ОСАГО в ПМР. Автострахование

Блин, получается, что надо будет иметь минимум 3 страховки - уже как-то не по феншую! К тому же, есть же страховка Молодовы, она ведь у нас тоже работает (по крайней мере так уверяют страховщики).

P.S. Хотя кого интересует мнение простого человека, введут и всё.

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