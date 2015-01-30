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ОСАГО в ПМР. Автострахование

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем Jedinike, 30 янв 2015.

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    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.213
    Бла бла бла

    1. Поэтапно ввести в действие на территории Приднестровской Молдавской Республики:

    а) с 1 марта 2015 года обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных
    в Республике Румыния;

    б) с 1 апреля 2015 года обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных
    в Республике Молдова;

    в) с 1 июня 2015 года обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных
    в Украине;

    г) с 1 января 2016 года обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иных иностранных государствах, а также владельцев транспортных средств, зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской Республики.

    Весь текст - http://president.gospmr.ru/ru/news/...yah-vvedeniya-na-territorii-pmr-obyazatelnogo

    ИМХО. А нафига оно нам тут местным надо?
     
    Jedinike, 30 янв 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. fonclub

    fonclub Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    688
    Ну почему же? Если реально организуют нормальную работу страховые компании и при ДТП человек может быть спокоен, что ему выплатят денежную компенсацию (при условии, что он не виновник ДТП) - то я только за. (493)
    Главное, чтоб не получилось так, как делается у нас чаще всего - бабло с людей гребут, а в ответ ничего не дают...
     
    fonclub, 31 янв 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.385
    так и будет.
     
    Арчи_Гудвин, 31 янв 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.364
    Только при условии, что в законе черным по белому будут разные пункты, например - оценивать стоимость ущерба, исходя из стоимости новых возмещаемых деталей. А так страховщики будут и дальше кидать народ.
     
    коммерсант, 31 янв 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. fonclub

    fonclub Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    688
    Ну в таком случае страховка нах не нужна конечно
     
    fonclub, 31 янв 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.931
    Ну..это есть кому решать - нужна или нет. Это дело ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!
     
    ОДОБРЯМС, 31 янв 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. Samurai.rus

    Samurai.rus Гений

    Дата регистрации:
    4 окт 2013
    Сообщения:
    1.704
    Блин, получается, что надо будет иметь минимум 3 страховки - уже как-то не по феншую! К тому же, есть же страховка Молодовы, она ведь у нас тоже работает (по крайней мере так уверяют страховщики).
    P.S. Хотя кого интересует мнение простого человека, введут и всё.
     
    Samurai.rus, 31 янв 2015
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  8. fonclub

    fonclub Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    688
    Ставим авто в гараж, покупаем велосипеды и начинаем активно заниматься спортом)) Движение - жизнь! ;)
     
    fonclub, 31 янв 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.931
    Работает...только в другую сторону!
    УКАЗ 28 мая 2002 г. N 344 (САЗ 02-22)
    "В целях реализации статьи 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики "О страховании в Приднестровской Молдавской Республике" постановляю:

    1. Разрешить приднестровским страховым компаниям, имеющим соответствующее разрешение (лицензию) на посредническую
    деятельность, осуществлять на территории Приднестровской Молдавской Республики для граждан, выезжающих за пределы Приднестровской Молдавской Республики, страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств от имени иностранных страховщиков.
    2. Установить, что приднестровские страховые компании осуществляют страхование гражданской ответственности владельцев
    автотранспортных средств от имени иностранных страховщиков для граждан, выезжающих за пределы Приднестровской Молдавской Республики, по месту нахождения страховой компании, в добровольном порядке."

    Для работы страховки Молдовы на нашей территории, наверно, необходимо взаимодействие страховщиков. Ибо страховым компаниям Молдовы вряд ли создадут условия для работы на нашей территории.
    Вообщем, как обычно - "все для блага народа.."! А народ не ценит отеческую заботу! Для них даже приднестровскую ж.д. создали...теперь у нас есть свои рельсы! Что-то подобное и с страховкой будет! Наверно, проще договориться о взаимном призании действия страховок на своей территории...но об этом пока слухов нет!
     
    ОДОБРЯМС, 31 янв 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. BoyKot

    BoyKot Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.353
    Постепенно начинает проясняться из-за чего весь сыр-бор, кому это надо и куда пойдут вырученные из воздуха средства.

