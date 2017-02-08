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Нужен психолог

Тема в разделе 'Юмор', создана пользователем пряник, 8 фев 2017 в 16:30.

  1. TopicStarter Overlay
    пряник

    пряник Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.795
    Мне очень нужен психолог или экстрасенс.

    Ситуация такова, что на моей жилплощади появился новый жилец. Его появление обострило и без того травмоопасную обстановку в квартире.
    Воспитательные беседы проводятся регулярно, но действия пока не возымели(
    Он неожиданно выскакивает из-за угла и подло бросается под ноги, я спотыкаюсь, теряю равновесие, машу руками в воздухе в надежде уцепиться за стены и стараюсь не материться. Жилец уходит за угол и злорадно хихикает. И так по нескольку раз за сутки.
    Очень хочу понять ход его мыслей, зачем он так делает? Я же объясняю, что мне это неприятно, и у нас так не принято.
    Сейчас склоняюсь к тому, что он хочет сбить меня с ног, что бы сразу с потерей сознания и ... съесть.

    Кто в курсе, почему коты любят бросаться под ноги, чего они добиваются, если мировое господство и так в их лапках?
     
    пряник, 8 фев 2017 в 16:30
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  2. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.191
    Сезон у них начался, самку ему надо
     
    Санек, 8 фев 2017 в 16:35
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  3. TopicStarter Overlay
    пряник

    пряник Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.795
    А ветврач сказал, что там ещё срезать нечего.
    Поэтому и подозреваю только в гастрономических пристрастиях
     
    пряник, 8 фев 2017 в 16:36
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  4. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.677
    кот прикол.jpg
     
    Анаконда, 8 фев 2017 в 17:03
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  5. Seven

    Seven Гений

    Дата регистрации:
    31 окт 2013
    Сообщения:
    1.127
    А Анаконда сказала что у Пряника ноги похожи на колбасу (012)

    А я не подстрекатель, а вы не подеретесь ... ))
     
    Seven, 8 фев 2017 в 17:10
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  6. fly1ng

    fly1ng Гений

    Дата регистрации:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    740
    Когда у нас был кот и меня что-то в нём не устраивало - я выходил с ним на балкон и напоминал, что мы живём на 7ом этаже... на некоторое время хватало..)
    Теперь у меня нет кота :D
     
    fly1ng, 8 фев 2017 в 17:23
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  7. Laleo

    Laleo Гений

    Дата регистрации:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.536
    Устройте ему шокотерапию- укусите за ногу в ответ.
     
    Laleo, 8 фев 2017 в 17:30
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