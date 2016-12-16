  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Новые кадры после президентских выборов

Тема в разделе 'Внутренняя политика', создана пользователем andand1, 15 дек 2016.

Страница 1 из 11
  1. TopicStarter Overlay
    andand1

    andand1 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    2 ноя 2016
    Сообщения:
    54
    Заранее приношу извинения, если такая тема уже была создана.
    Итак, прогнозы новых назначений и дальнейшее их обсуждение по факту.
    На мой взгляд (просто вангую на диване):
    1) Премьер-министр - более вероятно неизвестная фигура (ШИУК - широко известный в узких кругах), менее вероятно Антюфеева;
    2) Заместитель председателя парламента (вместо Щербы) - пока мне неизвестно о назначении кого-либо, возможно, Гузун (фирма должна пиарить новых кандидатов для резерва);
    3) Депутатское место на округе Красносельского - возможно от фирмы будет снова баллотироваться Гульчак, возможно новые лица, но любой из них пройдёт только по рекомендации Красносельского своему бывшему округу;
    4) Глава ПРБ - более вероятно Тидва (но надо ли это ему самому?), менее вероятно ШИУК или известные перебежчики (здесь и далее люди из команды Шевчука);
    5) Министерство экономики - более вероятно Мартынов, менее вероятно Василатий или ШИУК;
    6) Министерство финансов - более вероятно выходец из АПБ, менее вероятно ШИУК;
    7) Министерство иностранных дел - более вероятно Ятребчак, менее вероятно новая личность;
    8) Министерство внутренних дел - более вероятно ШИУК, менее вероятно Мова;
    9) Министерство обороны - более вероятно ШИУК, менее вероятно Буга;
    10) Комитет государственной безопасности - ШИУК, или нет предположений;
    11) Государственный таможенный комитет - более вероятно ШИУК, менее вероятно Гузун;
    12) Министерство экологии - нет вариантов;
    13) Госслужба связи и информации - ШИУК или нет вариантов;
    14) Министерство промышленности - более вероятно Чебан (из ОНФ), менее вероятно ШИУК, Василатий;
    15) Министерство здравохранения - более вероятно ШИУК, менее вероятно Чебан (из ВС);
    17) Министерство образования - более вероятно ШИУК, менее вероятно Гукаленко (ей это не надо)? Сафонов;
    18) ЦИК - более вероятно Городецкая, менее вероятно Шевченко в случае её повышения;
    19) Министерство сельского хозяйства - более вероятно ШИУК, менее вероятно Коваль;
    20) Министр юстиции - более вероятно ШИУК, менее вероятно Брынзарь;
    21) ГСИН - более вероятно ШИУК, менее вероятно - Мова;
    22) Главы госадминистраций - тут вариантов нет, думаю форумчане на местах подскажут версии;
    23) Возможно забыл какое-то ведомство или неправилно назвал, добавляйте.
     
    andand1, 15 дек 2016
    #1 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    andand1

    andand1 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    2 ноя 2016
    Сообщения:
    54
    Ну и не буду отличаться оригинальностью, источники кадрового резерва для новой власти:
    1) структуры холдинга;
    2) перебежчики;
    3) старая гвардия (функционеры при Смирнове);
    у кого ещё есть мысли, добавляйте.
     
    andand1, 15 дек 2016
    #2 + к цитате ответитьTag
  3. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.876
    Короче - ХЗ...менее вероятно хрен его знает!
    Источник кадров - жители Приднестровья, менее вероятно пришлые!
    Зачем гадать? Поживем- увидим.
     
    ОДОБРЯМС, 15 дек 2016
    #3 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Admin нравится это.
  4. Oscar

    Oscar Гений

    Дата регистрации:
    7 фев 2014
    Сообщения:
    1.923
    А есть смысл? Не проще подождать до назначения пару дней-неделю и просто обсудить?
     
    Oscar, 15 дек 2016
    #4 + к цитате ответитьTag
    Lёka, VIGO, ОДОБРЯМС и 2 другим нравится это.
  5. Толмач

    Толмач Гений

    Дата регистрации:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    1.439
    Забыли службу Госнадзора - не хилое такое заведение.
    И еще: наверняка должна быть КВОТА Смирнова...
    А вообще-то торопиться не надо(с).
     
