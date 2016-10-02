Музыкальное золото 80-х..

Тема в разделе 'Музыка, фото и видео', создана пользователем Ловец Солнца, 2 окт 2016.
Тема для хитов 80-х.. каждый вспоминает, и выкладывает лучшее из музыки 80-х..
По моему, для нас - всё ТАМ практически лучшее и давно в архивах лежит для ностальгии!
Bad Boys Blue - A World Without You Michelle
ну, не всё - есть хит.. невозможно поставить рядом Апину и Сандру.. или Билинду Карлайер.. хотя может для кого то это одно и тоже))
Falco - Rock Me Amadeus
Falco - Jeanny
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