    На сегодняшний день единственным страховым агентом уполномоченным оформлять полисы ОСАГО ПМР является:
    ЗАО «СБ-УНИВЕРСАЛЬНЫЕ системы страхования»
    http://sb-uss.com/

    СП-3.jpg



    учредителем и главным акционером которого является ЗАО "Приднестровский Сбербанк":

    СП-1.jpg


    А обязанности Генерального директора этой страховой компании на сегодняшний день исполняет, как бы вы думали кто?

    СП-2.jpg




    Интересно, кто-же такой Гиржул В.В.?
    У нас в последнее время просто страна "однофамильцев" какая-то...
     
    BoyKot, 1 апр 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. Волчишка

    Волчишка Гений

    Дата регистрации:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.362
    Кто может дать внятный ответ. Если я беру себе страховку ОСАГО Молдовы, которая как утверждают страховые компании действует и на территории ПМР, нужно ли мне еще и отдельно ОСАГО ПМР покупать? Или для меня ничего не изменится.
     
    Волчишка, 1 апр 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. BoyKot

    BoyKot Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.353
    Изменится.
    Кроме денег уплаченных Вами в молдавскую страховую компанию, Вам полюбасу еще и ПМРовским страховщикам отсегнуть придется, ну или ГАЙцам местным периодически отстегивать...
     
    BoyKot, 1 апр 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. Волчишка

    Волчишка Гений

    Дата регистрации:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.362
    Закон обязывает меня иметь ОСАГО ПМР. Моя сегодняшняя страховка действует на территории ПМР, значит у меня есть ОСАГО ПМР. Почему я еще за что-то должен платить?
     
    Волчишка, 1 апр 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.746
    Потому что.....
     
    Targitai, 2 апр 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.746
    Президент ПМР Евгений Шевчук и премьер-министр РМ Кирилл Габурич провели встречу в Тирасполе
    http://president.gospmr.ru/ru/news/...-kirill-gaburich-proveli-vstrechu-v-tiraspole

    Так вот мне интересно, я имею право любую страховку сделать? Или если прописан в ПМР, то обязан делать у нас? Чего спрашиваю - как-то у нас цены гораздо поболее на страховочки то :(
     
    Targitai, 10 апр 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.746
    http://novostipmr.com/ru/news/15-04...nee-reshenie-eto-malyy-shag-k?hc_location=ufi

    Ну вот... Если ОСАГО РМ, с учетом скидок, выходило 177 рублей, то теперь никаких скидок. ОСАГо ПМР 335 рэ.... Кароче, налог убрали, страховку ввели.... и (цензурные слова закончились)
     
    Targitai, 10 апр 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.931
    Я долго плакаль! "Дай бог, шоб я был такой умный, как моя жена потом!"
    "приднестровские автолюбители,уже имеющие молдавскую страховку,будут приобретать приднестровскую только после истечения срока действия молдавской"
    Долго думали и родили! Нельзя ли было договориться между собой страхователям с обоих берегов? Можно! Если без политики! Но..государство должно же проявить заботу...удушающую... о своих гражданах!
    Все равно наши страховые организации в одиночку не потянут!
     
    ОДОБРЯМС, 10 апр 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. klёn

    klёn Гений

    Дата регистрации:
    24 апр 2014
    Сообщения:
    695
    Ещё один бред и выкачивание денег с простых людей...
    Нормально не получается у нас...
     
    klёn, 10 апр 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.931
    Может проще договориться о применении молдавской страховки и на территории Приднестровья? Тогда придется покупать только одну, молдавскую, и ездить свободно и там, и тут? Понимаю, бред...не могу поступиться принципами! Но тогда получится, как с железной дорогой - рельсы есть, дороги - нет!
     
    ОДОБРЯМС, 10 апр 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.746
    Так как раз и договорились о взаимном действии страховок.
    нО! Для граждан ПМР нужна именно наша, которая дороже. Надеюсь, и для нее введут скидки по стажу.
     
    Targitai, 10 апр 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
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