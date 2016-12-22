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На пост главы Бендер предложен Роман Иванченко

Тема в разделе 'Бендеры', создана пользователем rura, 22 дек 2016 в 21:41.

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    rura

    rura Гений

    Дата регистрации:
    8 сен 2013
    Сообщения:
    852
    Бендеры, 22 декабря. /ИА «Новости Приднестровья»/. В бендерской госадминистрации состоялась встреча с кандидатом на пост главы Бендер – депутатом горсовета Романом Иванченко.

    Кандидатуру представил председатель Верховного Совета Александр Щерба.

    «Сегодня состоялось совещание у президента нашего государства, в ходе которого был представлен на рассмотрение на пост главы госадминистрации Бендер депутат городского совета, житель Бендер Иванченко Роман Дмитриевич», - сказал Александр Щерба.

    Кандидатуру Романа Иванченко бендерчане одобрили.
    http://novostipmr.com/ru/news/16-12-22/na-post-glavy-bender-predlozhen-roman-ivanchenko

    Иванченко Роман Дмитриевич
     
    rura, 22 дек 2016 в 21:41
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  2. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.706
    Какие Бендерчанин одобрили? Я даж не знаю ху из?
     
    Targitai, 22 дек 2016 в 22:41
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.173
    Из риэлтерского агенства "Представитель".
     
    Оптик, 22 дек 2016 в 22:58
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.173
    Чем Чайковская не угодила ?
     
    Оптик, 22 дек 2016 в 22:59
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  5. fly1ng

    fly1ng Гений

    Дата регистрации:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    674
    в центре все парковки распродала таксюгистам
     
    fly1ng, 22 дек 2016 в 23:42
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  6. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.173
    Трындеж. Не все. Но то, что они есть, очень удобно.
     
    Оптик, 22 дек 2016 в 23:47
    #6 + к цитате ответитьTag
  7. fly1ng

    fly1ng Гений

    Дата регистрации:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    674
    ну, она - две
    или даже три.. не помню, напротив церкви тройкам и четвёркам до её прихода "продали", или после.. но при ней уже 25м для 68886 выделили и 2 места у идк под 66066
    так же, кажется при ней же и четвёркам напротив идк продлили!
    приезжаешь в центр, ска, одни таксисты и инвалидные места
    помимо тех, шо с шашками - ещё и бомбилы стоят напостой
     
    fly1ng, 22 дек 2016 в 23:52
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  8. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.706
    Где ж они есть? Возле церкви для такси и инвалидов только. На площади разметку через анальное отверстие сделали, так что половина мест заблокирована...
    Ну ещё ёлку поставили ажно в ноябре.
     
    Targitai, 22 дек 2016 в 23:54
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  9. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.173
    Так есть теперь платная у базара, кроме прочих.
    Так Вам прямо в ряды ? )))
     
    Оптик, 23 дек 2016 в 00:02
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