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Мэр Донецка Александр Лукьянченко

Тема в разделе 'Украина', создана пользователем Admin, 1 фев 2014.

3/5, Голосов: 2
  1. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.648
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    «Я зачитаю выписку из государственного бюджета, чтобы мы знали, кто кому платит. Областной бюджет Тернопольской области зарабатывает 243 млн. 984,6 тыс. грн., а дотации из госбюджета предусмотрены - 630 млн. 063 тыс. грн. Что тут комментировать? Ивано-Франковская область зарабатывает 341 млн. 938 тыс. грн., а 776 млн. 532 тыс. грн. - дотация выравнивания из госбюджета. Львовская область - 878 млн. 243 тыс. грн. зарабатывает, а 1 млрд.358 млн. 253 тыс. грн. получает из госбюджета. В эти дотации входят оплаты по льготному проезду, пособия для детей и прочее. Донецкая область зарабатывает 4 млрд. 678 млн. 850 тыс. грн., а государственные выплаты составляют 1 млрд. 235 млн. грн."

    Один только Донецк с округой, отдавая три четверти заработка, кормит три чёрно-красные области. Еще две чёрно-красные плюс десяток оранжевых тянут на себе Харьков, Одесса, Луганск, Днепропетровск. А взамен черно-красные и оранжевые учат нас, как жить, кого чтить и на каком языке говорить.

    http://matveychev-oleg.livejournal.com/893463.html
     
    Admin, 1 фев 2014
    #1
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  3. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.648
    Красава!
     
    Admin, 1 фев 2014
    #2
    Граф Люцифер нравится это.
  4. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.879
    5 баллов мэру, а 5 с плюсом будет если скажет что больше ни копейки не отправит майданутым и вообще что Донецк выходит из состава Украины и возвращается на историческую Родину в Россию
     
    Граф Люцифер, 1 фев 2014
    #3
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  5. VolonoFF

    VolonoFF Автор

    На форуме с:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    Да в принципе и Одесская облость может спокойно существовать как отдельное государство
     
    VolonoFF, 1 фев 2014
    #4
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  6. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.879

    Да и Крым 100% лучше будет жить отдельно чем вместе с Хероями Украины орущим про Сало
     
    Граф Люцифер, 1 фев 2014
    #5
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  7. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    9.739
    ..."мягко присоединив" к себе Приднестровье.
     
    Арчи_Гудвин, 1 фев 2014
    #6
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  8. anip

    anip Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.969
    Тут пишут обратное
    И тут тоже
    Кому верить?
     
    anip, 1 фев 2014
    #7
    Lёka нравится это.
  9. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    9.739
    Западенцям. Они кормят всю Украину, сочиняя те статьи, что вы читаете.
     
    Арчи_Гудвин, 1 фев 2014
    #8
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  10. Ловец Солнца

    Ловец Солнца Гений

    На форуме с:
    8 июн 2015
    Сообщения:
    754
    Осуждённый бьёт правдой. Сравнение Донецка и Херсона


     
    Ловец Солнца, 27 июн 2017 в 13:45
    #9