    Толмач, 15 дек 2016
    #5 + к цитате ответитьTag
    Lёka, andand1 и Марика нравится это.
  6. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.655
     
    VIGO, 15 дек 2016
    #6 + к цитате ответитьTag
    Sasha_Tiras нравится это.
  7. елисей

    елисей Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2015
    Сообщения:
    434
    Для Гукаленко любая должность в ПМР будет означать удар ниже пояса. Она уже прижилась в Москве на "очень ответственной" работе и переместить ее обратно в Приднестровье будет проблематично )
     
    елисей, 15 дек 2016
    #7 + к цитате ответитьTag
    Lёka и andand1 нравится это.
  8. harley quinn

    harley quinn Гений

    Дата регистрации:
    27 авг 2016
    Сообщения:
    179
    Насчёт здравоохранения, может Васильев?
     
    harley quinn, 15 дек 2016
    #8 + к цитате ответитьTag
    Maximus нравится это.
  9. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.271
    а мне интересно судами кто править будет:$
     
    Серж1, 15 дек 2016
    #9 + к цитате ответитьTag
    andand1 нравится это.
  10. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    3.714
    с одной кандидатурой в министры точно угадали )) скажу более я лично его поздравлял с победой разума и здравого смысла на выборах, выразив надежду что займет подобающий его профессионализму пост в руководстве Республики )) в ответ меня спросили: не хочу ли я вернутся на государственную службу? что меня рассмешило на целый день - вроде бы я еще ничего плохого им не сделал что бы так жестоко )) хотя да - я теперь против действующей власти :D вот честно не будет более ярого критика её действий чем я ) хотя очень надеюсь что поводов критиковать её у меня будет намного меньше чем эти, предыдушие 5 лет
     
    Граф Люцифер, 16 дек 2016 в 01:21
    #10 + к цитате ответитьTag
    Lёka, andand1 и Warlock нравится это.
  11. Надоело

    Надоело Гость

    Ястребчак? Ястребчак))
     
    Надоело, 16 дек 2016 в 02:38
    #11 + к цитате ответитьTag
  12. dock

    dock Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.120
    Мне кажется, одно министерство тут явно лишнее.
     
    dock, 16 дек 2016 в 06:21
    #12 + к цитате ответитьTag
    ussr1922, Серж1 и growler нравится это.
  13. Olga69

    Olga69 Гений

    Дата регистрации:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    787
    Директором ПГРТК назначен Игорь Никитенко, с возвращением так сказать:D, и зачем спрашивается его нужно было снимать, человек был на своем месте, нет же, нужно было все поставить с ног на голову
     
    Olga69, 16 дек 2016 в 12:10
    #13 + к цитате ответитьTag
    Lёka, andand1, коммерсант и 2 другим нравится это.
  14. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.326
    Интересно... Степан Шинкарюк вернется? весьма грамотный и чрезвычайно умный мужик.
    зы. Друзей у него здесь тьма...)
    pps/ А Григорий Дьяченко? - с уважением отношусь к нему.
     
    Арчи_Гудвин, 16 дек 2016 в 13:17
    #14 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  15. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    3.714
    могу спросить, к вечеру скажу. Хотя я думаю по большинству кандидатов там еще нет 100% определенности
     
    Граф Люцифер, 16 дек 2016 в 13:17
    #15 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  16. Olga69

    Olga69 Гений

    Дата регистрации:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    787
    Знакомая фамилия, ху из Шинкарюк? Дьяченко же в депах очень давно
     
    Olga69, 16 дек 2016 в 13:21
    #16 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  17. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    3.714
    майор начальник штаба батальона в министры да еще его к военному бюджету :D ну тогда мой предок просто приднестровский генералисимус :D
     
    Граф Люцифер, 16 дек 2016 в 13:22
    #17 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  18. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.326
    Степан Шинкарюк - глава Сбербанка при ИНС, до ШЕВ.
    Было бы интересно, конечно.
     
    Арчи_Гудвин, 16 дек 2016 в 13:23
    #18 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Граф Люцифер нравится это.
  19. Olga69

    Olga69 Гений

    Дата регистрации:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    787
    Я так и думала. До него Твердохлеб был
     
    Olga69, 16 дек 2016 в 13:28
    #19 + к цитате ответитьTag
  20. ussr1922

    ussr1922 Гений

    Дата регистрации:
    12 сен 2016
    Сообщения:
    416
    Помню его программу с дазвоном в студию. Мы часто так прикалывали...
     
    ussr1922, 16 дек 2016 в 13:43
    #20 + к цитате ответитьTag
    Maximus нравится это.
Ответить в теме
Страница 1 из 11