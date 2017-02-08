Нужен психолог для кота или для меня.

Вам всем смешно, а я понимаю, как вымерли динозвры.Вот бежит тиранозавр к домофону, сотрясая окрестности. И тут ему под ноги кот и тиранозавр столбенеет, падает, стукается оземь и вырубается. Выбегает кошачья братва и месяц пирует. Потом сворачиваются теплыми пушистыми клубочками и мило мурчат.Кот на меня смотрит примерно так:Никаких на улицу, ему месяца 2 всего