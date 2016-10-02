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Музыкальное золото 80-х..

Тема в разделе 'Музыка, фото и видео', создана пользователем Ловец Солнца, 2 окт 2016.

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  1. TopicStarter Overlay
    Ловец Солнца

    Ловец Солнца Гений

    Дата регистрации:
    8 июн 2015
    Сообщения:
    568
    Тема для хитов 80-х.. каждый вспоминает, и выкладывает лучшее из музыки 80-х..
     
    Ловец Солнца, 2 окт 2016
    #1 + к цитате ответитьTag
    Эмир-грант, Warlock и VIGO нравится это.
  2. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.211
    По моему, для нас - всё ТАМ практически лучшее и давно в архивах лежит для ностальгии! ;)



     
    VIGO, 2 окт 2016
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. TopicStarter Overlay
    Ловец Солнца

    Ловец Солнца Гений

    Дата регистрации:
    8 июн 2015
    Сообщения:
    568
    Bad Boys Blue - A World Without You Michelle

     
    Ловец Солнца, 2 окт 2016
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. TopicStarter Overlay
    Ловец Солнца

    Ловец Солнца Гений

    Дата регистрации:
    8 июн 2015
    Сообщения:
    568
    ну, не всё - есть хит.. невозможно поставить рядом Апину и Сандру.. или Билинду Карлайер.. хотя может для кого то это одно и тоже))

     
    Ловец Солнца, 2 окт 2016
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. TopicStarter Overlay
    Ловец Солнца

    Ловец Солнца Гений

    Дата регистрации:
    8 июн 2015
    Сообщения:
    568
    Falco - Rock Me Amadeus

     
    Ловец Солнца, 2 окт 2016
    #5 + к цитате ответитьTag
    Warlock и Эмир-грант нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Ловец Солнца

    Ловец Солнца Гений

    Дата регистрации:
    8 июн 2015
    Сообщения:
    568
    Falco - Jeanny

     
    Ловец Солнца, 2 окт 2016
    #6 + к цитате ответитьTag
    Warlock и Эмир-грант нравится это.
  7. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.211
     
    VIGO, 2 окт 2016
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. У. Смит

    У. Смит Гений

    Дата регистрации:
    9 авг 2015
    Сообщения:
    84
     
    У. Смит, 2 окт 2016
    #8 + к цитате ответитьTag
    Warlock и Ловец Солнца нравится это.
  9. У. Смит

    У. Смит Гений

    Дата регистрации:
    9 авг 2015
    Сообщения:
    84
     
    У. Смит, 2 окт 2016
    #9 + к цитате ответитьTag
    VIGO, Warlock и Ловец Солнца нравится это.
  10. У. Смит

    У. Смит Гений

    Дата регистрации:
    9 авг 2015
    Сообщения:
    84
     
    У. Смит, 2 окт 2016
    #10 + к цитате ответитьTag
    Warlock, Ловец Солнца и Эмир-грант нравится это.
  11. Gulik

    Gulik Гений

    Дата регистрации:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.260
     
    Gulik, 2 окт 2016
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. Gulik

    Gulik Гений

    Дата регистрации:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.260
     
    Gulik, 2 окт 2016
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. У. Смит

    У. Смит Гений

    Дата регистрации:
    9 авг 2015
    Сообщения:
    84
     
    У. Смит, 2 окт 2016
    #13 + к цитате ответитьTag
    Ловец Солнца нравится это.
  14. Gulik

    Gulik Гений

    Дата регистрации:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.260
     
    Gulik, 2 окт 2016
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  15. Gulik

    Gulik Гений

    Дата регистрации:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.260
     
    Gulik, 2 окт 2016
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. Gulik

    Gulik Гений

    Дата регистрации:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.260
     
    Gulik, 2 окт 2016
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Gulik

    Gulik Гений

    Дата регистрации:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.260
     
    Gulik, 2 окт 2016
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Gulik

    Gulik Гений

    Дата регистрации:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.260
     
    Gulik, 2 окт 2016
    #18 + к цитате ответитьTag
    Warlock, Валерьян, Laleo и 2 другим нравится это.
  19. Gulik

    Gulik Гений

    Дата регистрации:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.260
     
    Gulik, 2 окт 2016
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  20. Gulik

    Gulik Гений

    Дата регистрации:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.260
     
    Gulik, 2 окт 2016
    #20 + к цитате ответитьTag
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