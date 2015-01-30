ОСАГО в ПМР. Автострахование

Бла бла бла 1. Поэтапно ввести в действие на территории Приднестровской Молдавской Республики: а) с 1 марта 2015 года обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Республике Румыния; б) с 1 апреля 2015 года обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Республике Молдова; в) с 1 июня 2015 года обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Украине; г) с 1 января 2016 года обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иных иностранных государствах, а также владельцев транспортных средств, зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской Республики. Весь текст - http://president.gospmr.ru/ru/news/...yah-vvedeniya-na-territorii-pmr-obyazatelnogo ИМХО. А нафига оно нам тут местным надо?