
Все....я вроде нашел вариант Спасибо.
Срочно продам 900WMZ по курсу 1:1 на доллары, или на рубли ПМР (15 руб./доллар). Предложение актуально до 18 октября. Также, если кому нужно могу продать частично, кратно 100$. 777-930 сорок три Александр
похоже на ОБЭП
Продам WMZ по курсу 1:1 на доллары.
не меняю
куплю wmz
Меняю 101 wmz на $100.
Куплю wmz за наличный реальный доллар или рубль. Предлагайте варианты плиз)))
в группе в вк без проблем покупал wmz за рубль, за уе тоже есть предложения
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