Новые кадры после президентских выборов

Заранее приношу извинения, если такая тема уже была создана.

Итак, прогнозы новых назначений и дальнейшее их обсуждение по факту.

На мой взгляд (просто вангую на диване):

1) Премьер-министр - более вероятно неизвестная фигура (ШИУК - широко известный в узких кругах), менее вероятно Антюфеева;

2) Заместитель председателя парламента (вместо Щербы) - пока мне неизвестно о назначении кого-либо, возможно, Гузун (фирма должна пиарить новых кандидатов для резерва);

3) Депутатское место на округе Красносельского - возможно от фирмы будет снова баллотироваться Гульчак, возможно новые лица, но любой из них пройдёт только по рекомендации Красносельского своему бывшему округу;

4) Глава ПРБ - более вероятно Тидва (но надо ли это ему самому?), менее вероятно ШИУК или известные перебежчики (здесь и далее люди из команды Шевчука);

5) Министерство экономики - более вероятно Мартынов, менее вероятно Василатий или ШИУК;

6) Министерство финансов - более вероятно выходец из АПБ, менее вероятно ШИУК;

7) Министерство иностранных дел - более вероятно Ятребчак, менее вероятно новая личность;

8) Министерство внутренних дел - более вероятно ШИУК, менее вероятно Мова;

9) Министерство обороны - более вероятно ШИУК, менее вероятно Буга;

10) Комитет государственной безопасности - ШИУК, или нет предположений;

11) Государственный таможенный комитет - более вероятно ШИУК, менее вероятно Гузун;

12) Министерство экологии - нет вариантов;

13) Госслужба связи и информации - ШИУК или нет вариантов;

14) Министерство промышленности - более вероятно Чебан (из ОНФ), менее вероятно ШИУК, Василатий;

15) Министерство здравохранения - более вероятно ШИУК, менее вероятно Чебан (из ВС);

17) Министерство образования - более вероятно ШИУК, менее вероятно Гукаленко (ей это не надо)? Сафонов;

18) ЦИК - более вероятно Городецкая, менее вероятно Шевченко в случае её повышения;

19) Министерство сельского хозяйства - более вероятно ШИУК, менее вероятно Коваль;

20) Министр юстиции - более вероятно ШИУК, менее вероятно Брынзарь;

21) ГСИН - более вероятно ШИУК, менее вероятно - Мова;

22) Главы госадминистраций - тут вариантов нет, думаю форумчане на местах подскажут версии;

23) Возможно забыл какое-то ведомство или неправилно назвал, добавляйте.

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