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Наблюдения за курсом гривны.

Тема в разделе 'Украина', создана пользователем Арчи_Гудвин, 7 мар 2015.

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  1. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.326
    Тема создана, тэк сказать, - для облегчения контроля зажиточности соседей.)



    По Киеву 7 марта
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 10 мар 2015
    Арчи_Гудвин, 7 мар 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.326
     
    Арчи_Гудвин, 7 мар 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Lilo и Волчишка нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.326
     
    Арчи_Гудвин, 8 мар 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Lilo и korvin нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.326
     
    Арчи_Гудвин, 8 мар 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  5. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.326
    14.36:
     
    Арчи_Гудвин, 9 мар 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.326
     
    Арчи_Гудвин, 10 мар 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.326
    Тема создана, тэк сказать, - для облегчения контроля зажиточности соседей)).
     
    Last edited: 10 мар 2015
    Арчи_Гудвин, 10 мар 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Ежевика нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.326
     
    Арчи_Гудвин, 11 мар 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Валерьян нравится это.
  9. azh

    azh Гений

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    790
    azh, 12 мар 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  10. Ежевика

    Ежевика Гений

    Дата регистрации:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    Ежевика, 12 мар 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  11. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.892
    Сейчас на 7 километре по состоянию на 9:30:
    Доллар покупка: 24,85 грн Продажа: чем ближе к воротам - 25,5 грн, чем дальше - 25,2 грн (http://forumodua.com/showthread.php?t=62305&page=693)
     
    Lёka, 12 мар 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
    Ежевика нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.326
     
    Арчи_Гудвин, 12 мар 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.326
     
    Арчи_Гудвин, 14 мар 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  14. Ежевика

    Ежевика Гений

    Дата регистрации:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    Сегодня везде по 25 гр. за 1 долл. у меняо)по 7 км.


    Может я плохо искала.....??!!!
     
    Ежевика, 14 мар 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.326
     
    Арчи_Гудвин, 15 мар 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Ежевика нравится это.
  16. Волчишка

    Волчишка Гений

    Дата регистрации:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.362
    Может уже не актуально )), но вопрос задан. Сдал по 24.8 грн. за доллар. В двух разных местах сдавал, больше никто не давал. Первый раз сдавал в 7.30 утра, а второй раз в 12.00.
     
    Волчишка, 15 мар 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Ежевика

    Ежевика Гений

    Дата регистрации:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    :)Значит и больше не давали....понятнушки
     
    Ежевика, 15 мар 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. York

    York Гений

    Дата регистрации:
    7 окт 2013
    Сообщения:
    119
    York, 15 мар 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. sergei23

    sergei23 Гений

    Дата регистрации:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    214
    Пишут,что валютчиков на 7 км и на "Книжке" прессуют. На 7 км пару человек словили,на "Книжке" стоят просто дежурят возле них.
     
    sergei23, 15 мар 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. York

    York Гений

    Дата регистрации:
    7 окт 2013
    Сообщения:
    119
    И китайцев тоже? Мало верится, всегда думал, у них там крыша.
     
    York, 15 мар 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
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