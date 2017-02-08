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Нужен психолог для кота или для меня.

Тема в разделе 'Юмор', создана пользователем пряник, 8 фев 2017 в 16:30.

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  1. TopicStarter Overlay
    пряник

    пряник Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.803
    Мне очень нужен психолог или экстрасенс.

    Ситуация такова, что на моей жилплощади появился новый жилец. Его появление обострило и без того травмоопасную обстановку в квартире.
    Воспитательные беседы проводятся регулярно, но действия пока не возымели(
    Он неожиданно выскакивает из-за угла и подло бросается под ноги, я спотыкаюсь, теряю равновесие, машу руками в воздухе в надежде уцепиться за стены и стараюсь не материться. Жилец уходит за угол и злорадно хихикает. И так по нескольку раз за сутки.
    Очень хочу понять ход его мыслей, зачем он так делает? Я же объясняю, что мне это неприятно, и у нас так не принято.
    Сейчас склоняюсь к тому, что он хочет сбить меня с ног, что бы сразу с потерей сознания и ... съесть.

    Кто в курсе, почему коты любят бросаться под ноги, чего они добиваются, если мировое господство и так в их лапках?
     
    пряник, 8 фев 2017 в 16:30
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  2. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.191
    Сезон у них начался, самку ему надо
     
    Санек, 8 фев 2017 в 16:35
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  3. TopicStarter Overlay
    пряник

    пряник Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.803
    А ветврач сказал, что там ещё срезать нечего.
    Поэтому и подозреваю только в гастрономических пристрастиях
     
    пряник, 8 фев 2017 в 16:36
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  4. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.687
    кот прикол.jpg
     
    Анаконда, 8 фев 2017 в 17:03
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  5. Seven

    Seven Гений

    Дата регистрации:
    31 окт 2013
    Сообщения:
    1.131
    А Анаконда сказала что у Пряника ноги похожи на колбасу (012)

    А я не подстрекатель, а вы не подеретесь ... ))
     
    Seven, 8 фев 2017 в 17:10
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  6. fly1ng

    fly1ng Гений

    Дата регистрации:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    740
    Когда у нас был кот и меня что-то в нём не устраивало - я выходил с ним на балкон и напоминал, что мы живём на 7ом этаже... на некоторое время хватало..)
    Теперь у меня нет кота :D
     
    fly1ng, 8 фев 2017 в 17:23
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  7. Laleo

    Laleo Гений

    Дата регистрации:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.537
    Устройте ему шокотерапию- укусите за ногу в ответ.
     
    Laleo, 8 фев 2017 в 17:30
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  8. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    4.121
    или пусть выпрыгнет на него из-за угла неожиданно:D
     
    Незнакомка, 8 фев 2017 в 17:53
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  9. okarinasai

    okarinasai Гений

    Дата регистрации:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    927
    нужен кошачий психолог! очень смешно, но они существуют)
     
    okarinasai, 8 фев 2017 в 17:58
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  10. Герман

    Герман Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    722
    Выпустите его погулять на улицу, сразу успокоится, если вас посадить в квартиру, даже 5 комнатную, всё равно с ума сойдёте через неделю, вот так и он, ему нужна смена обстановки кидается от тоски.
     
    Герман, 8 фев 2017 в 18:03
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  11. TopicStarter Overlay
    пряник

    пряник Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.803
    Вам всем смешно, а я понимаю, как вымерли динозавры.
    Вот бежит тиранозавр к домофону, сотрясая окрестности. И тут ему под ноги кот и тиранозавр столбенеет, падает, стукается оземь и вырубается. Выбегает кошачья братва и месяц пирует. Потом сворачиваются теплыми пушистыми клубочками и мило мурчат.
    Кот на меня смотрит примерно так:
    [​IMG]
    Никаких на улицу, ему месяца 2 всего
     
    пряник, 8 фев 2017 в 18:07
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    4.121
    Самое главное не наступить на него))
     
    Незнакомка, 8 фев 2017 в 18:10
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    Дата регистрации:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    952
    возьмите его на ручки и выйдите, будет плюс к его социализации
     
    Майк Вазовски, 8 фев 2017 в 18:23
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  14. TopicStarter Overlay
    пряник

    пряник Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.803
    Я не хочу выходить. Мне погода не нравится.
    У кота есть крыса и юннаты, они занимаются его социализацией и организацией досуга. Бережно. То есть у меня есть уверенность, что это он не политического убежища просит.
     
    пряник, 8 фев 2017 в 18:28
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  15. Seven

    Seven Гений

    Дата регистрации:
    31 окт 2013
    Сообщения:
    1.131
    Может котику не с кем играть ? Обеспечить его мышками, бантиками и прочим ?
    А шо б отвадить от чего то, то когда у меня была кошка то она очень не любила когда ее пшикали дезодорантом в морду, а еще если шлангом работающего пылесоса, но дезодорант легче с собой таскать чем работающий пылесос ) Не очень котолюбивые методы, зато действенные )
     
    Seven, 8 фев 2017 в 18:31
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. TopicStarter Overlay
    пряник

    пряник Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.803
    Мне бы тоже не понравилось.
    Надо будет на тебе потестить.
     
    пряник, 8 фев 2017 в 18:33
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. okarinasai

    okarinasai Гений

    Дата регистрации:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    927
    могу, кстати, поменять на одну из своих кошек. особенно одна точно под ноги бросаться не будет, сидит себе круглые сутки в диване, и все
     
    okarinasai, 8 фев 2017 в 18:37
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  18. Seven

    Seven Гений

    Дата регистрации:
    31 окт 2013
    Сообщения:
    1.131
    Но но я вроде не был замечен в кидании на твои ноги из-за угла ))
    А вообще коты они такие, один пшик заменяет два часа разъяснительной беседы, правда есть у меня подозрение в сомнительной пользе для здоровья котейки ))
     
    Seven, 8 фев 2017 в 18:39
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. TopicStarter Overlay
    пряник

    пряник Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.803
    Не, такая не подходит. Тут очень удачный зверь: терпит обнимашки до выдавливания сока и показ фокусов с его появлением и исчезновением. Но вот эти неожиданные выскакивания из небытия через телепорт в моё бытие
     
    пряник, 8 фев 2017 в 18:40
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.926
    Тут несколько вопросов.
    1. Вы его не кастрировали? Тогда прячьте все острые предметы в доме, он обязательно отомстит!
    2. Не подымает-ли он заднюю лапу выше головы? Это у них угроза расправой жест, показывает на небеса.
    3. Не точит-ли ногти о диван? Не нашел острых предметов, для расправы, точит, что есть.
    4. Не мурчит-ли когда вы засыпаете? Это у них заговор такой, типа гипноза. Проснувшись вы будете выполнять все его желания.
     
    Warlock, 8 фев 2017 в 18:44
    #20 + к цитате ответитьTag
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