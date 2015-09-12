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Новости Белоруссии

Тема в разделе 'Ближнее и дальнее зарубежье', создана пользователем VIGO-Tiraspol, 12 сен 2015.

Страница 1 из 4
  1. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.150
    Беларусь, заметки на полях
    • 12 сент, 2015 в 8:31
    [​IMG]

    Наверно мне не стать трэвел-блогером, но я все-таки попробую кратко изложить свои впечатления о стране, в которую я попал благодаря НеФоруму ЖЖ.

    Страна
    Мое впечатление: Беларусь - это Россия без нефти. Люди такие же, и обликом и менталитетом, а отношение к стране другое. Когда нет бездонных газо-нефтяных запасов, сразу начинаешь иначе относиться к своей стране и результатам своего труда. Как поработал, так и заработал - это не пропагандистский лозунг на закопченной стене, а образ жизни. На улицах не мусорят по той же причине: на лишнюю рабочую силу из среднеазиатских стран денег нет, поэтому дешевле не сорить. Такая забота граждан о стране чувствуется во всем, хотя, возможно, я идеализирую.

    Минск
    Современный и очень пустой город. Представьте себе Москву, где нет 90% населения. Добро пожаловать в Минск. При этом, в городе идет активное жилищное строительство, значит деньги у народа есть.
    В метро встретил рекламу, что-то вроде “Надоели пробки - выбирай метро”. Я бы перефразировал: “Надоели пробки - выбирай Беларусь”.

    Метро
    Единственное место, где можно увидеть более трех жителей Минска на расстоянии менее 100 метров. Видимо именно это является причиной активного использования вагонов метро для размещения рекламы. Там ее больше чем в московском или питерском, при том, что на улице где-то 40% от зарекламированности российских столиц.

    Планетарий

    [​IMG]

    Про него я уже рассказывал. Будете в Минске - загляните.

    Реклама

    [​IMG]

    Порадовали спортивные клубы. Если в России реклама спортивного клуба если и попадается, то в стиле “Болей за наших, покупай шарфики и пиво нашего спонсора”, то в Беларуси: “Приводи детей играть в хоккей/заниматься конькобежным спортом/и тп.” Молодцы, больше добавить нечего!

    Железная дорога
    Самые отрицательные впечатления оставили белорусские плацкарты. Я повидал плацкартов на линии "Москва-Санкт-Петербург", но такого грязного как "Москва-Минск" не видывал. Не скупитесь на купе, ну или хотя бы на влажные салфетки.

    Дороги

    [​IMG]

    Добротные. Видно, что их не перекладывают каждый год, как в Москве, а эксплуатируют честно. Трещины иногда встречаются, но выбоинам появляться не дают. Наверное так не везде, но я воронок не встречал.

    Замок Мир

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Очень атмосферное место. Всем фанатам средневековья, “Властелина колец” и “Игр престолов” настоятельно рекомендую к посещению. Замок не очень древний, средневековье-то захватить не успел толком, но реставраторы постарались. Даже несмотря на лифт, которым оборудован замок, ощутить себя в жилище феодала получится.
    Прямо в нем есть гостиница, когда-нибудь обязательно воспользуюсь шансом хоть сутки прожить в замке

    Несвиж

    [​IMG]

    Тоже популярный у туристов объект в нескольких десятках километров от Мира.
    Здесь больше всего понравилась городская ратуша. Тоже хорошо передает атмосферу эпохи.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Несвижский костел удивил богатой росписью и изобилием икон. Мне почему-то казалось, что католики были аскетичнее православных в предметах культа, но, наверно с лютеранами перепутал. Реально, если б не скамейки, храм легко можно было бы спутать с православным.

    [​IMG]

    Костел привлекает внимание туристов своим склепом. Желающих ощутить себя героями “Индианы Джонса” или “Кода да Винчи” ждет разочарование - обычный церковный подвал с гробами.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Несвижский замок намного больше и разнообразнее Мирского, но вот атмосферности ему не хватает. Музей и музей, хотя посмотреть есть на что. Это, фактически, дворец, а не замок. Мне показался похожим на Павловский дворец под Питером.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Резной палисад

    [​IMG]

    В Несвиже обратил внимание, что заборы у частных домов стараются делать "прозрачные", чтобы с улицы был виден двор. Причем не важно развели ли хозяева цветники или просто трава растет. Дворы ухожены и открыты взорам, что сильно отличается от российской традиции заборы ставить глухие да повыше.

