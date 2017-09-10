Нормативы ГТО

Сегодня в спортзале.интереса ради попробовал чисто для себя пройти нормы ГТО для возрастной группы "мужчины 45-49 лет" Бег на 2 км 1 разряд — 10.15 МИНУТ 2 разряд — 13.10 МИНУТ 3 разряд — 14.30 МИНУТ Мой результат - 11 м 30 сек.. До зимы нужно сбросить 45 сек ПОДТЯГИВАНИЕ ИЗ ВИСА НА ВЫСОКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ (КОЛ-ВО РАЗ) 1 разр — 8 РАЗА 2 разр — 5 РАЗ 3 разр — 3 РАЗА Осилил только 6 раз. РЫВОК ГИРИ 16 КГ (КОЛ-ВО РАЗ) 1 разр - 23 РАЗ 2 разр — 11 РАЗ 3 разр — 9 РАЗ Сделал 25 раз и перестал. Отжимания от пола 1 разр - 28 РАЗ 2 разр — 15 РАЗ 3 разр — 11 РАЗ Отжался 30 раз и остановился. Обычно отжимаюсь где-то 50 раз НАКЛОН ВПЕРЕД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЯ С ПРЯМЫМИ НОГАМИ НА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СКАМЬЕ (СМ) 1 разр - 9 САНТИМЕТРОВ 2 разр - 2 САНТИМЕТРА 3 разр — 0 САНТИМЕТРОВ Я даже до скамьи достать не смог. Косяк. Гибкости никакой. ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ (КОЛ-ВО РАЗ ЗА 1 МИН) 1 разр - 31 РАЗ 2 разр — 27 РАЗ 3 разр — 22 РАЗ Сделал 31 раз без проблем. Бега на лыжах, плавания, стрельбы из пневматики понятное дело не было. КРОСС НА 3 КМ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ 1 разр - 17.00 МИНУТ 2 разр — 21.00 МИНУТ 3 разр — 23.00 МИНУТ Нужно будет попробовать. Короче еще есть над чем поработать. Колитесь, что у вас парни - девушки?