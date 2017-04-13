Нужна юридическая помощь

Добрый день форумчане. Обращаюсь к вам с просьбой помочь в этой неприятной ситуации. Купил жене телефон, не с рук, в салоне. Дали гарантию как обычно на реф телефоны 3 месяца. Говорят мол можете или подключать. Поехали в idc, хотели кинуть номер. Но тут нам говорят, что к телефону привязан номер и чтобы кинуть наш нужен отказ от номера.. Уже начинаем по-тихоньку закипать, едем обратно в салон. Приезжаю, объясняю ситуацию - девушка говорит, что такого быть не может, мол в idc сидят идиоты, а номер на самом деле не привязан. Стараюсь не психовать, объясняю что там проверили дважды и ошибки быть не может. Начинает эта мадам звонить начальству узнавать, потом выходит и говорит мол так и так, действительно номер привязан человека, который тестировал телефон. Спрашиваю что дальше? Говорит, сегодня вечером после 19.00 человек снимет номер и я вам отзвонюсь. В итоге никто мне не позвонил. Связались с ними сами уже часов после 20. Говорит, извините не получилось сегодня, завтра в первой половине дня сделаем и наберем. Ну естественно никто в первой половине дня не позвонил, уже после обеда набрали сами. Оказывается, у них снова не получилось. Но вечером по-любому снимут! Уже начинается истерика, но ладно ждем) В итоге на второй день вечером его все-таки сняли с номера и вот сегодня поехали в idc кинуть номер. И что вы думаете? Оказывается у телефона проблема с сетью, он ее не видит. И подключить нам его не могут. Говорят нести в сервисный центр. Но честно я уже ничего не хочу. Столько проблем с этой покупкой, что хотелось бы вернуть им аппарат и забрать деньги. Вот только по условиям договора я так понимаю у них есть 20 дней на выявление проблемы и если они с ней не справятся, то только тогда можно надеяться на выплату денег. Что делать? Как грамотно поступить?