    Батька
    Его нет. Три дня провел в стране, увидел упоминание о нем только в газете, на журнальном столике в гостинице. Он копал картошку. Но в целом нигде никаких упоминаний и фото видно не было, при том, что скоро выборы. Правда телевизор не включал, может там есть.

    Деньги
    В розничной торговле российские рубли не принимают. Можно расплачиваться карточками, но карманные деньги лучше иметь.

    Как добраться
    Сесть на поезд и приехать. Мы с Беларусью - союзное государство. Таможенников не видел, паспорт проверяли как и при внутренних переездах. Загран не пригодился. Чувствую в Минске буду частенько гостить. Будет с Питером конкурировать.
     
    VIGO, 12 сен 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.150
     
    VIGO, 28 сен 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. олег

    олег Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    3.554
    оооооооооооо......как будто в ссср вернулся новисти белорусии)))) сколько там милионов тонн всего собрали..
     
    олег, 28 сен 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
  4. fly1ng

    fly1ng Гений

    Дата регистрации:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    729
    Очень хочу там побывать! Говорят, как маленькая европа)В плане чистоты, я имею ввиду)))
    Жена была - ей оооочень понравилось. А мне не довелось, к сожалению.. и хз когда доведётся с РФ паспортом))
    Вообще, большой интерес к этой стране и уважение к её лидеру, как и к ВВПутину.. хотел бы жить там :)
     
    fly1ng, 28 сен 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.480
    Наслышан, что сигареты там, как в Шерифе (020). Лучше запастись нормальными.
     
    Оптик, 28 сен 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. fly1ng

    fly1ng Гений

    Дата регистрации:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    729
    Не курю, в этот новый год уже будет как 3 года)) И другим не советую ;)) Так что это вообще не проблема)
     
    fly1ng, 29 сен 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. Nike

    Nike Гений

    Дата регистрации:
    18 май 2015
    Сообщения:
    2.854
    Президент Белоруссии призвал "жить дружно" и заявил, что белорусские пограничники уже устали сотнями задерживать граждан Украины - "с битами, пистолетами, боеприпасами".

    МИНСК, 11 окт — РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил власти Украины "не подбрасывать боевиков" на территорию республики.
    "Вы нам не подбрасывайте больше боевиков. Мы уже устали на границе их задерживать — с гранатами, битами, пистолетами, боеприпасами. Я уже устал читать эти доклады и смотреть фотографии… Давайте жить дружно", — сказал Лукашенко журналистам в воскресенье.

    По его словам, белорусские правоохранители граждан с Украины "сотнями задерживают на границе". "Они не могут объяснить, зачем они сюда идут. Они просто не думали, что Лукашенко сможет закрыть границу", — отметил президент.

    Он добавил, что белорусская сторона возвращала этих людей, если они были вооружены травматическим оружием, но если у них при себе было боевое оружие, их задерживали.

    В конце сентября Лукашенко заявлял, что граница Белоруссии с Украиной будет укреплена инженерными сооружениями так, чтобы "мышь не проползла", потому что уже "появляются проблемы" в виде наркотрафика и перевозки оружия.

    Власти Украины в апреле прошлого года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября прошлого года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Отсюда.
     
    Nike, 12 окт 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. Nike

    Nike Гений

    Дата регистрации:
    18 май 2015
    Сообщения:
    2.854
    Швейцарская писательница — Нобелевской лауреатке-2015: «Мадам Алексиевич, Вы не просто лжете…»

    Швейцарская писательница Элен Ришар-Фавр (Hélène Richard-Favre), автор книг «Nouvelles de nulle part», «Nouvelles de rien» и «Nouvelles de Personne» обратилась с открытым письмом к Светлане Алексиевич, лауреату Нобелевской премии-2015 в области литературы.

    Напомним, что белорусская писательница Светлана Алексиевич на пресс-конференции в Минске после получения ею Нобелевской премии заявила, что война в Донбассе, унесшая жизни более 8 тыс. человек, стала результатом иностранного вмешательства.

    «Это — оккупация, это — иностранное вторжение», — сказала Алексиевич.

    Также белорусская писательница заявила, что в России «86% людей стали рады» убийству людей в Донецке.

    Мы приводим текст открытого письма Элен Ришар-Фавр, которое она написала Алексиевич.

    «Мадам Алексиевич,

    на Донбассе, о котором Вы упомянули в ходе Вашей пресс-конференции, женщине по имени Лилия, 24-х лет, оторвало ногу, когда она, следуя материнскому инстинкту, закрыла своим телом 11-месячного сына. Они оба находились в автобусе, который оказался под обстрелом.

    Это, как и многие другие подобные случаи убийств и разрушений на Донбассе — результат действий правительства, которое поддерживается Западом.

