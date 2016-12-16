Новые кадры после президентских выборов

Заранее приношу извинения, если такая тема уже была создана. Итак, прогнозы новых назначений и дальнейшее их обсуждение по факту. На мой взгляд (просто вангую на диване): 1) Премьер-министр - более вероятно неизвестная фигура (ШИУК - широко известный в узких кругах), менее вероятно Антюфеева; 2) Заместитель председателя парламента (вместо Щербы) - пока мне неизвестно о назначении кого-либо, возможно, Гузун (фирма должна пиарить новых кандидатов для резерва); 3) Депутатское место на округе Красносельского - возможно от фирмы будет снова баллотироваться Гульчак, возможно новые лица, но любой из них пройдёт только по рекомендации Красносельского своему бывшему округу; 4) Глава ПРБ - более вероятно Тидва (но надо ли это ему самому?), менее вероятно ШИУК или известные перебежчики (здесь и далее люди из команды Шевчука); 5) Министерство экономики - более вероятно Мартынов, менее вероятно Василатий или ШИУК; 6) Министерство финансов - более вероятно выходец из АПБ, менее вероятно ШИУК; 7) Министерство иностранных дел - более вероятно Ятребчак, менее вероятно новая личность; 8) Министерство внутренних дел - более вероятно ШИУК, менее вероятно Мова; 9) Министерство обороны - более вероятно ШИУК, менее вероятно Буга; 10) Комитет государственной безопасности - ШИУК, или нет предположений; 11) Государственный таможенный комитет - более вероятно ШИУК, менее вероятно Гузун; 12) Министерство экологии - нет вариантов; 13) Госслужба связи и информации - ШИУК или нет вариантов; 14) Министерство промышленности - более вероятно Чебан (из ОНФ), менее вероятно ШИУК, Василатий; 15) Министерство здравохранения - более вероятно ШИУК, менее вероятно Чебан (из ВС); 17) Министерство образования - более вероятно ШИУК, менее вероятно Гукаленко (ей это не надо)? Сафонов; 18) ЦИК - более вероятно Городецкая, менее вероятно Шевченко в случае её повышения; 19) Министерство сельского хозяйства - более вероятно ШИУК, менее вероятно Коваль; 20) Министр юстиции - более вероятно ШИУК, менее вероятно Брынзарь; 21) ГСИН - более вероятно ШИУК, менее вероятно - Мова; 22) Главы госадминистраций - тут вариантов нет, думаю форумчане на местах подскажут версии; 23) Возможно забыл какое-то ведомство или неправилно назвал, добавляйте.