Мэр Донецка Александр Лукьянченко

«Я зачитаю выписку из государственного бюджета, чтобы мы знали, кто кому платит. Областной бюджет Тернопольской области зарабатывает 243 млн. 984,6 тыс. грн., а дотации из госбюджета предусмотрены - 630 млн. 063 тыс. грн. Что тут комментировать? Ивано-Франковская область зарабатывает 341 млн. 938 тыс. грн., а 776 млн. 532 тыс. грн. - дотация выравнивания из госбюджета. Львовская область - 878 млн. 243 тыс. грн. зарабатывает, а 1 млрд.358 млн. 253 тыс. грн. получает из госбюджета. В эти дотации входят оплаты по льготному проезду, пособия для детей и прочее. Донецкая область зарабатывает 4 млрд. 678 млн. 850 тыс. грн., а государственные выплаты составляют 1 млрд. 235 млн. грн." Один только Донецк с округой, отдавая три четверти заработка, кормит три чёрно-красные области. Еще две чёрно-красные плюс десяток оранжевых тянут на себе Харьков, Одесса, Луганск, Днепропетровск. А взамен черно-красные и оранжевые учат нас, как жить, кого чтить и на каком языке говорить. http://matveychev-oleg.livejournal.com/893463.html