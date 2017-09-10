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Нормативы ГТО

Тема в разделе 'Здоровье, медицина, красота', создана пользователем Йожин, 10 сен 2017 в 13:05.

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    Йожин

    Йожин Гений

    На форуме с:
    21 май 2015
    Сообщения:
    599
    Сегодня в спортзале.интереса ради попробовал чисто для себя пройти нормы ГТО для возрастной группы "мужчины 45-49 лет"
    Бег на 2 км
    1 разряд — 10.15 МИНУТ
    2 разряд — 13.10 МИНУТ
    3 разряд — 14.30 МИНУТ
    Мой результат - 11 м 30 сек.. До зимы нужно сбросить 45 сек

    ПОДТЯГИВАНИЕ ИЗ ВИСА НА ВЫСОКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ (КОЛ-ВО РАЗ)
    1 разр — 8 РАЗА
    2 разр — 5 РАЗ
    3 разр — 3 РАЗА
    Осилил только 6 раз. :(

    РЫВОК ГИРИ 16 КГ (КОЛ-ВО РАЗ)
    1 разр - 23 РАЗ
    2 разр — 11 РАЗ
    3 разр — 9 РАЗ
    Сделал 25 раз и перестал.

    Отжимания от пола
    1 разр - 28 РАЗ
    2 разр — 15 РАЗ
    3 разр — 11 РАЗ
    Отжался 30 раз и остановился. Обычно отжимаюсь где-то 50 раз

    НАКЛОН ВПЕРЕД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЯ С ПРЯМЫМИ НОГАМИ НА ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СКАМЬЕ (СМ)
    1 разр - 9 САНТИМЕТРОВ
    2 разр - 2 САНТИМЕТРА
    3 разр — 0 САНТИМЕТРОВ
    Я даже до скамьи достать не смог. Косяк. Гибкости никакой.

    ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ (КОЛ-ВО РАЗ ЗА 1 МИН)
    1 разр - 31 РАЗ
    2 разр — 27 РАЗ
    3 разр — 22 РАЗ
    Сделал 31 раз без проблем.

    Бега на лыжах, плавания, стрельбы из пневматики понятное дело не было.

    КРОСС НА 3 КМ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ
    1 разр - 17.00 МИНУТ
    2 разр — 21.00 МИНУТ
    3 разр — 23.00 МИНУТ
    Нужно будет попробовать.

    Короче еще есть над чем поработать.
    Колитесь, что у вас парни - девушки?
     
    Йожин, 10 сен 2017 в 13:05
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