На пост главы Бендер предложен Роман Иванченко

Бендеры, 22 декабря. /ИА «Новости Приднестровья»/. В бендерской госадминистрации состоялась встреча с кандидатом на пост главы Бендер – депутатом горсовета Романом Иванченко. Кандидатуру представил председатель Верховного Совета Александр Щерба. «Сегодня состоялось совещание у президента нашего государства, в ходе которого был представлен на рассмотрение на пост главы госадминистрации Бендер депутат городского совета, житель Бендер Иванченко Роман Дмитриевич», - сказал Александр Щерба. Кандидатуру Романа Иванченко бендерчане одобрили. http://novostipmr.com/ru/news/16-12-22/na-post-glavy-bender-predlozhen-roman-ivanchenko Иванченко Роман Дмитриевич