    Я призываю Вас прочесть эту статью французского журналиста, который находится в Донецке: http://dnipress.com/fr/posts/lilia-24-ans-une-jambe-arrachee-elle-sauve-son-petit-garcon/

    То, что произошло с Лилией — далеко не единичный случай, и я надеюсь, Вы это понимаете.     (Лилия проходила лечение в Москве, — прим. ред.)

    Всем нам приходится выбирать темы, о которых мы пишем. Вы сделали свой выбор, и нашли свою аудиторию, которая им восхищается.

    Но Вы, та, что сделала основой своего творчества борьбу с ложью, как Вы можете заявлять, что 86% россиян радуются смертям людей в Донбассе?

    Мадам, заявляя это, Вы не просто лжете, Вы не просто заблуждаетесь, Вы презрели реальность.

    С уважением, Элен РИШАР-ФАВР»

    Оригинал на французском языке: http://voix.blog.tdg.ch/archive/2015/10/10/lettre-ouverte.html
     
    Nike, 13 окт 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.150
    [​IMG]
     
    VIGO, 3 май 2016
    #9 + к цитате ответитьTag
  10. Пиксель

    Пиксель Гений

    Дата регистрации:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    1.251
    К стати про поля. Обратите внимание на первое фото с трактором. Частенько катаюсь по Белоруссии и удивляюсь песчаному цвету почвы на полях. Такое впечатление что на них не земля а пляжный песок. Даже удивительно как они в такой почве что то выращивают..
     
    Пиксель, 3 май 2016
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.150
    Беларусь – государство в Восточной Европе. Большая часть территории – равнинная, с многочисленными следами деятельности ледников. На северо-западе – система моренных гряд (Свентянская, Браславска и Освейская) , являются частями Балтийской моренной гряды. Между моренными грядами – заболоченные низины (Неманская, Полоцкая и др.) . С запада на восток протягивается Белорусская гряда (высота до 345 м – высшая точка Белоруссии) . На юге – низменное Белорусское полесье.
    Общая площадь Республики Беларусь составляет 207,6 тыс. км2 (20759,8 тыс. га.) , 42% которой занимают сельскохозяйственные земли, 39% - леса, 2% - воды, 17% - прочие земли.

    68% территории в стране и почти 90% пашни занимают дерново-подзолистые заболачиваемые почвы.

    Подзолистый почвообразовательный процесс – отмирает опад хвойного леса, под воздействием почвообразовательных факторов образуется кремнезем светло-серого цвета; гумуса почти нет (1%), почва кислая подзолистая. Эти почвы встречаются на всей территории Беларуси, особенно в Витебской и Минской областях.
    Дерновый почвообразовательный процесс развивается под луговой растительностью и связан с ускоренным накоплением гумуса (пойменные, аллювинальные почвы) ; если этот процесс происходит на карбонатных породах, образуются дерново карбонатные почвы. Это самые богатые почы Беларуси, но, к сожалению, их немного (распространены они в основном на востоке) .
    Названные выше два почвообразовательных процесса, как правило, совмещаются, и в результате образуются дерново-подзолистые почвы.

    Дерново-болотные и торфяно-болотные почвы встречаются на 25% территории (5,4% и 4,8% пахотных земель) . Незначительное количество занимают пойменные (аллювиальные) , бурые лесные, подзолистые, дерново-карбонатные и антропогенно-преобразованные почвы.
     
    VIGO, 3 май 2016
    #11 + к цитате ответитьTag
    Vladm нравится это.
  12. Franky

    Franky Гений

    Дата регистрации:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    759
    Franky, 4 май 2016
    #12 + к цитате ответитьTag
  13. Franky

    Franky Гений

    Дата регистрации:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    759
    Без четырех нулей. В Беларуси произошла деноминация рубля
    415 комментариев
    1 июля 2016 в 0:01
    Ольга Антипенко / FINANCE.TUT.BY

    И вот это свершилось — только что страна перешла на новые деньги. В обращениевошли 7 номиналов банкнот и 8 номиналов монет. Одновременно с этим вполне законно будут «ходить» и старые деньги с четырьмя нулями. FINANCE.TUT.BY составил памятку о том, как жить со всем этим в первое время.

    обещают, что к утру «жизнь» в высокие технологии начнет возвращаться, но не исключают сбоев.

    — Неработающие банки и обменники. Утром 1 июля многие из них не откроются. Да и в выходные тоже - банки будут перенастраивать программное обеспечение. К нормальной жизни все вернется в понедельник, 4 июля.

