Мне очень нужен психолог или экстрасенс. Ситуация такова, что на моей жилплощади появился новый жилец. Его появление обострило и без того травмоопасную обстановку в квартире. Воспитательные беседы проводятся регулярно, но действия пока не возымели( Он неожиданно выскакивает из-за угла и подло бросается под ноги, я спотыкаюсь, теряю равновесие, машу руками в воздухе в надежде уцепиться за стены и стараюсь не материться. Жилец уходит за угол и злорадно хихикает. И так по нескольку раз за сутки. Очень хочу понять ход его мыслей, зачем он так делает? Я же объясняю, что мне это неприятно, и у нас так не принято. Сейчас склоняюсь к тому, что он хочет сбить меня с ног, что бы сразу с потерей сознания и ... съесть. Кто в курсе, почему коты любят бросаться под ноги, чего они добиваются, если мировое господство и так в их лапках?