На пост главы Бендер предложен Роман Иванченко

ну, она - две

или даже три.. не помню, напротив церкви тройкам и четвёркам до её прихода "продали", или после.. но при ней уже 25м для 68886 выделили и 2 места у идк под 66066

так же, кажется при ней же и четвёркам напротив идк продлили!

приезжаешь в центр, ска, одни таксисты и инвалидные места

помимо тех, шо с шашками - ещё и бомбилы стоят напостой

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