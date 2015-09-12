Новости Белоруссии

Без четырех нулей. В Беларуси произошла деноминация рубля







— Неработающие банки и обменники. Утром 1 июля многие из них не откроются. Да и в выходные тоже - банки будут перенастраивать программное обеспечение. К нормальной жизни все вернется в понедельник, 4 июля.



— Невозможность многих платежей. Вряд ли стоит сегодня пытаться платить за мобильник, интернет или коммуналку. Тем, кто не успел это сделать, придется подождать минимум сутки, а то и больше. Временно перестанут оказывать услуги



— Очереди. Первое время они будут возникать очень часто, и вовсе не из-за дефицита. Кассиры будут привыкать к новым деньгам так же, как и мы, так что запаситесь терпением.



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— Обменять в банке, кассах Нацбанка. Комиссию за обмен старых денег на новые брать не должны. Обменивать деньги можно будет без всяких ограничений. Правда, если сумма, которую вы принесете для размена, будет больше 1000 базовых (21 тысяча деноминированных рублей), то у вас



— Получить в виде сдачи в магазине. Правда, в Минторге говорят, что сразу с утра 1 июля новые деньги во всех магазинах не появятся — их просто не успеют довезти инкассаторы.



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А вот купюры в 200 и 500 рублей в обиходе появятся не сразу. Их не только не будет в банкоматах, но и банки будут их заказывать в Нацбанке при необходимости - по запросу клиентов.



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Сдачу будут

обещают , что к утру «жизнь» в высокие технологии начнет возвращаться, но не исключают сбоев.— Неработающие банки и обменники. Утром 1 июля многие из них не откроются. Да и в выходные тоже - банки будут перенастраивать программное обеспечение. К нормальной жизни все вернется в понедельник, 4 июля.— Невозможность многих платежей. Вряд ли стоит сегодня пытаться платить за мобильник, интернет или коммуналку. Тем, кто не успел это сделать, придется подождать минимум сутки, а то и больше. Временно перестанут оказывать услуги почта , турфирмы, на заправках будут принимать только наличные. Сейчас нельзя забронировать билеты на самолеты, поезда и так далее.— Очереди. Первое время они будут возникать очень часто, и вовсе не из-за дефицита. Кассиры будут привыкать к новым деньгам так же, как и мы, так что запаситесь терпением.[paste:font size="5"] будут загружены новыми деньгами. Адреса банкоматов банки обещают обновлять в онлайн-режиме на своих сайтах. В Нацбанке рассчитывают, что снять новые деньги белорусы смогут уже к 10 утра.— Обменять в банке, кассах Нацбанка. Комиссию за обмен старых денег на новые брать не должны. Обменивать деньги можно будет без всяких ограничений. Правда, если сумма, которую вы принесете для размена, будет больше 1000 базовых (21 тысяча деноминированных рублей), то у вас попросят паспорт . 1 июля это можно будет сделать в кассах работающих отделений банков, а также в кассах Нацбанка.— Получить в виде сдачи в магазине. Правда, в Минторге говорят, что сразу с утра 1 июля новые деньги во всех магазинах не появятся — их просто не успеют довезти инкассаторы.[paste:font size="5"] кассах банках . Это тоже можно будет сделать без комиссии и ограничений. Кроме этого, в Нацбанке не исключают, что в конце года в стране появятся специальные автоматы, в которых можно будет получить мелочь.А вот купюры в 200 и 500 рублей в обиходе появятся не сразу. Их не только не будет в банкоматах, но и банки будут их заказывать в Нацбанке при необходимости - по запросу клиентов.[paste:font size="5"] уверены , что уже с 8−10 утра объекты торговли смогут принимать к оплате карточки. Пока сложно предположить, оправдаются ли эти надежды.Сдачу будут стараться выдавать новыми деньгами (по мере их поступления в магазин). Однако нужно понимать, что кассир имеет право выдать сдачу и старыми, и новыми деньгами одновременно. Так же, как и вы можете платить за товар «смесью» купюр разных годов выпуска и монет.

Полезная шпаргалка: как не запутаться в старых и новых деньгах после 1 июля



Ценники магазины по-прежнему будут указывать в новых и старых деньгах. Делать так будут, скорее всего, до конца года. Но постепенно на первый план выйдут деноминированные цены. И вот с ними нужно быть повнимательнее. Дело вовсе не в округлении, которое приведет к подорожанию (за этим обещает следить Минторг), а в том, что с психологической точки зрения цена в 10 рублей выглядит привлекательнее, чем 100 тысяч. Иллюзия того, что все стоит «копейки» в первое время может заставить нас тратить больше. Вот только зарплаты наши из-за деноминации никак не вырастут.



Чеки, которые вы будете получать в магазинах, будут зависеть от степени «продвинутости» терминала. Более новые сразу перейдут на рубли и копейки, более старые модели — будут писать в тысячах и миллионах. Пугаться этого не надо, просто стоит лишний раз все перепроверить.



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