Не ну это вообще наглость!!!

вот скажите зачем там еще бутики? Пусть уже лучше стоянку доделают...Ведь предприниматели опять вложатся,,,а через пару лет их попрут...

Сколько пустых контейнеров на рынке? вещевом? оптовом?

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