    — Невозможность многих платежей. Вряд ли стоит сегодня пытаться платить за мобильник, интернет или коммуналку. Тем, кто не успел это сделать, придется подождать минимум сутки, а то и больше. Временно перестанут оказывать услугипочта, турфирмы, на заправках будут принимать только наличные. Сейчас нельзя забронировать билеты на самолеты, поезда и так далее.

    — Очереди. Первое время они будут возникать очень часто, и вовсе не из-за дефицита. Кассиры будут привыкать к новым деньгам так же, как и мы, так что запаситесь терпением.

    [paste:font size="5"]будут загружены новыми деньгами. Адреса банкоматов банки обещают обновлять в онлайн-режиме на своих сайтах. В Нацбанке рассчитывают, что снять новые деньги белорусы смогут уже к 10 утра.

    — Обменять в банке, кассах Нацбанка. Комиссию за обмен старых денег на новые брать не должны. Обменивать деньги можно будет без всяких ограничений. Правда, если сумма, которую вы принесете для размена, будет больше 1000 базовых (21 тысяча деноминированных рублей), то у васпопросят паспорт. 1 июля это можно будет сделать в кассах работающих отделений банков, а также в кассах Нацбанка.

    — Получить в виде сдачи в магазине. Правда, в Минторге говорят, что сразу с утра 1 июля новые деньги во всех магазинах не появятся — их просто не успеют довезти инкассаторы.

    [paste:font size="5"]кассах банках. Это тоже можно будет сделать без комиссии и ограничений. Кроме этого, в Нацбанке не исключают, что в конце года в стране появятся специальные автоматы, в которых можно будет получить мелочь.

    А вот купюры в 200 и 500 рублей в обиходе появятся не сразу. Их не только не будет в банкоматах, но и банки будут их заказывать в Нацбанке при необходимости - по запросу клиентов.

    [paste:font size="5"]уверены, что уже с 8−10 утра объекты торговли смогут принимать к оплате карточки. Пока сложно предположить, оправдаются ли эти надежды.

    Сдачу будут стараться выдавать новыми деньгами (по мере их поступления в магазин). Однако нужно понимать, что кассир имеет право выдать сдачу и старыми, и новыми деньгами одновременно. Так же, как и вы можете платить за товар «смесью» купюр разных годов выпуска и монет.

    Полезная шпаргалка: как не запутаться в старых и новых деньгах после 1 июля

    Ценники магазины по-прежнему будут указывать в новых и старых деньгах. Делать так будут, скорее всего, до конца года. Но постепенно на первый план выйдут деноминированные цены. И вот с ними нужно быть повнимательнее. Дело вовсе не в округлении, которое приведет к подорожанию (за этим обещает следить Минторг), а в том, что с психологической точки зрения цена в 10 рублей выглядит привлекательнее, чем 100 тысяч. Иллюзия того, что все стоит «копейки» в первое время может заставить нас тратить больше. Вот только зарплаты наши из-за деноминации никак не вырастут.

    Чеки, которые вы будете получать в магазинах, будут зависеть от степени «продвинутости» терминала. Более новые сразу перейдут на рубли и копейки, более старые модели — будут писать в тысячах и миллионах. Пугаться этого не надо, просто стоит лишний раз все перепроверить.

    Что будет с деньгами на карточках
    До утра они точно не заработают. Как дальше — будет зависеть от конкретных банков, работы программного обеспечения. От сбоев точно никто не застрахован.

    Все, что было на ваших счетах, банки уже деноминировали. Это касается, как карт-счетов, так и вкладов, и кредитов.

    Конечно, видеть 700 рублей вместо 7 миллионов психологически неприятно. Но первое, что стоит сделать, после того как заработают карточки и интернет-банкинг, это проверить, корректно ли отображается ваш баланс.

    Как изменилась наша жизнь
    [​IMG]
    Вот так теперь выглядят цены на заправках. 1 июля 2016 года.
    Привыкать к новым деньгам стоит уже с первых дней.

    Показатель


    С 1 июля

    Как было до 1 июля

    Средняя зарплата

    718 рублей 29 копеек

    7 182 900

    Средняя пенсия

    291 рубль 18 копеек

    2 911 791

    Базовая величина

    21 рубль

    210 000

    Минимальная зарплата

    230 рублей

    2 300 000

    Бюджет прожиточного минимума

    169 рублей 94 копейки

    1 169 430

    1 доллар

    2 рубля 1 копейка

    20 053
     
    Franky, 5 июл 2016
    #13 + к цитате ответитьTag
  14. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.150
    От паникёры ))) Мы это уже проходили несколько раз, в последний раз выжили, и переживём ещё не пару, а они тем более.. ))))
     
    VIGO, 6 июл 2016
    #14 + к цитате ответитьTag
  15. Пиксель

    Пиксель Гений

    Дата регистрации:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    1.251
    Наконец то, хлопаю Лукашенко стоя... давно пора было .......... сейчас главное удержать курс что бы народ принял реалии и всё будет тип топ. Беларусь офигенна... во всех смыслах......
     
