Новости Белоруссии

Беларусь, заметки на полях 12 сент, 2015 в 8:31 Наверно мне не стать трэвел-блогером, но я все-таки попробую кратко изложить свои впечатления о стране, в которую я попал благодаря НеФоруму ЖЖ. Spoiler: о Беларусии Страна Мое впечатление: Беларусь - это Россия без нефти. Люди такие же, и обликом и менталитетом, а отношение к стране другое. Когда нет бездонных газо-нефтяных запасов, сразу начинаешь иначе относиться к своей стране и результатам своего труда. Как поработал, так и заработал - это не пропагандистский лозунг на закопченной стене, а образ жизни. На улицах не мусорят по той же причине: на лишнюю рабочую силу из среднеазиатских стран денег нет, поэтому дешевле не сорить. Такая забота граждан о стране чувствуется во всем, хотя, возможно, я идеализирую. Минск Современный и очень пустой город. Представьте себе Москву, где нет 90% населения. Добро пожаловать в Минск. При этом, в городе идет активное жилищное строительство, значит деньги у народа есть. В метро встретил рекламу, что-то вроде “Надоели пробки - выбирай метро”. Я бы перефразировал: “Надоели пробки - выбирай Беларусь”. Метро Единственное место, где можно увидеть более трех жителей Минска на расстоянии менее 100 метров. Видимо именно это является причиной активного использования вагонов метро для размещения рекламы. Там ее больше чем в московском или питерском, при том, что на улице где-то 40% от зарекламированности российских столиц. Планетарий Про него я уже рассказывал. Будете в Минске - загляните. Реклама Порадовали спортивные клубы. Если в России реклама спортивного клуба если и попадается, то в стиле “Болей за наших, покупай шарфики и пиво нашего спонсора”, то в Беларуси: “Приводи детей играть в хоккей/заниматься конькобежным спортом/и тп.” Молодцы, больше добавить нечего! Железная дорога Самые отрицательные впечатления оставили белорусские плацкарты. Я повидал плацкартов на линии "Москва-Санкт-Петербург", но такого грязного как "Москва-Минск" не видывал. Не скупитесь на купе, ну или хотя бы на влажные салфетки. Дороги Добротные. Видно, что их не перекладывают каждый год, как в Москве, а эксплуатируют честно. Трещины иногда встречаются, но выбоинам появляться не дают. Наверное так не везде, но я воронок не встречал. Замок Мир Очень атмосферное место. Всем фанатам средневековья, “Властелина колец” и “Игр престолов” настоятельно рекомендую к посещению. Замок не очень древний, средневековье-то захватить не успел толком, но реставраторы постарались. Даже несмотря на лифт, которым оборудован замок, ощутить себя в жилище феодала получится. Прямо в нем есть гостиница, когда-нибудь обязательно воспользуюсь шансом хоть сутки прожить в замке Несвиж Тоже популярный у туристов объект в нескольких десятках километров от Мира. Здесь больше всего понравилась городская ратуша. Тоже хорошо передает атмосферу эпохи. Несвижский костел удивил богатой росписью и изобилием икон. Мне почему-то казалось, что католики были аскетичнее православных в предметах культа, но, наверно с лютеранами перепутал. Реально, если б не скамейки, храм легко можно было бы спутать с православным. Костел привлекает внимание туристов своим склепом. Желающих ощутить себя героями “Индианы Джонса” или “Кода да Винчи” ждет разочарование - обычный церковный подвал с гробами. Несвижский замок намного больше и разнообразнее Мирского, но вот атмосферности ему не хватает. Музей и музей, хотя посмотреть есть на что. Это, фактически, дворец, а не замок. Мне показался похожим на Павловский дворец под Питером. Резной палисад В Несвиже обратил внимание, что заборы у частных домов стараются делать "прозрачные", чтобы с улицы был виден двор. Причем не важно развели ли хозяева цветники или просто трава растет. Дворы ухожены и открыты взорам, что сильно отличается от российской традиции заборы ставить глухие да повыше. Батька Его нет. Три дня провел в стране, увидел упоминание о нем только в газете, на журнальном столике в гостинице. Он копал картошку. Но в целом нигде никаких упоминаний и фото видно не было, при том, что скоро выборы. Правда телевизор не включал, может там есть. Деньги В розничной торговле российские рубли не принимают. Можно расплачиваться карточками, но карманные деньги лучше иметь. Как добраться Сесть на поезд и приехать. Мы с Беларусью - союзное государство. Таможенников не видел, паспорт проверяли как и при внутренних переездах. Загран не пригодился. Чувствую в Минске буду частенько гостить. Будет с Питером конкурировать.