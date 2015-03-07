Наблюдения за курсом гривны.

Тема в разделе 'Украина', создана пользователем Арчи_Гудвин, 7 мар 2015.
Тема создана, тэк сказать, - для облегчения контроля зажиточности соседей.)
По Киеву 7 марта
14.36:
Тема создана, тэк сказать, - для облегчения контроля зажиточности соседей)).
Курс валют в Киеве
Самый "интересный" курс в Одессе
@Волчишка, отпишите курс гривны на 12.03.
Сейчас на 7 километре по состоянию на 9:30:
Доллар покупка: 24,85 грн Продажа: чем ближе к воротам - 25,5 грн, чем дальше - 25,2 грн (http://forumodua.com/showthread.php?t=62305&page=693)
Сегодня везде по 25 гр. за 1 долл. у меняо)по 7 км.
Может я плохо искала.....??!!!
Может уже не актуально )), но вопрос задан. Сдал по 24.8 грн. за доллар. В двух разных местах сдавал, больше никто не давал. Первый раз сдавал в 7.30 утра, а второй раз в 12.00.
Значит и больше не давали....понятнушки
2015-03-15-
7 км:
$ 24.70-25.00 / 25.70
€ 26.10 / 26.70
Руб 380 / 410 1000 рублей
#Книжка:
$ 24.00 / 25.50
€ 25.00 / 27.50
Руб —.— /—.— грн - 1000 рублей
#Добровольского / #Заболотного:
$ 23.40 / 26.00
#Добровольского / Бочарова (рынок "Северный"):
$ 24.00 / 26.00
€ 25.00 / 27.50
Пишут,что валютчиков на 7 км и на "Книжке" прессуют. На 7 км пару человек словили,на "Книжке" стоят просто дежурят возле них.
И китайцев тоже? Мало верится, всегда думал, у них там крыша.
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