    Пиксель, 6 июл 2016
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.075
    курс к деноминации причем? Просто нолики убрали и всё
     
    Admin, 6 июл 2016
    #16 + к цитате ответитьTag
    VIGO нравится это.
  17. Пиксель

    Пиксель Гений

    Дата регистрации:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    1.251
    Как правило всегда после проведения деноминации по различным причинам увеличивается спрос на иностранную валюту. Игроки стараются проверить нац валюту и возможности центробанка на надёжность . В основном это происходит по психологическим и спекулятивным причинам.
     
    Пиксель, 6 июл 2016
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. Фломастер

    Фломастер Гений

    Дата регистрации:
    6 апр 2015
    Сообщения:
    1.090
    вы там жили?
     
    Фломастер, 6 июл 2016
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. Пиксель

    Пиксель Гений

    Дата регистрации:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    1.251
    По долгу нет, но наездами бываю частенько. Я не оцениваю Белоруссию по неким эталонам я её просто сравниваю с нами Украиной Россией и бывшим СССР. И нахожу её наиболее подходящей для жизни 80% среднестатистического обывателя. То что Бацька чудит я тоже вижу, но так мало как он не чудит не один Президент СНГ . ну это моё мнение.
     
    Пиксель, 6 июл 2016
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Nike

    Nike Гений

    Дата регистрации:
    18 май 2015
    Сообщения:
    2.854
    На границе с Украиной белорусские пограничники строят стену

    Пограничники активно укрепляют белорусско-украинскую границу. Проводится демаркация, устанавливаются инженерные сооружения даже в труднопроходимых болотах. Причина усиления границы, по официальной версии, - позиция Украины, которая стремится в НАТО.

    В зоне ответственности Пинского пограничного отряда, а это участок протяженностью порядка 300 километров, работы одновременно идут на территории всех административных районов. Возведением основных инженерных сооружений занимаются сами пограничники, в их распоряжении имеются грузовые автомобили, экскаваторы, бульдозеры и т.д., передает «Вечерний Брест».
    [​IMG]
    В Столинском районе, одном из самых больших в Беларуси по площади, в юго-восточной части которого на десятки километров простираются труднопроходимые Ольманские болота, военным оказывают содействие гражданские организации.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    - До известных событий на Майдане вопрос строительства рубежа инженерных сооружений на границе с Украиной даже не обсуждался, - говорят пограничники. - Но два года назад ситуация резко изменилась, наши южные соседи в лице высшего политического руководства страны сегодня стремятся в Евросоюз и НАТО. Отсюда и необходимость укрепить государственную границу.

    Полным ходом идут демаркационные работы, определяется полоса крепления госграницы, в зоне прямой видимости человека устанавливаются информационные указатели (столбы). Если раньше нарушитель после его задержания мог сказать, что просто заблудился, и умышленное нарушение границы в его планы не входило, то сегодня этот номер уже не проходит. В каком бы месте он ни вышел к обустроенному отрезку границы, слева и справа его взору предстанут пограничные столбы, окрашенные в цвета государственных флагов Беларуси и Украины.

    В нескольких километрах от границы возводится комплекс инженерных сооружений. Это контрольно-следовая полоса шириной 25 метров и забор из сетки сварной с установленными на нем видеокамерами и сигнализационным оборудованием. На некоторых их таких объектов в Кобринском районе довелось побывать журналисту «Вечерки».

    Объем работ, который выполняют военнослужащие Пинского погранотряда, а речь в общей сложности идет о сотнях километрах, прямо скажем, впечатляет. Зачастую на пути у военных стоит труднопроходимое болото и густой лес. Приходится быть и мелиораторами, и лесозаготовителями, и дорожниками. Вырубить лес и вывезти древесину, выкорчевать и захоронить пни, отвезти воду, в низкие места завезти грунт, установить забор и т.д.

    Занятые строительством инженерных сооружений офицеры, прапорщики, солдаты срочной службы, а также служащие по контракту с весны до осени живут в палаточных городках.
    https://www.charter97.org/ru/news/2016/9/17/222990/
     
    Nike, 17 сен 2016
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